Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксПутин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля. Также Путин подписал указ о проведении в среду, 24 июня, парада Победы.
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Путин объявил день Парада Победы 24 июня нерабочим

Известия18:29

Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем

РИА Новости16:30

Владимир Путин объявил выходным день, когда пройдёт парад Победы

Екатеринбург Онлайн13:42

Путин объявил день парада Победы 24 июня нерабочим

ТАСС14:25

Путин объявил нерабочим день проведения парада Победы

РБК13:59

Путин подписал указ о проведении парада Победы 24 июня

RT на русском16:21

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Интерфакс13:31
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Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

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В Китае опровергли версию происхождения коронавируса на рынке в Ухане

РИА Новости 18:57
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Sony планирует 3 июня представить PlayStation 5

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Происшествия

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Политика

Меркель отказалась от очного участия в саммите G7

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Армия и оружие

Африканист объяснил фейк о МиГ-29 в Ливии желанием США заработать

Заявления американского командования ВС США в Африке (AFRICOM) о переброске российских самолетов в Ливию являются провокацией, необходимой для перераспределения средств из оборонного бюджета США, заявил востоковед и африканист Саид Гафуров.
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Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили до 14 июня

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Политика

В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну

Документы касаются разговоров Флинна с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США.
РИА Новости 16:54
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Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

Газета.Ru 12:17
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«Би-2» выпустила на самоизоляции новый клип

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Общество

Пульмонолог назвал пять упражнений для укрепления дыхательной системы

Пульмонолог отделения профпатологии МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, врач-терапевт Алексей Никишенков перечислил пять упражнений для укрепления легких и дыхательной системы в целом.
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Футбол

ВЭБ раскрыл сумму сделки с ЦСКА

ВЭБ раскрыл сумму сделки с футбольным клубом ЦСКА, сообщает РБК.
Евро-футбол.ру 13:47
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Армия и оружие

Российский самолет испугал украинских моряков

Украинские маневры в Черном море завершились неприятным для ВМС этой страны инцидентом.
ГЛАС.RU 09:53
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Общество

Голосование по Конституции может растянуться на несколько дней

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, голосование может продлиться несколько дней, чтобы избежать массового скопления людей на участках.
Коммерсантъ 04:54
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Кино

У фильма «Соник в кино» появится сиквел

Paramount Pictures и Sega Sammy подтвердили, что приступили к разработке сиквела динамичной семейной комедии, пишет Variety.
Inc-news.ru 06:55
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Авто

В Британии остановили производство машин

Производство авто в Великобритании практически прекратилось в апреле, в связи с ограничениями вызванных пандемией коронавируса.
32CARS.ru 13:19
Политика

США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи

Военное дело 11:31
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Кино

Режиссер «Логана»: Хью Джекман не вернется к роли Росомахи

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Космос

В НАСА сообщили, когда примут решение по запуску Crew Dragon

Первоначально старт планировался на 27 мая, но был перенесен на субботу из-за нестабильной погоды на мысе Канаверал во Флориде, откуда осуществляется запуск.
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Тарзан нашел работу по «половой специальности»

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Экономика

Долговая нагрузка граждан России достигла исторического максимума

Москва, 28 мая 2020, 17:43 — REGNUM Долговая нагрузка граждан России достигла рекордного показателя в 10,9% доходов.
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Наука

Ученые обнаружили марихуану в древнем еврейском храме

Ученые обнаружили хорошо сохранившиеся остатки вещества на алтаре древнего храма, расположенного в пустыне Негев.
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Армия и оружие

Турция решила действовать против России

В Анкаре решили устроить России расправу в Чёрном море.
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Актрисы из «Папиных дочек» рассказали о причинах закрытия сериала

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В России рассказали о «залипании» от «Бронебойщика»

В эфире радио Sputnik военный обозреватель Виктор Баранец заявил о восхищении иностранных посетителей зарубежных выставок, которые «залипали» у стендов с российской авиационной ракетой С-8ОФП «Бронебойщик».
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На Украине будут введены жесткие меры в отношении военного учета

Речь, отмечают эксперты, идет о возможном введении на Украине "драконовских мер" в отношении резервистов и уклонистов от воинской службы.
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Вахтовикам в Ульяновской области уделят особое внимание

Власти намерены уделить особое внимание населенным пунктам с большим количеством граждан, работающих в других регионах.
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Общество

Все правительство Сахалина проверят на коронавирус

Тестирование на коронавирус пройдут члены правительства Сахалинской области из-за сотрудника Росгвардии, у которого выявили коронавирус, сообщает ТАСС.
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Общество

Татьяна Навка погасила ипотеку за квартиру в Нью-Йорке

Заместитель гендиректора Transparency International - Россия Илья Шуманов опубликовал в своем Twitter документ, в котором говорится, что супруга пресс-секретаря президента России Татьяна Навка погасила ипотеку за свою квартиру в Нью-Йорке.
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Футбол

Юрий Газзаев покидает пост главного тренера «Енисея»

Сегодня, 29 мая, министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев сообщил у себя в инстраграме, что у главного тренера заканчивается контракт с красноярским футбольным клубом «Енисей» и продлевать его с Юрием Газаевым не будут.
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