Общество
ВедомостиПутин объявил в Норильске ЧС федерального уровня
Президент Владимир Путин принял решение объявить в Норильске режим ЧС федерального уровня после разлива топлива на ТЭЦ структуры «Норникеля».
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Общество
В России открылся первый магазин датского конкурента IКЕА
Говорит Москва 06:46
Кино
Каннский кинофестиваль объявил программу
Афиша Daily 13:44
Кино
Новая героиня заменит Руби Роуз в «Бэтвумен»
На место персонажа Руби Роуз, покинувшей сериал "Бэтвумен", придет новая героиня.
ИА InterMedia 06:26
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
Армия и оружие
Россия определила четыре случая применения ядерного оружия
При необходимости президент России может проинформировать военно-политическое руководство других стран и международные организации о готовности применить ядерное оружие, о решении его использовать или о факте его применения.
РБК вчера в 10:11
Экономика
Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране
Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС 01 июня в 17:00
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Футбол
«Тоттенхэм» подтвердил новый случай заболевания коронавирусом
«Тоттенхэм» сообщил об одном выявленном случае заражения коронавирусом в клубе.
Матч ТВ 12:04
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Общество
Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
Русскоязычная община Бруклина начала формировать патрули для защиты от действий провокаторов и мародеров, скрывающихся под видом протестующих из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда, сообщил РИА Новости один из авторов инициативы Исаак Болтянский.
РИА Новости 16:43
Происшествия
Появилось фото пробившего стену поезда московского метро
РИА Новости 13:59
Происшествия
Разбой россиянина перед убийством спецназом попал на видео
Разбойное нападение 27-летнего россиянина Владимира Таушанкова на хозяйственный магазин в Екатеринбурге попало на видео.
Lenta.ru 08:40
Политика
Парламент ЛНР лишил украинский язык статуса государственного
Проект закона был внесен в парламент ЛНР главой республики Леонидом Пасечником и обретет силу закона после подписания им. Действующая Конституция ЛНР называет государственными языками русский и украинский языки, при этом первый признается также официальным языком делопроизводства во всех органах власти и местного самоуправления.
РБК 05:59
Здоровье
Минздрав назвал первый симптом коронавируса
Минздрав России обнародовал в среду методические рекомендации по COVID-19. В них, в частности, сказано о первых симптомах болезни.
ТВ Центр 08:34
Общество
Смертность в Петербурге выросла на треть в мае
Рекордное для мая количество смертей зарегистрировано в Петербурге: в городе скончались почти 6,5 тысяч человек, следует из статистики комитета по делам записи актов гражданского состояния.
Интерфакс 17:04
Шоу-бизнес
Бывший муж Полины Гагариной назвал отечественную эстраду убогой
Некоторые даже сравнили стихотворения с глотком свежего воздуха. Муж Гагариной также высказался о российской эстраде, назвав ее убогой.
Shraibikus News 16:16
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид
Evo-rus.com 15:16
Здоровье
Ученый рассказал, когда в организме появляются антитела к коронавирусу
Заведующий кафедрой эпидемиологии Иркутского государственного медицинского университета доктор медицинских наук, профессор Александр Ботвинкин рассказал "РГ", когда в организме появляются антитела к коронавирусу и сколько держится иммунитет к COVID-19.
РИА Новости 15:48
Общество
Кадыров создал оперштаб по ликвидации последствий урагана в Чечне
Как отметил Кадыров, сильный ураганный ветер обрушился на Чеченскую Республику в среду вечером.
Интерфакс - Россия 15:11
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Здоровье
Коронавирус подтвердился ещё у 7 жителей Жуковского за минувшие сутки
В Жуковском диагноз подтвердился у 7 жителей (всего 551), в Люберцах - у 9 (1498), в Раменском - у 10 (904).
Авиаград Жуковский 01 июня в 06:22
Экономика
Аналитики составили новый прогноз по курсу доллара
Финансовые аналитики озвучили новый прогноз относительно курса доллара к рублю.
EAOmedia.ru 16:00
Происшествия
Основатель паблика «Мужское государство» мог быть убит в Стамбуле
Экспресс газета вчера в 12:57
Политика
Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию
192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь 11:57
Путешествия
Россияне массово отказываются от поездок в Сочи из-за новых правил
Загрузка же открывшихся санаториев, исходя из масштабов бронирования, достигает от 10 до 50 процентов.
Газета Metro 12:42