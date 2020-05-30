Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля. Также Путин подписал указ о проведении в среду, 24 июня, парада Победы.

Происшествия Трамп оценил действия обвиненных в смерти чернокожего полицейских Президент США Дональд Трамп назвал ужасными действия сотрудников полиции при задержании чернокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), из-за смерти которого начались массовые беспорядки в городе. 5

Политика Меркель отказалась от очного участия в саммите G7 Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла приглашение американского президента Дональда Трампа принять участие в саммите G7 в очном формате, сообщило издание Politico. 2

Армия и оружие Африканист объяснил фейк о МиГ-29 в Ливии желанием США заработать Заявления американского командования ВС США в Африке (AFRICOM) о переброске российских самолетов в Ливию являются провокацией, необходимой для перераспределения средств из оборонного бюджета США, заявил востоковед и африканист Саид Гафуров. 8

Политика В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну Документы касаются разговоров Флинна с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США. 9

Общество Пульмонолог назвал пять упражнений для укрепления дыхательной системы Пульмонолог отделения профпатологии МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, врач-терапевт Алексей Никишенков перечислил пять упражнений для укрепления легких и дыхательной системы в целом.

Авто В Британии остановили производство машин Производство авто в Великобритании практически прекратилось в апреле, в связи с ограничениями вызванных пандемией коронавируса.

Армия и оружие В России рассказали о «залипании» от «Бронебойщика» В эфире радио Sputnik военный обозреватель Виктор Баранец заявил о восхищении иностранных посетителей зарубежных выставок, которые «залипали» у стендов с российской авиационной ракетой С-8ОФП «Бронебойщик». 51

Здоровье Вахтовикам в Ульяновской области уделят особое внимание Власти намерены уделить особое внимание населенным пунктам с большим количеством граждан, работающих в других регионах. 5

Общество Все правительство Сахалина проверят на коронавирус Тестирование на коронавирус пройдут члены правительства Сахалинской области из-за сотрудника Росгвардии, у которого выявили коронавирус, сообщает ТАСС. 1

Общество Татьяна Навка погасила ипотеку за квартиру в Нью-Йорке Заместитель гендиректора Transparency International - Россия Илья Шуманов опубликовал в своем Twitter документ, в котором говорится, что супруга пресс-секретаря президента России Татьяна Навка погасила ипотеку за свою квартиру в Нью-Йорке. 30