Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПутин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля. Также Путин подписал указ о проведении в среду, 24 июня, парада Победы.
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Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем

РИА Новости16:30

Путин подписал указ о проведении парада Победы 24 июня

RT на русском16:21

День Парада Победы станет выходным, президент – ответчик по иску, рекордное долговое бремя

Национальная служба новостей14:44

Путин объявил нерабочим день проведения парада Победы

РБК13:59

Владимир Путин объявил выходным день, когда пройдёт парад Победы

Екатеринбург Онлайн13:42

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Интерфакс13:31

Путин объявил день парада Победы 24 июня нерабочим

ТАСС14:25
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Стамбул собрались лишить финала Лиги чемпионов УЕФА

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Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
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Минпросвещения назвало условия проведения очного выпускного

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Таджикистан направил ноту МИД РФ из-за предложения Лаврова

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За сутки прирост инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Алтайском крае составил 75 человек.
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Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

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На ракете «Протон» заменили бракованные комплектующие

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Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

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