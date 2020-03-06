Политика
Российская газетаПутин заявил об объединяющей роли обновленной Конституции
"Думаю, у нас получится вынести на общероссийское голосование именно такой пакет поправок в Основной закон", - уверен он. Президент убежден, что можно найти даже то, что объединяет лидеров фракций в политическом плане.
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Политика
Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Происшествия
Два горняка погибли при выбросе метана в шахте «Воркутинская» в Коми
Два человека погибли в шахте "Воркутинская" в республике Коми из-за выброса метана в забое.
Армия и оружие
США спишут бомбардировщики B-2 Spirit
17 бомбардировщиков будут списаны уже в текущем году.
Политика
«Он ей доверял»: Агент СБУ рассказал, кто убил ополченца Гиви
В интервью журналисту Юрию Бутусову Сугерей рассказал, что это была девушка, которая не просто проникла в кабинет Гиви, но и втёрлась к нему в доверие.
Общество
ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого
Федеральное бюро расследований США разместило в Facebook собственную рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
Общество
Россиянка потеряла квартиру после оплаты ипотеки деньгами из 90-х
Жительница Воронежской области лишилась квартиры после попытки выплатить за неё ипотеку.
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Рейнджерс» в НХЛ, Ковальчук забил дебютный гол
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает право получать негосударственную пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста - на пять лет раньше.
Энергетика
ОПЕК скорректировала рекомендацию по сокращению добычи нефти
ОПЕК решила скорректировать рекомендацию по сделке ОПЕК+, предложив дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года, а не только во II квартале этого года.
Политика
Путин заявил Эрдогану о требующей прямого разговора ситуации в Сирии
Обострившаяся ситуация в сирийском Идлибе требует прямого разговора Москвы и Анкары.
Экономика
В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Происшествия
Под Челябинском загорелся цех пиломатериалов
Музыка
Лоза обвинил современных музыкантов в воровстве старых песен
Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что современные музыканты воруют старые хорошие композиции, добавляют в них провокационные высказывания и выдают за свое творчество.
Биатлон
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова во время ЧМ
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что обыски в отеле российских биатлонистов во время минувшего чемпионата мира могли быть связаны со словами Александра Тихонова.
Киберспорт
Nioh, Dead or Alive 6 и Ninja Gaiden Z — в Steam началась распродажа игр KOEI TECMO
В Steam началась акция «Распродажа издателя» KOEI TECMO.
Авто
В России уже появился внедорожник Haval H5
Новый кроссовер Haval H5 станет возрождённой версией ранее популярного на нашем рынке внедорожника Great Wall Hover H5.
Общество
Космонавт Борисенко может полететь на МКС на новом корабле США
Спорт
Скандальному немецкому журналисту Зеппельту не выдали российскую визу
Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт пожаловался, что ему не выдали российскую визу.
Армия и оружие
Отбитый в Сирии у боевиков танк Т-90 сняли на видео
Бойцы сирийской армии в городе Серакиб успешно отбили у боевиков танк Т-90.
Транспорт
Глава МВД назвал условие для введения штрафа за +10 км/ч
В начале февраля глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов высказался о важности ввести штраф за превышение скорости больше чем на 10 км/ч, так как это поможет снизить смертность на дорогах.
Происшествия
Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети
Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
Происшествия
Четверо россиян находятся на борту карантинного лайнера у берегов США
Политика
Верховная рада сместила Рябошапку с поста генпрокурора Украины
Верховная рада Украины отправила в отставку генерального прокурора страны Руслана Рябошапку.
Политика
Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин заявил о востребованности поправок в Конституцию.
Общество
ВЦИОМ узнал мнение россиян о поправках в Конституцию РФ
Всероссийский центр общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные исследования об отношении жителей РФ к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию.
Шоу-бизнес
Алексей Панин заявил, что переедет из России в Испанию
Вдобавок актер заявил, что мечтает покинуть Россию и уехать на постоянное место жительства в другую страну.
Музыка
На Украине призвали бойкотировать Евровидение из-за группы Little Big
Политика
Трамп предложит России и Китаю инициативу по контролю над вооружениями
Президент США Дональд Трамп намерен предложить России и Китаю новую инициативу по контролю над вооружениями, говорится в письме американского лидера.
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.