Общество

ВедомостиВедомостиПутин объявил в Норильске ЧС федерального уровня

Президент Владимир Путин принял решение объявить в Норильске режим ЧС федерального уровня после разлива топлива на ТЭЦ структуры «Норникеля».
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Что произошло за день: среда, 3 июня

Интерфакс13:39

В Красноярском крае введен режим ЧС федерального уровня

Вести.Ru13:37

В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за разлива топлива в Норильске

РБК14:49

Режим ЧС федерального уровня ввели в Красноярском крае из-за разлива топлива в Норильске

ТАСС13:23

Что потянется за аварией под Норильском

Коммерсантъ16:17

В Красноярском крае ввели ЧС федерального уровня из-за разлива топлива

RT на русском13:24

В Красноярском крае после разлива топлива ввели режим ЧС

РИА Новости15:38
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Общество

В России открылся первый магазин датского конкурента IКЕА

Говорит Москва 06:46
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Кино

Каннский кинофестиваль объявил программу

Афиша Daily 13:44
Кино

Новая героиня заменит Руби Роуз в «Бэтвумен»

На место персонажа Руби Роуз, покинувшей сериал "Бэтвумен", придет новая героиня.
ИА InterMedia 06:26
4
Экономика

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
1,6K
Экономика

Польша начала расследование против «Газпрома»

«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
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Армия и оружие

Россия определила четыре случая применения ядерного оружия

При необходимости президент России может проинформировать военно-политическое руководство других стран и международные организации о готовности применить ядерное оружие, о решении его использовать или о факте его применения.
РБК вчера в 10:11
1,9K
Экономика

Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране

Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС 01 июня в 17:00
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Общество

Кадыров опроверг слухи об установке вышек 5G в Чечне

ТАСС 13:37
7
Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
2,1K
Футбол

«Тоттенхэм» подтвердил новый случай заболевания коронавирусом

«Тоттенхэм» сообщил об одном выявленном случае заражения коронавирусом в клубе.
Матч ТВ 12:04
Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Lenta.ru 15:12
9
Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
2,9K
Происшествия

В самарском пансионате погибли трое рабочих при ремонте коллектора

Газета.Ru 14:05
Общество

Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров

Русскоязычная община Бруклина начала формировать патрули для защиты от действий провокаторов и мародеров, скрывающихся под видом протестующих из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда, сообщил РИА Новости один из авторов инициативы Исаак Болтянский.
РИА Новости 16:43
4
Происшествия

Появилось фото пробившего стену поезда московского метро

РИА Новости 13:59
24
Происшествия

Разбой россиянина перед убийством спецназом попал на видео

Разбойное нападение 27-летнего россиянина Владимира Таушанкова на хозяйственный магазин в Екатеринбурге попало на видео.
Lenta.ru 08:40
15
Политика

Парламент ЛНР лишил украинский язык статуса государственного

Проект закона был внесен в парламент ЛНР главой республики Леонидом Пасечником и обретет силу закона после подписания им. Действующая Конституция ЛНР называет государственными языками русский и украинский языки, при этом первый признается также официальным языком делопроизводства во всех органах власти и местного самоуправления.
РБК 05:59
261
Здоровье

Минздрав назвал первый симптом коронавируса

Минздрав России обнародовал в среду методические рекомендации по COVID-19. В них, в частности, сказано о первых симптомах болезни.
ТВ Центр 08:34
37
Общество

Смертность в Петербурге выросла на треть в мае

Рекордное для мая количество смертей зарегистрировано в Петербурге: в городе скончались почти 6,5 тысяч человек, следует из статистики комитета по делам записи актов гражданского состояния.
Интерфакс 17:04
75
Шоу-бизнес

Бывший муж Полины Гагариной назвал отечественную эстраду убогой

Некоторые даже сравнили стихотворения с глотком свежего воздуха. Муж Гагариной также высказался о российской эстраде, назвав ее убогой.
Shraibikus News 16:16
18
Шоу-бизнес

Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид

Evo-rus.com 15:16
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Здоровье

Ученый рассказал, когда в организме появляются антитела к коронавирусу

Заведующий кафедрой эпидемиологии Иркутского государственного медицинского университета доктор медицинских наук, профессор Александр Ботвинкин рассказал "РГ", когда в организме появляются антитела к коронавирусу и сколько держится иммунитет к COVID-19.
РИА Новости 15:48
Общество

Кадыров создал оперштаб по ликвидации последствий урагана в Чечне

Как отметил Кадыров, сильный ураганный ветер обрушился на Чеченскую Республику в среду вечером.
Интерфакс - Россия 15:11
1
Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
2,2K
Здоровье

Коронавирус подтвердился ещё у 7 жителей Жуковского за минувшие сутки

В Жуковском диагноз подтвердился у 7 жителей (всего 551), в Люберцах - у 9 (1498), в Раменском - у 10 (904).
Авиаград Жуковский 01 июня в 06:22
1,4K
Экономика

Аналитики составили новый прогноз по курсу доллара

Финансовые аналитики озвучили новый прогноз относительно курса доллара к рублю.
EAOmedia.ru 16:00
Происшествия

Основатель паблика «Мужское государство» мог быть убит в Стамбуле

Экспресс газета вчера в 12:57
44
Политика

Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию

192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь 11:57
93
Путешествия

Россияне массово отказываются от поездок в Сочи из-за новых правил

Загрузка же открывшихся санаториев, исходя из масштабов бронирования, достигает от 10 до 50 процентов.
Газета Metro 12:42
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