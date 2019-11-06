Политика

Газета.RuГазета.RuПутин объяснил, зачем России уникальное оружие

Новое российское оружие создано для того, чтобы гарантировать государству безопасность, учитывая растущие угрозы, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что Россия и дальше будет наращивать свой оборонный потенциал.
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