Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем. Глава государства подписал соответствующий указ. Он опубликован на сайте Кремля.

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