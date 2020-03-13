Политика
ВедомостиПутин объяснил высокие зарплаты топ-менеджеров госкорпораций
Президент России Владимир Путин в 12 части интервью ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» объяснил причину высоких зарплат топ-менеджеров госкорпораций. По его словам, это можно объяснить общей рыночной стоимостью услуг управленцев такого уровня.
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Фигурное катание
Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию
Авто
«Запорожец» без пробега выставили на продажу
На одном из сайтов бесплатных объявления на продажу выставлен уникальный ЗАЗ-968М 1993 года выпуска, который, по утверждению продавца, проехал всего 211 км. Стоимость столь аппарата составляет всего 250 тыс. рублей, отмечает Tarantas.News.
Здоровье
Российский ученый предрек спад пандемии коронавируса к лету
Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире затихнет к середине лета.
Общество
В Ленинградской области выявили первого заразившегося коронавирусом
В Ленинградской области зарегистрировали первый случай заражения новым коронавирусом.
Здоровье
В России выросло число заболевших коклюшем
Число людей, заболевших коклюшем, увеличилось в России за год примерно на 40% и составило 14 406 человек.
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения
Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
Армия и оружие
Ровно 80 лет назад завершилась Советско-финляндская война
Несмотря на победу и небольшой период боевых действий, СССР понёс серьёзные потери в «Зимней войне» - погибло более 126 тысяч человек, из которых около 40 тысяч – пропали без вести.
Происшествия
Мужчина погиб в результате падения дерева на машину на востоке Москвы
Водитель автомобиля погиб в результате падения дерева от сильного ветра на востоке Москвы.
Политика
В Кремле рассказали о защите Путина от болезней
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как Владимира Путина защищают от болезней.
Происшествия
Российских полицейских уволили за селфи на фоне мертвых тел в морге
В Москве полицейских уволили за селфи на фоне мертвых тел в морге. Об этом в пятницу, 13 марта, «Ленте.ру» сообщили в столичном ГУ МВД.
Общество
В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий
"С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.
Происшествия
На пришвартованном в Карибском море корабле находятся 20 россиян
На пришвартованном в Карибском море круизном корабле Costa Magic находятся 20 россиян, у ряда пассажиров подозревают наличие коронавируса.
Происшествия
На сотрудников липецкого МЧС завели дело о получении взяток
Липецк, 12 марта 2020, 17:23 — REGNUM В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц регионального ГУ МЧС России по статье «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
Политика
Украина ограничила работу ряда пунктов пропуска через границу
Кабмин Украины временно остановил работу ряда пунктов пропуска через государственную границу и пешеходного сообщения, передает "Интерфакс".
Общество
У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус
Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.
Армия и оружие
Корвет «Ретивый» спустили на воду на «Северной верфи»
На корвете установлено мощное вооружение, которое обеспечивает безопасность с воздуха, а также водных и подводных угроз.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе
Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Политика
Что за квартиру имеет министр социальной политики Украины в России
Футбол
«Ювентус» опроверг слухи о заражении Дибалы коронавирусом
В четверг венесуэльское издание El Nacional сообщило, что нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала болен коронавирусом.
Финансы
Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году
В течение двух-трех лет курс рубля постепенно вернется на прежние позиции, считает аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.
Политика
На Украине совершено нападение на советника главы СНБО
Киев, 12 марта 2020, 13:10 — REGNUM Советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Сивохо избили во время представления «платформы примирения», предназначенной для урегулирования конфликта между Украиной и Донбассом, сообщил 12 марта телеканал 112.ua.
Экономика
Российские бизнесмены потеряли за день более 15 миллиардов долларов
Больше всех из первой пятерки российских миллиардеров потерял Алекперов — 1,9 миллиарда, в результате его состояние составляет 14,4 миллиарда долларов.
Спорт
Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке отменили из-за коронавируса
Этап Кубка мира по лыжным гонкам в канадском Квебеке отменен. Об этом сообщает Международная федерация лыжных видов спорта (FIS).
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Происшествия
На Кубани задержали еще четырех членов банды полицейских
По версии следствия с 2016 по 2020 год сотрудники полиции стационарного поста ДПС "Успенский" на федеральной трассе Р-217 "Кавказ" регулярно получали взятки с водителей фур.
Происшествия
Школьницу с подозрением на коронавирус госпитализировали в Уфе
Медики госпитализировали с подозрением на коронавирус уфимскую школьницу, недавно приехавшую из Франции.
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ
Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
Финансы
ЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции
Произошедшее ослабление рубля — краткосрочный проинфляционный фактор, сообщается в докладе Центробанка «Динамика потребительских цен» за февраль (*.pdf).