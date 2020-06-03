Общество
КоммерсантъПутин объявил ЧС федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске
Президент России Владимир Путин согласился ввести режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов в Норильске. Такое предложение на совещании с главой государства озвучил руководитель МЧС Евгений Зиничев.
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Я полагаю, что опыта сжигания такого объема топлива на территории, во всяком случае Красноярского края, у нас нет, поэтому прогнозировать, что это пройдет успешно в рамках 14 дней, я, к сожалению, не могу.
— Александр Усс, российский политикРИА Новости 09:36
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Происшествия
В Норильске задержан начальник цеха ТЭЦ по делу о разливе топлива
Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан в Норильске по делу о разливе топлива. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
RT на русском 10:24
Наука
Уровень углекислого газа в атмосфере побил рекорд за 23 миллиона лет
Как оказалось, за все 23 миллиона лет ни разу не было такого высокого уровня содержания CO2 в атмосфере, какие наблюдаются сейчас.
Машины и Механизмы 04:04
Музыка
Группа Little Big получила премию за самый трэшовый клип
Клип российской группы Little Big стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards (BMVA).
Вести.Ru 01 июня в 07:05
Общество
Маски в московском метро резко подешевели
Со среды, 3 июня, стоимость защитных масок во всех кассах и торговых павильонах московского метро составит 20 рублей.
Мослента 06:49
Общество
Кафе решили не штрафовать за нарушение требований Роспотребнадзора
В пресс-службе Роспотребнадзора напомнили, что методические рекомендации ведомства и сейчас не предполагают штрафов, а административная ответственность наступает только в случае нарушения санитарных правил и нормативов по КоАП.
РБК 05:09
Гаджеты
Составлен список самых мощных недорогих Android-смартфонов
Специалисты китайской программы для тестирования производительности устройства AnTuTu проверили смартфоны среднего уровня и предоставили список наиболее производительных гаджетов с операционной ситемой Android.
Территория новостей вчера в 23:48
Политика
Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию
Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам.
Sostav.ru 05:25
Политика
Вице-премьер назвал «хромающей» работу Росрезерва в период пандемии
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что работа Росрезерва в период борьбы с коронавирусом в России оказалась неэффективной.
РБК 08:28
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
Общество
Овечкин высказался о массовых беспорядках в США
Хоккеист высказал слова соболезнования по поводу гибели афроамериканца Джорджа Флойда, а также обратился к жителям США в связи с массовыми беспорядками, вызванные данным событием.
Piter.tv вчера в 04:09
Общество
В Москве опубликованы графики отключения горячей воды
Тепло и горячую воду в жилых домах Москвы на время профилактических работ отключают с 1 июля 2020 года.
Интерфакс вчера в 11:08
Общество
В ВОЗ предупредили об угрозе второй волны коронавируса
Новая вспышка коронавирусной инфекции может произойти, если введенные ранее ограничения будут резко сняты, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) организации Ханс Клюге.
Газета.Ru 09:32
Политика
Путин одобрил выдвижение губернатора ХМАО Комаровой на новый срок
Президент России Владимир Путин одобрил планы губернатора Ханты-Мансийского автономного округа—Югры Натальи Комаровой участвовать в выборах главы региона.
Коммерсантъ 10:03
Здоровье
Минздрав назвал атипичные проявления коронавируса у пожилых
Коронавирус у пожилых людей может протекать атипично, возможны снижение давления и даже бред, следует из опубликованных на сайте Минздрава рекомендаций по лечению COVID-19.
Российская газета 09:11
Кино
Крис Эванс не вернется к роли Капитана Америки
Российская газета вчера в 04:58
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
Гаджеты
Бренд Honor представил смартфоны Honor Play4 и Play4 Pro
Сегодня Honor наконец официально представил два новых смартфона под названиями Honor Play4 и Play4 Pro.
ITZine.ru 06:45
Космос
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле в субботу
Популярная механика вчера в 05:26
Общество
Российские кинотеатры могут открыться в середине июля
Российские кинотеатры смогут открыться в середине июля. Такую информацию предоставил Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ.
Вести Подмосковья вчера в 07:00
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
Общество
В Роскачестве предупредили о токсинах в овощах и фруктах
Эксперты Роскачества напомнили потребителям о токсинах, которые могут содержаться в овощах и фруктах.
RT на русском 06:42
Общество
Оперштаб объяснил высокий рост выявления коронавируса на Среднем Урале
Замруководителя регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявил, что рост выявления COVID-19 в Свердловской области связан с включением в работу по тестированию работодателей региона.
Вечерние Ведомости 07:21
Здоровье
В Петербурге названы условия для госпитализации горожан с пневмонией
Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению комитета по здравоохранению Лариса Соловьева в эфире канала «Санкт-Петербург» рассказала о том, при каких условиях пневмония является предпосылкой для госпитализации.
Что происходит 06:02
Общество
Патологоанатом назвал главные загадки коронавируса
Член-корреспондент РАН, научный руководитель ФГБНУ "НИИ морфологии человека", президент Российского общества патологоанатомов Лев Кактурский рассказал о главных загадках коронавируса.
РИА Новости 09:58
Политика
Кремль исключил угрозы здоровью граждан на голосовании по поправкам
Президент России Владимир Путин назначил днем проведения голосования 1 июля, эту дату предложила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
РБК 08:19
Общество
В России могут ввести новый штраф для водителей в 50 тысяч рублей
Если автомобилист, подозреваемый в употреблении алкоголя, отказывается от прохождения теста, его по-прежнему будут штрафовать на 30 тысяч рублей и лишать прав на 1,5-2 года.
RuNews24.ru вчера в 23:50
Шоу-бизнес
Михаил Боярский оправдался за свой изнеможенный вид
В кадре Боярский появился без своей фирменной шляпы, в повседневном образе, и в таком внешнем виде он не похож сам на себя.
Bimru.ru 09:20
Экономика
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента
Прожиточный минимум в России с начала года вырос на 2,2% по сравнению с концом 2019-го.
РИА Новости 08:03
Политика
В ЛНР признали русский язык «единственным государственным»
Украинский язык больше не считается государственным на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.
Российская газета 08:19
Здоровье
Власти подтвердили вспышку коронавируса в горбольнице №1 Курска
Областной комитет здравоохранения прокомментировал ситуацию, произошедшую в курской городской больнице №1. Двое пациентов, инфицированных коронавирусом, были выявлены в кардиологическом отделении.
Kurskcity.ru 08:38