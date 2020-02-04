Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин объяснил увольнение экс-главы Чувашии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что информации о причастности к коррупции экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева нет, однако без уважения к людям работать нельзя - если этого у чиновника нет, нужно оставить должность.
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Владимир Путин
Вот то, что я увидел в средствах массовой информации, привело к выводу о том, что бывший руководитель субъекта федерации лишён этого чувства — уважения к людям. То, что я видел, это безобразие. Чиновники с таким отношением к гражданам, работать в этом качестве не могут, вот и всё.
— Владимир ПутинНациональная служба новостей 06:54

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Российский государственный деятель. Глава Чувашской Республики с 29 августа 2010 года. По основной профессии - учёный-агроном, организатор сельскохозяйственного производства.
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