Президент России Владимир Путин рассказал, что Михаил Мишустин первоначально не был предложен ему в качестве кандидата на пост премьер-министра.

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