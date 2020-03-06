Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин заявил об объединяющей роли обновленной Конституции

"Думаю, у нас получится вынести на общероссийское голосование именно такой пакет поправок в Основной закон", - уверен он. Президент убежден, что можно найти даже то, что объединяет лидеров фракций в политическом плане.
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Путин назвал причину востребованности поправок в Конституцию

РБКвчера в 17:28

Путин рассказал о консолидирующей задаче обновленной Конституции

Известиявчера в 17:08

Путин заявил, что обновленная Конституция должна консолидировать общество

Интерфаксвчера в 16:28

Путин: важно, чтобы обновленная Конституция консолидировала общество

РИА Новостивчера в 16:34

Путин заявил, что обновлённая конституция должна объединять людей

Life.ruвчера в 16:32

Путин назвал ключевую задачу обновленной Конституции России

РЕН ТВвчера в 16:30

Путин заявил об объединяющей роли обновленной Конституции

Российская газетавчера в 17:04
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Политика

Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Известия вчера в 23:57
Происшествия

Два горняка погибли при выбросе метана в шахте «Воркутинская» в Коми

Два человека погибли в шахте "Воркутинская" в республике Коми из-за выброса метана в забое.
Газета.Ru вчера в 23:31
Армия и оружие

США спишут бомбардировщики B-2 Spirit

17 бомбардировщиков будут списаны уже в текущем году.
Российская газета 03 марта в 02:17
Политика

«Он ей доверял»: Агент СБУ рассказал, кто убил ополченца Гиви

В интервью журналисту Юрию Бутусову Сугерей рассказал, что это была девушка, которая не просто проникла в кабинет Гиви, но и втёрлась к нему в доверие.
Царьград вчера в 17:52
Общество

ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого

Федеральное бюро расследований США разместило в Facebook собственную рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого.
РИА Новости вчера в 20:51
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

Газета.Ru вчера в 19:05
Общество

Россиянка потеряла квартиру после оплаты ипотеки деньгами из 90-х

Жительница Воронежской области лишилась квартиры после попытки выплатить за неё ипотеку.
Секрет фирмы вчера в 09:20
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Рейнджерс» в НХЛ, Ковальчук забил дебютный гол

РИА Новости вчера в 23:28
Общество

Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии

Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает право получать негосударственную пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста - на пять лет раньше.
Российская газета вчера в 05:31
Энергетика

ОПЕК скорректировала рекомендацию по сокращению добычи нефти

ОПЕК решила скорректировать рекомендацию по сделке ОПЕК+, предложив дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года, а не только во II квартале этого года.
RT на русском вчера в 16:53
Политика

Путин заявил Эрдогану о требующей прямого разговора ситуации в Сирии

Обострившаяся ситуация в сирийском Идлибе требует прямого разговора Москвы и Анкары.
РБК вчера в 07:13
Экономика

В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Газета.Ru вчера в 02:33
Происшествия

Под Челябинском загорелся цех пиломатериалов

Челябинск Сегодня вчера в 23:52
Музыка

Лоза обвинил современных музыкантов в воровстве старых песен

Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что современные музыканты воруют старые хорошие композиции, добавляют в них провокационные высказывания и выдают за свое творчество.
Газета.Ru вчера в 22:57
Биатлон

Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова во время ЧМ

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что обыски в отеле российских биатлонистов во время минувшего чемпионата мира могли быть связаны со словами Александра Тихонова.
РИА Новости вчера в 04:39
Киберспорт

Nioh, Dead or Alive 6 и Ninja Gaiden Z — в Steam началась распродажа игр KOEI TECMO

В Steam началась акция «Распродажа издателя» KOEI TECMO.
CyberSport.ru вчера в 21:49
Авто

В России уже появился внедорожник Haval H5

Новый кроссовер Haval H5 станет возрождённой версией ранее популярного на нашем рынке внедорожника Great Wall Hover H5.
Тарантас Ньюс вчера в 00:53
Общество

Космонавт Борисенко может полететь на МКС на новом корабле США

RT на русском вчера в 20:00
Спорт

Скандальному немецкому журналисту Зеппельту не выдали российскую визу

Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт пожаловался, что ему не выдали российскую визу.
Газета.Ru вчера в 11:01
Армия и оружие

Отбитый в Сирии у боевиков танк Т-90 сняли на видео

Бойцы сирийской армии в городе Серакиб успешно отбили у боевиков танк Т-90.
Профиль вчера в 09:54
Транспорт

Глава МВД назвал условие для введения штрафа за +10 км/ч

В начале февраля глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов высказался о важности ввести штраф за превышение скорости больше чем на 10 км/ч, так как это поможет снизить смертность на дорогах.
Авторамблер 03 марта в 03:20
Происшествия

Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 15:07
Происшествия

Четверо россиян находятся на борту карантинного лайнера у берегов США

Российская газета вчера в 21:05
Политика

Верховная рада сместила Рябошапку с поста генпрокурора Украины

Верховная рада Украины отправила в отставку генерального прокурора страны Руслана Рябошапку.
Газета.Ru вчера в 14:06
Политика

Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин заявил о востребованности поправок в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 17:32
Общество

ВЦИОМ узнал мнение россиян о поправках в Конституцию РФ

Всероссийский центр общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные исследования об отношении жителей РФ к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию.
Экономика сегодня вчера в 11:42
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Алексей Панин заявил, что переедет из России в Испанию

Вдобавок актер заявил, что мечтает покинуть Россию и уехать на постоянное место жительства в другую страну.
ГлобалМСК.ру вчера в 06:36
Музыка

На Украине призвали бойкотировать Евровидение из-за группы Little Big

Красная весна вчера в 10:51
Политика

Трамп предложит России и Китаю инициативу по контролю над вооружениями

Президент США Дональд Трамп намерен предложить России и Китаю новую инициативу по контролю над вооружениями, говорится в письме американского лидера.
РИА Новости вчера в 15:10
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК вчера в 19:06
Как работают Яндекс.Новости?
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