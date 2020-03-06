Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Путин объяснил, зачем принимать поправки в Конституцию

Голосование по обновленной Конституции состоится 22 апреля.
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с чего всё началось

Путин: важно, чтобы обновленная Конституция консолидировала общество

Важно, чтобы обновленная Конституция РФ объединяла людей, вне зависимости от национальности, достатка, вероисповедания и региона проживания, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций.
РИА Новости16:34

Подробнее о событии

Путин назвал причину востребованности поправок в Конституцию

РБК17:28

Путин рассказал о консолидирующей задаче обновленной Конституции

Известия17:08

Путин заявил, что обновленная Конституция должна консолидировать общество

Интерфакс16:28

Путин: важно, чтобы обновленная Конституция консолидировала общество

РИА Новости16:34

Путин заявил, что обновлённая конституция должна объединять людей

Life.ru16:32

Путин назвал ключевую задачу обновленной Конституции России

РЕН ТВ16:30

Путин заявил об объединяющей роли обновленной Конституции

Российская газета17:04
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Политика

Путин и Эрдоган договорились по Идлибу

Как считает Путин, достигнутые с турецким президентом договоренности будут положительной основой для улучшения ситуации в Идлибе.
Замана 16:09
Автоспорт

Даниил Квят: «Было бы здорово стать напарником Ферстаппена»

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят признался, что хотел бы стать напарником Макса Ферстаппена. Голландец выступает за «Ред Булл».
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Четверо россиян находятся на карантинном лайнере у берегов Калифорнии

На круизном лайнере Grand Princess, на борту которого пассажиров проверяют на наличие нового коронавируса, находятся четверо россиян.
РБК 19:27
Здоровье

В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом

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Главную роль в сериале «Властелин колец» сыграет Макс Болдри

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Политика

Новый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выступает за возобновление подачи воды в Крым.
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Деловое.ТВ вчера в 12:44
Общество

По данным ВОЗ, за сутки новым коронавирусом заразился 2241 человек

За сутки в мире коронавирусом заразился 2 241 человек, в том числе 143 человека — в Китае.
REGNUM 19:26
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости 03 марта в 19:59
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Логинов может пропустить этап Кубка мира в Норвегии из-за болельщиков

Российский биатлонист Александр Логинов может пропустить этап Кубка мира в норвежском городе Холменколлене из-за неподобающего поведения болельщиков, передает "Матч ТВ".
Газета.Ru 18:05
Общество

Скрытый экспорт из России сократился на 13%

По сравнению с 2018 годом показатель сократился на 13%, сообщает РБК. Скрытый экспорт в общей структуре составил 13%.
Коммерсантъ 20:49
Политика

Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин заявил о востребованности поправок в Конституцию.
Газета.Ru 17:32
Экономика

Итоги работы бизнеса за 2019 год подвели в Алтайском крае

В прошлом году алтайский региональный центр поддержки экспорта по итогам работы стал лучшим в Сибири и вторым в России.
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Форвард «Дерби Каунти» Уэйн Руни поделился впечатлениями от матча 5-го раунда Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед».
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Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

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На матче «Зенита» и «Ахмата» в Грозном случилась массовая драка

На матче "Зенита" и "Ахмата" в Грозном случилась массовая драка, - пишет Mash на Мойке.
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Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

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На матче 1/8 финала Кубка Англии «Челси» — «Ливерпуль» (2:0) побывал скаут «Барселоны» сообщают британские СМИ.
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Как Владимир Путин и Реджеп Эрдоган решили прекратить огонь

Как Владимир Путин и Реджеп Эрдоган решили прекратить огонь 5 марта президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Москве провели переговоры о ситуации в Идлибской зоне и подписали протокол не только о прекращении огня, но даже и о совместном патрулировании на одном из самых горячих участков.
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