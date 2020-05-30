Коронавирус
ИнтерфаксПутин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля. Также Путин подписал указ о проведении в среду, 24 июня, парада Победы.
Читать в источнике
Оценить2,2K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 22:17, Ашберн
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com 10:05
Игры
Sony планирует 3 июня представить PlayStation 5
Astera 27 мая в 15:37
Происшествия
Трамп оценил действия обвиненных в смерти чернокожего полицейских
Президент США Дональд Трамп назвал ужасными действия сотрудников полиции при задержании чернокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), из-за смерти которого начались массовые беспорядки в городе.
Lenta.ru 19:40
Политика
Меркель отказалась от очного участия в саммите G7
Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла приглашение американского президента Дональда Трампа принять участие в саммите G7 в очном формате, сообщило издание Politico.
Интерфакс 21:03
Армия и оружие
Африканист объяснил фейк о МиГ-29 в Ливии желанием США заработать
Заявления американского командования ВС США в Африке (AFRICOM) о переброске российских самолетов в Ливию являются провокацией, необходимой для перераспределения средств из оборонного бюджета США, заявил востоковед и африканист Саид Гафуров.
NewInform вчера в 13:31
Общество
Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили до 14 июня
«Таймырский телеграф» – Сегодня губернатор Красноярского края Александр Усс принял решение продлить режим самоизоляции до 14 июня.
Таймырский телеграф 06:14
Политика
В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну
Документы касаются разговоров Флинна с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США.
РИА Новости 16:54
Музыка
«Би-2» выпустила на самоизоляции новый клип
Live24 06:28
Общество
Пульмонолог назвал пять упражнений для укрепления дыхательной системы
Пульмонолог отделения профпатологии МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, врач-терапевт Алексей Никишенков перечислил пять упражнений для укрепления легких и дыхательной системы в целом.
Известия 20:09
Футбол
ВЭБ раскрыл сумму сделки с ЦСКА
ВЭБ раскрыл сумму сделки с футбольным клубом ЦСКА, сообщает РБК.
Евро-футбол.ру 13:47
Армия и оружие
Российский самолет испугал украинских моряков
Украинские маневры в Черном море завершились неприятным для ВМС этой страны инцидентом.
ГЛАС.RU 09:53
Общество
Голосование по Конституции может растянуться на несколько дней
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, голосование может продлиться несколько дней, чтобы избежать массового скопления людей на участках.
Коммерсантъ 04:54
Кино
У фильма «Соник в кино» появится сиквел
Paramount Pictures и Sega Sammy подтвердили, что приступили к разработке сиквела динамичной семейной комедии, пишет Variety.
Inc-news.ru 06:55
Авто
В Британии остановили производство машин
Производство авто в Великобритании практически прекратилось в апреле, в связи с ограничениями вызванных пандемией коронавируса.
32CARS.ru 13:19
Политика
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
Военное дело 11:31
Кино
Режиссер «Логана»: Хью Джекман не вернется к роли Росомахи
Российская газета 05:07
Космос
В НАСА сообщили, когда примут решение по запуску Crew Dragon
Первоначально старт планировался на 27 мая, но был перенесен на субботу из-за нестабильной погоды на мысе Канаверал во Флориде, откуда осуществляется запуск.
РИА Новости 21:05
Экономика
Долговая нагрузка граждан России достигла исторического максимума
Москва, 28 мая 2020, 17:43 — REGNUM Долговая нагрузка граждан России достигла рекордного показателя в 10,9% доходов.
REGNUM вчера в 10:43
Наука
Ученые обнаружили марихуану в древнем еврейском храме
Ученые обнаружили хорошо сохранившиеся остатки вещества на алтаре древнего храма, расположенного в пустыне Негев.
Lenta.ru 18:02
Армия и оружие
Турция решила действовать против России
В Анкаре решили устроить России расправу в Чёрном море.
Avia.pro 17:31
Культура
Актрисы из «Папиных дочек» рассказали о причинах закрытия сериала
StarHit.ru вчера в 17:00
Армия и оружие
В России рассказали о «залипании» от «Бронебойщика»
В эфире радио Sputnik военный обозреватель Виктор Баранец заявил о восхищении иностранных посетителей зарубежных выставок, которые «залипали» у стендов с российской авиационной ракетой С-8ОФП «Бронебойщик».
Военное дело 01:20
Политика
На Украине будут введены жесткие меры в отношении военного учета
Речь, отмечают эксперты, идет о возможном введении на Украине "драконовских мер" в отношении резервистов и уклонистов от воинской службы.
Российская газета 03:58
Здоровье
Вахтовикам в Ульяновской области уделят особое внимание
Власти намерены уделить особое внимание населенным пунктам с большим количеством граждан, работающих в других регионах.
Бизнес-новости в Кирове 15:24
Общество
Все правительство Сахалина проверят на коронавирус
Тестирование на коронавирус пройдут члены правительства Сахалинской области из-за сотрудника Росгвардии, у которого выявили коронавирус, сообщает ТАСС.
SakhaNews 07:52
Общество
Татьяна Навка погасила ипотеку за квартиру в Нью-Йорке
Заместитель гендиректора Transparency International - Россия Илья Шуманов опубликовал в своем Twitter документ, в котором говорится, что супруга пресс-секретаря президента России Татьяна Навка погасила ипотеку за свою квартиру в Нью-Йорке.
Znak.com 27 мая в 07:56
Футбол
Юрий Газзаев покидает пост главного тренера «Енисея»
Сегодня, 29 мая, министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев сообщил у себя в инстраграме, что у главного тренера заканчивается контракт с красноярским футбольным клубом «Енисей» и продлевать его с Юрием Газаевым не будут.
Московский Комсомолец 11:57