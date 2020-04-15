Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин объявил благодарность губернатору Подмосковья Воробьеву

Президент России Владимир Путин объявил благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Поводом послужил «большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетняя добросовестная работа».
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Путин объявил благодарность губернатору Подмосковья

РБКвчера в 18:26

Путин объявил благодарность губернатору Мособласти Воробьеву

Московский Комсомолецвчера в 16:33

Путин объявил благодарность ПАО «Мостотрест» за вклад в строительство Крымского моста

ТАССвчера в 16:47

Путин поощрил губернатора Подмосковья за вклад в развитие региона

РИА Новостивчера в 16:26

Путин объявил благодарность главе Подмосковья Воробьеву

Москва 24вчера в 16:24

Губернатор Подмосковья удостоен поощрения президента России

Вести.Ruвчера в 16:22

Путин объявил благодарность губернатору Подмосковья Воробьеву

Коммерсантъвчера в 16:32
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Общество

Путин предложил направить 200 млрд рублей на поддержку регионов

Президент России Владимир Путин в обращении предложил направить 200 млрд рублей на поддержку устойчивости экономики регионов.
Реальное время вчера в 09:18
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Происшествия

В центре Петербурга водитель большегруза съехал в Неву и погиб

Санкт-Петербург, 16 апреля 2020, 08:46 — REGNUM В центре Петербурга водитель большегруза по неустановленной причине потерял управление, съехал в Неву и погиб.
REGNUM 01:46
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Шоу-бизнес

Надежду Бабкину перевели в «звездный» госпиталь

Стерлеград 02:45
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Общество

Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя

"Нулевой пациент" с COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
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Энергетика

Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters.
Lenta.ru вчера в 13:57
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Общество

В Новосибирской области закрывают храмы и рынки

Внесены изменения в постановление губернатора Андрея Травникова от 27 марта 2020 года №43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации».
Новая Сибирь вчера в 22:55
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
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Политика

Российские ветераны просят перенести Парад Победы

Российские ветеранские организации направили президенту обращение с просьбой перенести Парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату, чтобы провести его в тот день, когда ситуация с распространением коронавируса COVID-19 нормализуется.
Вести.Ru вчера в 08:50
2,3K
Общество

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о результатах 45 дней работы

RT на русском вчера в 23:26
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Религия

У православных христиан наступил Чистый четверг

16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
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Хоккей

Экс-тренер сборной Канады Питерс возглавил «Автомобилист»

В 2016 году Питерс привёл сборную Канады к победе на чемпионате мира уже в должности главного тренера.
Чемпионат вчера в 07:13
Кино

Чулпан Хаматова: «Я каждый день получаю проклятия в свой адрес»

Комсомольская правда вчера в 15:17
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Армия и оружие

США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета

Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
Известия вчера в 18:52
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Общество

Еще семь пациентов с коронавирусом скончались в Москве

В Москве умерли еще семь пациентов, зараженных коронавирусом. Среди них 36-летний мужчина, сообщили 15 апреля в оперштабе.
Известия вчера в 15:46
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Происшествия

Причину бунта в колонии ИК-15 назвал омбудсмен Иркутской области

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко выступил с докладом в Законодательном собрании региона.
КП - Иркутск вчера в 07:14
11
Общество

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Газета.Ru вчера в 08:17
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Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
4,4K
Происшествия

В Петербурге директора строительной фирмы ранили ножом в шею

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, жертвой преступников должен был стать мужчина 1976 года рождения, генеральный директор одной из строительных фирм.
Российская газета 02:49
Шоу-бизнес

Бывший муж Пелагеи опубликовал совместное фото с новой возлюбленной

Бывший супруг певицы Пелагеи 28-летний хоккеист Иван Телегин проводит время на самоизоляции вместе со своей новой возлюбленной Марией Гончар.
Вокруг ТВ вчера в 13:45
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Экономика

В России могут вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики призвали вернуться к проекту Минпромторга о продуктовых карточках для малоимущих граждан.
Вести.Ru 14 апреля в 22:57
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Здоровье

Рошаль просит СК прекратить проверку больницы в Уфе

Президент союза врачей НМП Леонид Рошаль заявил, что Национальная медицинская палата требует прекратить доследственную проверку в отношении главврача Республиканской клинической больницы им. Куватова в Уфе Эльзы Сыртлановой.
Вечерний курьер вчера в 02:53
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Шоу-бизнес

19-летний сын солиста «Иванушек» тайно женился

Сын певца Кирилла Андреева из группы Иванушки International сыграл тайную свадьбу со своей возлюбленной.
iReactor 02:46
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Общество

Губернатор Куйвашев ужесточил карантин для приезжих из Москвы и Питера

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал новый Указ, по которому все граждане, которые приехали в регион из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, должны соблюдать режим самоизоляции точно так же, как и туристы, вернувшиеся из-за границы.
АиФ Урал 01:56
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Кино

В сети появилась новая информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера»

RT на русском вчера в 07:23
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Здоровье

В Саратовской области выявлено 14 новых случаев коронавируса

В Саратовской области выявлено 14 новых подтвержденных лабораторными исследованиями случаев коронавируса, впервые заболевшие зарегистрированы на территории еще трех районов области.
Российская газета 02:32
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Транспорт

Столичные таксисты попросили освободить их от необходимости проверять пропуска у пассажиров

Московский профсоюз таксистов написал письмо руководителю столичного Дептранса Максиму Ликсутову.
Эхо Москвы 02:30
Здоровье

Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом

Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании.
Газета.Ru 00:32
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Общество

Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок

На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело вчера в 04:50
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Политика

Трамп объявил о прохождении США пика по коронавирусу

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты миновали пик распространения коронавирусной инфекции, а число заболевших и умерших впредь будет уменьшаться.
Ридус вчера в 23:52
80
Шоу-бизнес

В «Тат-Плаза» ответили на сообщения об иске мэрии Москвы

РБК вчера в 13:59
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Андрей Юрьевич Воробьёв
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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