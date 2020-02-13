Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин отметил необходимость закрепить соцгарантии в Конституции

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас российские власти имеют возможность закрепить в Конституции социальные гарантии, и это нужно сделать.
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Владимир Путин
Мы не могли тогда и социальные гарантии, прошу прощение за тавтологию, потому что экономика была в таком состоянии, что принимать можно было в парламенте какие угодно законы, но если они не были подкреплены финансами, то тогда это было бессмысленно и, больше того, даже вредно.
— Владимир ПутинТАСС 07:52

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