Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая. Глава государства уже подписал соответствующий указ. Таким образом, российский лидер установил 6,7 и 8 мая нерабочими с сохранением заработной платы.
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Нерабочие дни до 11 мая и новые меры поддержки бизнеса. Главное из выступления Путина

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«Есть надежда не погибнуть до конца»: бизнесмены — о том, как они справятся с очередными каникулами

Екатеринбург Онлайн12:57

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:00

Путин объявил о новых решениях по борьбе с коронавирусом

Российская газета12:12

Путин объявил 6-8 мая нерабочими днями с сохранением зарплаты

iReactor10:53

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

РИА Новости13:29

Режим нерабочих дней может быть продлен до 11 мая

Эхо Москвы в Екатеринбургевчера в 01:33
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Общество

Власти Петербурга выделят 30 млн рублей на выплаты медикам, заразившимся коронавирусом

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении из резервного фонда правительства города 30 млн рублей на выплаты медикам и их семьям в случаях заражения коронавирусом во время оказания помощи пациентам или смерти врача.
ТАСС 10:51
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Общество

Названо число безработных в России

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков назвал число безработных в России в интервью на телеканале «Россия 24».
Lenta.ru 15:14
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 26 апреля в 02:53
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Общество

Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса

Одышка может свидетельствовать о развитии тяжелой формы COVID-19, заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 09:52
251
Общество

Ученые назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Распространение коронавируса в России завершится в июле, предсказали учены из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 09:58
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Общество

В Москве продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском 13:02
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Общество

В Севастополе коронавирусом заболели сразу 36 строителей

Коронавирусной инфекцией на одной из строек в Севастополе заразились 36 строителей, заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев 28 апреля на совещании с президентом РФ в эфире телеканала «Россия 24».
ИА Красная Весна 13:44
65
Политика

Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до 11 мая

Президент России Владимир Путин подписал указ, который продлевает период нерабочих дней в России до 11 мая включительно.
Парламентская газета 12:31
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Шоу-бизнес

Самбурская в слезах пожаловалась на домашнее насилие

ФАН 03:17
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Транспорт

Стало известно о первом штрафе с камеры за езду без пропуска в Москве

РИА Новости 07:31
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Культура

Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ 26 апреля в 15:53
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Общество

Частные лаборатории начинают тесты на антитела к коронавирусу

Сразу пять крупных сетей медицинских лабораторий начнут массовое тестирование россиян на антитела к коронавирусу: «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест», KDL и LabQuest.
Ведомости 03:37
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Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая

Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Альметьевск РТВ 11:39
1
Общество

Каждый пятый медработник в Москве переболел COVID-19

Тесты на иммунитет к COVID-19 показали, что каждый пятый медработник в Москве переболел коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова.
Интерфакс 11:07
22
Общество

Мурашко попросил россиян воздержаться от поездок в гости на праздниках

Жителям России на предстоящих майских праздниках следует воздержаться от поездок в гости.
РБК 13:27
19
Культура

Башкирия присоединяется к песенному марафону «Наш День Победы»

Башинформ 01:27
11
Общество

Губернатор Дона заявил о плане поэтапного снятия режима самоизоляции

«При улучшении ситуации начнется поэтапное снятие противоэпидемических ограничений», - об этом губернатор донского региона проинформировал на состоявшемся совещании с главами субъектов Российской Федерации, которое было посвящено вопросам обеспечения устойчивости экономики.
Ugpressa.ru 07:09
90
Общество

В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
4
Общество

На дне Черного моря нашли затопленный немцами теплоход «Армения»

В марте нынешнего года на дне Черного моря в Крыму нашли теплоход «Армения», затопленный немецкой авиацией в 1941 году.
Севастополь-24 вчера в 15:53
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Энергетика

Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»

Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
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Происшествия

В Москве мужчина залез в квартиру по водосточной трубе и избил хозяина

По данным правоохранителей, 30-летний мужчина забрался на третий этаж по водосточной трубе, разбил окно и начал избивать 55-летнего мужчину.
Газета.Ru 15:26
Общество

В Москве из-за самоизоляции ввели новый закон о тишине

В Москве из-за режима самоизоляции вступил в силу новый закон о тишине.
Lenta.ru 14:04
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Общество

Минтруд допускает увеличение числа безработных в России до 6 млн

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что на фоне пандемии коронавируса COVID-19 в министерстве просчитывали сценарий в 5–6 млн безработных, однако сейчас есть тенденция к сохранению занятости.
Коммерсантъ 15:40
Политика

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин в третий раз выступил с телеобращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 10:53
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Политика

Иван Белозерцев принял участие в совещании Владимира Путина

28 апреля 2020 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в совещании в формате видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.
Пензенская правда 14:37
132
Общество

Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом

Россия поднялась на восьмое место в мире по числу зараженных коронавирусом.
Деловое.ТВ 05:30
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Происшествия

СК проверит данные о медиках в Хакасии, не получивших выплаты

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить данные о работающих в условиях пандемии коронавируса медиках из Абакана, которые не получили положенные им выплаты.
RT на русском 15:45
Политика

Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
РИА Новости 12:37
1K
Политика

Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая

На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости 11:42
28
Общество

В Минтруде заявили, что зарплата на период нерабочих дней не должна снижаться

По слова главы ведомства, если трудовые обязанности на период нерабочих дней не изменились, то и сумма зарплаты не должна снижаться.
Mockva.ru 15:33
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