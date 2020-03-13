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Политика На Украине совершено нападение на советника главы СНБО Киев, 12 марта 2020, 13:10 — REGNUM Советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Сивохо избили во время представления «платформы примирения», предназначенной для урегулирования конфликта между Украиной и Донбассом, сообщил 12 марта телеканал 112.ua.

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