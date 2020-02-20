Политика
RT на русскомПутин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьера
Российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о причинах выбора кандидатуры экс-главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
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Президент России Владимир Путин рассказал, что Михаил Мишустин первоначально не был предложен ему в качестве кандидата на пост премьер-министра.ТАСС17:07
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