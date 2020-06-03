Я полагаю, что опыта сжигания такого объема топлива на территории, во всяком случае Красноярского края, у нас нет, поэтому прогнозировать, что это пройдет успешно в рамках 14 дней, я, к сожалению, не могу.

Президент России Владимир Путин согласился ввести режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов в Норильске. Такое предложение на совещании с главой государства озвучил руководитель МЧС Евгений Зиничев.

Общество Маски в московском метро резко подешевели Со среды, 3 июня, стоимость защитных масок во всех кассах и торговых павильонах московского метро составит 20 рублей. 95

Общество Кафе решили не штрафовать за нарушение требований Роспотребнадзора В пресс-службе Роспотребнадзора напомнили, что методические рекомендации ведомства и сейчас не предполагают штрафов, а административная ответственность наступает только в случае нарушения санитарных правил и нормативов по КоАП. 29

Гаджеты Составлен список самых мощных недорогих Android-смартфонов Специалисты китайской программы для тестирования производительности устройства AnTuTu проверили смартфоны среднего уровня и предоставили список наиболее производительных гаджетов с операционной ситемой Android. 7

Политика Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам. 17

Общество В России изменили правила для автомобильных номеров Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров. 731

Общество Овечкин высказался о массовых беспорядках в США Хоккеист высказал слова соболезнования по поводу гибели афроамериканца Джорджа Флойда, а также обратился к жителям США в связи с массовыми беспорядками, вызванные данным событием. 23

Общество В Москве опубликованы графики отключения горячей воды Тепло и горячую воду в жилых домах Москвы на время профилактических работ отключают с 1 июля 2020 года. 861

Общество В ВОЗ предупредили об угрозе второй волны коронавируса Новая вспышка коронавирусной инфекции может произойти, если введенные ранее ограничения будут резко сняты, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) организации Ханс Клюге. 1,6K

Здоровье Минздрав назвал атипичные проявления коронавируса у пожилых Коронавирус у пожилых людей может протекать атипично, возможны снижение давления и даже бред, следует из опубликованных на сайте Минздрава рекомендаций по лечению COVID-19. 271

Экономика Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. 1,5K

Гаджеты Бренд Honor представил смартфоны Honor Play4 и Play4 Pro Сегодня Honor наконец официально представил два новых смартфона под названиями Honor Play4 и Play4 Pro.

Общество МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения. 19

Общество Оперштаб объяснил высокий рост выявления коронавируса на Среднем Урале Замруководителя регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявил, что рост выявления COVID-19 в Свердловской области связан с включением в работу по тестированию работодателей региона. 9

Здоровье В Петербурге названы условия для госпитализации горожан с пневмонией Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению комитета по здравоохранению Лариса Соловьева в эфире канала «Санкт-Петербург» рассказала о том, при каких условиях пневмония является предпосылкой для госпитализации. 45

Общество Патологоанатом назвал главные загадки коронавируса Член-корреспондент РАН, научный руководитель ФГБНУ "НИИ морфологии человека", президент Российского общества патологоанатомов Лев Кактурский рассказал о главных загадках коронавируса.

Политика Кремль исключил угрозы здоровью граждан на голосовании по поправкам Президент России Владимир Путин назначил днем проведения голосования 1 июля, эту дату предложила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. 697

Шоу-бизнес Михаил Боярский оправдался за свой изнеможенный вид В кадре Боярский появился без своей фирменной шляпы, в повседневном образе, и в таком внешнем виде он не похож сам на себя. 24