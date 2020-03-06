Политика
Газета.RuПутин объяснил востребованность поправок в Конституцию
Оценить750
Ваши поправки поддерживают все фракции, потому что мы считаем, что они максимально отражают запрос общества.
— Вячеслав Володин, российский политикРоссийская газета вчера в 18:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию: Россия изменилась
Московский Комсомолецвчера в 17:39
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 00:31, Ашберн
Политика
Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе
Лидеры России и Турции по итогам почти шестичасовых переговоров в Москве согласовали документ по урегулированию в сирийской провинции Идлиб.
Происшествия
Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети
Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
Происшествия
Два горняка погибли при выбросе метана в шахте «Воркутинская» в Коми
Два человека погибли в шахте "Воркутинская" в республике Коми из-за выброса метана в забое.
Происшествия
Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу
Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Политика
«Нафтогаз» обсуждает с США новые меры против «Северного потока — 2»
«Нафтогаз» обсуждает с США возможность введения дополнительных мер, чтобы помешать строительству газопровода «Северный поток — 2», заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
Хоккей
«Питтсбург» обыграл «Баффало», Малкин набрал 2 очка
Космос
Найден способ достичь скорости света
Армия и оружие
В Пентагоне сравнили гиперзвуковые разработки США и России
Общество
В АТОР оценили убытки российского турбизнеса из-за коронавируса
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала сумму убытков российских туристических компаний в связи с распространением коронавируса.
Армия и оружие
Отбитый в Сирии у боевиков танк Т-90 сняли на видео
Бойцы сирийской армии в городе Серакиб успешно отбили у боевиков танк Т-90.
Кино
Сериал «Шерлок в России» выйдет осенью
Общество
ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого
Федеральное бюро расследований США разместило в Facebook собственную рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого.
Армия и оружие
Сирия попыталась сбить турецкий истребитель F-16 из С-200
Сирийская арабская армия предприняла попытку сбить турецкий истребитель из комплекса С-200 "Агара".
Политика
Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Футбол
Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесен
Российский футбольный союз принял решение отложить четвертьфинальный поединок из-за неготовности поля на стадионе в Ярославле.
Общество
В Петербурге 700 студентов поместили под карантин из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге по предписанию Роспотребнадзора помещены под карантин более 700 студентов Северо-Западного государственного медицинского университета им. Мечникова.
Шоу-бизнес
Поклонники просят Влада Топалова не бросать семью
Армия и оружие
Турция заявляет о «нейтрализации» более 20 сирийских военных в Идлибе
В МО Турции говорят о нейтрализации 21 солдата сирийских вооруженных сил. Это объявлено ответом на гибель накануне солдата ВС Турции.
Политика
В ООН одобрили соглашение Путина и Эрдогана по Идлибу
Генсек ООН Антониу Гутьерриш надеется, что соглашение между Россией и Турцией об урегулировании в Идлибе способно привести к прекращению огня в этой зоне.
Гаджеты
Samsung Galaxy M21 получит ёмкий аккумулятор и современную платформу
Экономика
В России 38 банков попали в группу риска
В России индекс здоровья банковского сектора (доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев) повысился в 2019 году до 90,5%. Для сравнения, в 2018-м году было 89%.
Происшествия
Четверо россиян находятся на борту карантинного лайнера у берегов США
Общество
Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину
Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала президенту России Владимиру Путину открытое письмо о травле со стороны СМИ.
Футбол
Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча
Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
Биатлон
МОК прояснил свой ответ по поводу поддельных подписей Родченкова
МОК дали время на пояснение этого вопроса и вот ответ пришел: - Сегодня МОК предоставил CAS нотариально заверенное заявление доктора Родченкова, которое подтверждает подлинность всех аффидевитов, представленных в ходе разбирательства, и которое было принято комиссией, - цитирует ТАСС заявление Международного Олимпийского Комитета.
Общество
Космонавт Борисенко может полететь на МКС на новом корабле США
Армия и оружие
Учения с участием штурмовиков Су-25СМ3 прошли в Ставропольском крае
Происшествия
Полицейские научили россиян, как действовать при кибератаке мошенников
Россиянам рассказали, как поступать при краже денег с банковских счетов.
Происшествия
Под Челябинском загорелся цех пиломатериалов
Армия и оружие
«Северная верфь» спустит на воду корвет «Ретивый»
На Судостроительном заводе «Северная верфь» состоится церемония спуска на воду корвета «Ретивый» проекта 20380.