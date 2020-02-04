Вот то, что я увидел в средствах массовой информации, привело к выводу о том, что бывший руководитель субъекта федерации лишён этого чувства — уважения к людям. То, что я видел, это безобразие. Чиновники с таким отношением к гражданам, работать в этом качестве не могут, вот и всё.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что информации о причастности к коррупции экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева нет, однако без уважения к людям работать нельзя - если этого у чиновника нет, нужно оставить должность.

Политика Эрдоган объяснил фразу «Слава Украине» во время визита в Киев Ранее в СМИ появилось видео, как Эрдоган во время официального визита на Украину поприветствовал почетный караул украинских военных словами "Слава Украине", на что в ответ прозвучало: "Героям слава".

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Политика Лавров обвинил Турцию в невыполнении обязательств по Идлибу Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств по сирийской провинции Идлиб.

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