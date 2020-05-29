Политика

BFM.ruBFM.ruПутин объявил 24 июня выходным днем

Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем. Глава государства подписал соответствующий указ. Он опубликован на сайте Кремля.
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Путин объявил день парада Победы 24 июня нерабочим

ТАСС14:01

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

РИА Новости13:25

Владимир Путин объявил выходным день, когда пройдёт парад Победы

Екатеринбург Онлайн13:42

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Интерфакс13:31

Путин объявил 24 июня выходным днём

RT на русском13:27

Путин объявил нерабочим день проведения парада Победы

РБК13:59

Путин объявил день парада Победы 24 июня нерабочим

РЕН ТВ13:26
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