Политика
iReactorПутин объяснил важность работы над поправками в конституцию
Российский лидер добавил, что в работе над поправками к Основному закону государства важно «выверить» каждое слово и букву. Напомним, президент России Владимир Путин проводит очередную встречу с рабочей группой, которая занимается подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
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Чрезвычайно важно здесь выверить каждое слово, каждую букву, каждую запятую. Но, при этом, конечно: не выхолостить то, что было создано большим, прямо скажем, трудом нашего народа и закреплено в действующей Конституции, ничего не потерять, а наоборот – ответить на вызовы времени сегодняшнего дня.
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