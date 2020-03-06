Политика

Газета.RuГазета.RuПутин объяснил востребованность поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин заявил о востребованности поправок в Конституцию.
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Вячеслав Володин
Ваши поправки поддерживают все фракции, потому что мы считаем, что они максимально отражают запрос общества.
— Вячеслав Володин, российский политикРоссийская газета вчера в 18:28

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Сериал «Шерлок в России» выйдет осенью

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Турция заявляет о «нейтрализации» более 20 сирийских военных в Идлибе

В МО Турции говорят о нейтрализации 21 солдата сирийских вооруженных сил. Это объявлено ответом на гибель накануне солдата ВС Турции.
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Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
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На Судостроительном заводе «Северная верфь» состоится церемония спуска на воду корвета «Ретивый» проекта 20380.
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