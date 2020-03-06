Политика
Телеканал 360°Путин объяснил, зачем принимать поправки в Конституцию
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с чего всё началось
Важно, чтобы обновленная Конституция РФ объединяла людей, вне зависимости от национальности, достатка, вероисповедания и региона проживания, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций.РИА Новости16:34
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Политика
Путин и Эрдоган договорились по Идлибу
Как считает Путин, достигнутые с турецким президентом договоренности будут положительной основой для улучшения ситуации в Идлибе.
Автоспорт
Даниил Квят: «Было бы здорово стать напарником Ферстаппена»
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят признался, что хотел бы стать напарником Макса Ферстаппена. Голландец выступает за «Ред Булл».
Происшествия
Четверо россиян находятся на карантинном лайнере у берегов Калифорнии
На круизном лайнере Grand Princess, на борту которого пассажиров проверяют на наличие нового коронавируса, находятся четверо россиян.
Здоровье
В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом
Коронавирус был выявлен у прилетевшего в Россию гражданина Италии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.
Кино
Главную роль в сериале «Властелин колец» сыграет Макс Болдри
Политика
Новый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выступает за возобновление подачи воды в Крым.
Общество
На Пугачеву подали в Суд по интеллектуальным правам
В суд на Пугачеву подала некая Кристине Мартиросян. Возможно, это индивидуальная предпринимательница из Нового Уренгоя.
Авто
АвтоВАЗ начал сборку флагманской Lada Xray Cross
Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «АвтоВАЗа», новая XRay Cross Instinct станет первым автомобилем LADA с мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Энергетика
Новак покинул мониторинговый комитет ОПЕК+ до его завершения
Министр энергетики России Александр Новак принял решение покинуть заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до его официального завершения.
Общество
По данным ВОЗ, за сутки новым коронавирусом заразился 2241 человек
За сутки в мире коронавирусом заразился 2 241 человек, в том числе 143 человека — в Китае.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Биатлон
Логинов может пропустить этап Кубка мира в Норвегии из-за болельщиков
Российский биатлонист Александр Логинов может пропустить этап Кубка мира в норвежском городе Холменколлене из-за неподобающего поведения болельщиков, передает "Матч ТВ".
Общество
Скрытый экспорт из России сократился на 13%
По сравнению с 2018 годом показатель сократился на 13%, сообщает РБК. Скрытый экспорт в общей структуре составил 13%.
Политика
Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин заявил о востребованности поправок в Конституцию.
Экономика
Итоги работы бизнеса за 2019 год подвели в Алтайском крае
В прошлом году алтайский региональный центр поддержки экспорта по итогам работы стал лучшим в Сибири и вторым в России.
Футбол
Руни о матче с «МЮ» в Кубке Англии: «Не могу дождаться»
Форвард «Дерби Каунти» Уэйн Руни поделился впечатлениями от матча 5-го раунда Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед».
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Кино
Тайка Вайтити снимет «Чарли и шоколадную фабрику» для Netflix
Основу первого сериала составят мир и персонажи книги "Чарли и шоколадная фабрика", а второе телешоу описывается как "полностью оригинальная" история об умпа-лумпах – маленьких человечках, которые работают на фабрике Вилли Вонки и очень любят петь.
Хоккей
«Автомобилист» уступил «Сибири» во втором матче плей-офф
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Футбол
На матче «Зенита» и «Ахмата» в Грозном случилась массовая драка
На матче "Зенита" и "Ахмата" в Грозном случилась массовая драка, - пишет Mash на Мойке.
Наука
Женщины живут дольше мужчин из-за различия половых хромосом
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Здоровье
В Сахалинскую область доставят 80 тысяч медицинских масок
В аптеки Сахалинской области до конца недели поступят 80 тысяч медицинских масок.
Футбол
«Барселона» просматривала Гилмора на матчи «Челси» — «Ливерпуль»
На матче 1/8 финала Кубка Англии «Челси» — «Ливерпуль» (2:0) побывал скаут «Барселоны» сообщают британские СМИ.
Политика
Как Владимир Путин и Реджеп Эрдоган решили прекратить огонь
Как Владимир Путин и Реджеп Эрдоган решили прекратить огонь 5 марта президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Москве провели переговоры о ситуации в Идлибской зоне и подписали протокол не только о прекращении огня, но даже и о совместном патрулировании на одном из самых горячих участков.
Футбол
Слуцкий: «Рубин» и «Крылья Советов» сыграют в открытый футбол
Перед матчем 21 тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги с "Крыльями Советов" главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от предстоящей встречи.
Шоу-бизнес
Жена Тарасова рассказала, как они назвали новорожденную дочь
Обо всем ростовчанка Анастасия Костенко написала в Instagram-аккаунте. Она рассказала, что девочку решили назвать Евой.