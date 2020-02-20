Политика

RT на русскомRT на русскомПутин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьера

Российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о причинах выбора кандидатуры экс-главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
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с чего всё началось

У Путина было четыре кандидата на пост премьера, но он выбрал пятого - Мишустина

Президент России Владимир Путин рассказал, что Михаил Мишустин первоначально не был предложен ему в качестве кандидата на пост премьер-министра.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский политик и экономист, действующий председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. С 2010 года по 2020 год занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы РФ.
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