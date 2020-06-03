Президент Владимир Путин принял решение объявить в Норильске режим ЧС федерального уровня после разлива топлива на ТЭЦ структуры «Норникеля».

Экономика Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. 1,6K

Экономика Польша начала расследование против «Газпрома» «Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении. 859

Армия и оружие Россия определила четыре случая применения ядерного оружия При необходимости президент России может проинформировать военно-политическое руководство других стран и международные организации о готовности применить ядерное оружие, о решении его использовать или о факте его применения. 1,9K

Экономика Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне. 30

Общество МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения. 554

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 2,1K

Футбол «Тоттенхэм» подтвердил новый случай заболевания коронавирусом «Тоттенхэм» сообщил об одном выявленном случае заражения коронавирусом в клубе.

Общество Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 2,9K

Общество Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров Русскоязычная община Бруклина начала формировать патрули для защиты от действий провокаторов и мародеров, скрывающихся под видом протестующих из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда, сообщил РИА Новости один из авторов инициативы Исаак Болтянский. 4

Политика Парламент ЛНР лишил украинский язык статуса государственного Проект закона был внесен в парламент ЛНР главой республики Леонидом Пасечником и обретет силу закона после подписания им. Действующая Конституция ЛНР называет государственными языками русский и украинский языки, при этом первый признается также официальным языком делопроизводства во всех органах власти и местного самоуправления. 261

Здоровье Минздрав назвал первый симптом коронавируса Минздрав России обнародовал в среду методические рекомендации по COVID-19. В них, в частности, сказано о первых симптомах болезни. 37

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Здоровье Ученый рассказал, когда в организме появляются антитела к коронавирусу Заведующий кафедрой эпидемиологии Иркутского государственного медицинского университета доктор медицинских наук, профессор Александр Ботвинкин рассказал "РГ", когда в организме появляются антитела к коронавирусу и сколько держится иммунитет к COVID-19.

Происшествия Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы. 2,2K