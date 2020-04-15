Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин объявил благодарность губернатору Подмосковья Воробьеву

Президент России Владимир Путин объявил благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Поводом послужил «большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетняя добросовестная работа».
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Путин объявил благодарность губернатору Мособласти Воробьеву

Московский Комсомолецвчера в 16:33

Путин объявил благодарность губернатору Подмосковья Воробьеву

Коммерсантъвчера в 16:32

Губернатор Подмосковья удостоен поощрения президента России

Вести.Ruвчера в 16:22

Путин поощрил губернатора Подмосковья за вклад в развитие региона

РИА Новостивчера в 16:26

Путин объявил благодарность главе Подмосковья Воробьеву

Москва 24вчера в 16:24

Путин объявил благодарность губернатору Подмосковья

Российская газетавчера в 16:28

Путин объявил благодарность ПАО «Мостотрест» за вклад в строительство Крымского моста

ТАССвчера в 16:47
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Футбол

Юран отреагировал на слова Алиева о принадлежности Крыма

Наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран обсудил с «Чемпионатом» слова бывшего хавбека московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Александра Алиева о территориальной принадлежности Крыма.
Телеканал 360° вчера в 11:39
Общество

Власти Польши обязали граждан носить маски на улице

В Польше через месяц после введения в стране карантина из-за распространения коронавируса принято решение обязать всех граждан, находящихся в общественных местах, закрывать нос и рот.
Московский Комсомолец вчера в 18:23
Здоровье

Новый симптом коронавируса обнаружили на ногах пациентов

Сыпь на ногах может быть одним из симптомов коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 23:05
44
Происшествия

В Новосибирской области скончался первый пациент с коронавирусом

RT на русском 14 апреля в 12:27
68
Политика

Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США школьниками

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США российскими школьниками.
Lenta.ru вчера в 17:07
50
Общество

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о результатах 45 дней работы

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в своём Facebook рассказал о результатах 45 дней работы.
RT на русском вчера в 23:26
31
Здоровье

Военные медики России начали лечить больных коронавирусом в Бергамо

Российские военные медики приступили к лечению пациентов с лёгкой и среднетяжёлой формой коронавирусной инфекции COVID-19 в терапевтическом отделении полевого госпиталя в итальянском Бергамо.
RT на русском вчера в 22:24
130
Общество

ВОЗ сообщает, что в мире коронавирусом заражено около 2 млн человек

Ранее ГЛАС сообщал, что в Мурманской области за зараженными коронавирусом будут следить посредством трекеров.
ГЛАС.RU вчера в 06:48
1
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
19
Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
1,5K
Гаджеты

Huawei представила камерофоны Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+ с 5G

Суббренд Huawei, Honor, анонсировал флагманскую серию смартфонов Honor 30, в которую вошло три гаджета Honor 30, Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+.
MobiDevices вчера в 06:23
9
Общество

В России выявили нулевого пациента с коронавирусом

REGNUM вчера в 08:18
1,3K
Общество

Режим самоизоляции в Самарской области могут продлить до 30 апреля

Срок завершения режима самоизоляции в Самаре и области могут сдвинуть с 19 на 30 апреля.
SamRU.ru вчера в 22:17
23
Технологии

Microsoft анонсировала «Планетарный компьютер»

«Планетарный компьютер» представляет собой платформу с искусственным интеллектом на базе облака Microsoft Azure, использующую машинное обучение для анализа данных из различных источников.
iXBT.com вчера в 21:59
Общество

Уличный художник Бэнкси создал работу, не нарушая самоизоляции

Английский уличный художник Бэнкси показал очередную работу. На этот раз она создана во время самоизоляции и опубликована в Instagram.
Newsrussia.media 00:52
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
5,2K
Авто

Американцы борются на аукционе за право купить советскую Lada Niva

Фото: Copart На американском аукционе Copart на торги выставлен внедорожник Lada Niva 1981 года выпуска.
Daily-Motor.Ru вчера в 03:11
1
Общество

Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок

На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело вчера в 04:50
322
Общество

Из-за проверки пропусков в московском метро образовались очереди

Известия вчера в 02:28
174
Политика

Трамп выразил готовность передать России аппараты ИВЛ

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24,5 тысячи случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198.
Российская газета вчера в 19:39
615
Здоровье

Медработник заразился коронавирусом в Алтайском крае

Сразу 11 новых заболевших коронавирусом нашли в Алтайском крае География COVID-19 в регионе расширяется Еще восемь инфицированных контактировали с людьми, у которых ранее выявили COVID-19.
АМИТЕЛ вчера в 00:01
187
Здоровье

Правительству предложили для борьбы с вирусом «умные» очки и браслеты

Созданная для развития Национальной технологической инициативы АНО «Платформа НТИ» направила первому вице-премьеру Андрею Белоусову предложение о поддержке 25 решений для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекцией.
РБК вчера в 17:00
2
Общество

В Новосибирске закрывают кладбища и приостанавливают работу рынков

REGNUM 00:36
21
Футбол

Дзюба рассказал о драке между Мамаевым и Глушаковым на Евро-2016

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба рассказал о конфликтной ситуации между полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым и хавбеком «Ахмата» Денисом Глушаковым, которая произошла в национальной команде во время Евро-2016.
Metaratings вчера в 15:51
Игры

Создатели GTA больше не работают по 100 часов в неделю

Напомним, что Rockstar Games оказалась в центре скандала после того, как соучредитель компании Дэн Хаузер заявил в октябре 2018 года журналистам, что разработчики Red Dead Redemption 2 работают по 100 часов в неделю, доделывая игру.
ИА Красная Весна вчера в 13:56
6
Политика

Путин сегодня вновь выступит с обращением

Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 06:20
3,2K
Общество

Дептранс Москвы заявил об отсутствии очередей на станциях метро

В свою очередь, Собянин назвал образование очередей из-за проверки пропусков на передвижение в Москве «очень критичным фактом» и пообещал, что власти автоматизируют этот процесс.
Известия 01:21
Армия и оружие

На Украине заказали видеоролики против Черноморского флота в Крыму

SM News 13 апреля в 10:33
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Энергетика

В России зафиксировали снижение цен на бензин

Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском вчера в 05:39
4,1K
Происшествия

В Кузбассе подтверждены четыре новых случая заражения коронавирусом

Продолжают лечиться 18 пациентов с коронавирусом.
REGNUM 00:50
3
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Андрей Юрьевич Воробьёв
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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