Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин объявил ЧС федерального уровня после разлива топлива в Норильске

Президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации в Норильске после разлива дизельного топлива в реку Амбарная. Ввести режим посоветовал глава МЧС Евгений Зиничев. В свою очередь, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин предложил привлечь военных к ликвидации последствий.
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Разлив дизельного топлива на ТЭЦ в Норильске. Хроника

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