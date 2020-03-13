Политика

ВедомостиВедомостиПутин объяснил высокие зарплаты топ-менеджеров госкорпораций

Президент России Владимир Путин в 12 части интервью ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» объяснил причину высоких зарплат топ-менеджеров госкорпораций. По его словам, это можно объяснить общей рыночной стоимостью услуг управленцев такого уровня.
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Путин заявил о коробящих его высоких зарплатах глав госкомпаний

РБК03:20

Путин объяснил высокие зарплаты топ-менеджеров госкорпораций

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Путин прокомментировал многомиллионные зарплаты топ-менеджмента

Газета.Ru04:21

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Путин назвал причину миллионных зарплат топ-менеджеров

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Путин высказался о высоких зарплатах топ-менеджеров госкомпаний

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Lenta.ru02:58
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