Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая. Глава государства уже подписал соответствующий указ. Таким образом, российский лидер установил 6,7 и 8 мая нерабочими с сохранением заработной платы.

Общество Власти Петербурга выделят 30 млн рублей на выплаты медикам, заразившимся коронавирусом Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении из резервного фонда правительства города 30 млн рублей на выплаты медикам и их семьям в случаях заражения коронавирусом во время оказания помощи пациентам или смерти врача. 19

Общество Названо число безработных в России Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков назвал число безработных в России в интервью на телеканале «Россия 24». 30

Общество Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса Одышка может свидетельствовать о развитии тяжелой формы COVID-19, заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". 251

Общество В Москве продлили режим самоизоляции Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина. 303

Общество В Севастополе коронавирусом заболели сразу 36 строителей Коронавирусной инфекцией на одной из строек в Севастополе заразились 36 строителей, заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев 28 апреля на совещании с президентом РФ в эфире телеканала «Россия 24». 65

Общество Частные лаборатории начинают тесты на антитела к коронавирусу Сразу пять крупных сетей медицинских лабораторий начнут массовое тестирование россиян на антитела к коронавирусу: «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест», KDL и LabQuest. 142

Общество Каждый пятый медработник в Москве переболел COVID-19 Тесты на иммунитет к COVID-19 показали, что каждый пятый медработник в Москве переболел коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова. 22

Общество Губернатор Дона заявил о плане поэтапного снятия режима самоизоляции «При улучшении ситуации начнется поэтапное снятие противоэпидемических ограничений», - об этом губернатор донского региона проинформировал на состоявшемся совещании с главами субъектов Российской Федерации, которое было посвящено вопросам обеспечения устойчивости экономики. 90

Общество В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая "Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе. 4

Энергетика Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома» Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски. 1,4K

Происшествия В Москве мужчина залез в квартиру по водосточной трубе и избил хозяина По данным правоохранителей, 30-летний мужчина забрался на третий этаж по водосточной трубе, разбил окно и начал избивать 55-летнего мужчину.

Общество Минтруд допускает увеличение числа безработных в России до 6 млн Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что на фоне пандемии коронавируса COVID-19 в министерстве просчитывали сценарий в 5–6 млн безработных, однако сейчас есть тенденция к сохранению занятости.

Политика Иван Белозерцев принял участие в совещании Владимира Путина 28 апреля 2020 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в совещании в формате видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным. 132

Происшествия СК проверит данные о медиках в Хакасии, не получивших выплаты Председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить данные о работающих в условиях пандемии коронавируса медиках из Абакана, которые не получили положенные им выплаты.

Политика Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни. 1K