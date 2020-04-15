Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин объявил благодарность губернатору Подмосковья Воробьеву

Президент России Владимир Путин объявил благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Поводом послужил «большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетняя добросовестная работа».
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Путин объявил благодарность губернатору Мособласти Воробьеву

Московский Комсомолецвчера в 16:33

Губернатор Подмосковья удостоен поощрения президента России

Вести.Ruвчера в 16:22

Путин объявил благодарность губернатору Подмосковья

Российская газетавчера в 16:28

Путин поощрил губернатора Подмосковья за вклад в развитие региона

РИА Новостивчера в 16:26

Путин объявил благодарность главе Подмосковья Воробьеву

Москва 24вчера в 16:24

Путин объявил благодарность губернатору Подмосковья Воробьеву

Коммерсантъвчера в 16:32

Путин объявил благодарность ПАО «Мостотрест» за вклад в строительство Крымского моста

ТАССвчера в 16:47
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Автоматически обработано 7146 источников, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 28 тысяч человек

Более 28 тысяч человек скончались после заражения коронавиурсом нового типа в США, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Газета.Ru вчера в 19:55
7
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
16
Экономика

Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей

Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей.
Известия вчера в 17:10
77
Экономика

Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
RT на русском вчера в 12:35
3,2K
Энергетика

В России зафиксировали снижение цен на бензин

Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском вчера в 05:39
4,1K
Общество

Полиция США призвала граждан не бегать в карантин за почтой без штанов

Не бегать в карантин за почтой без штанов призвала граждан полиция американского города Танитаун в штате Мэриленд.
РЕН ТВ вчера в 22:32
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости вчера в 10:56
5,2K
Происшествия

Власти Бенина закупили 11 миллионов медицинских масок

Правительство Бенина в первой половине апреля закупило 11 миллионов медицинских масок, а также значительное количество лекарства "Хлорохинин" для борьбы с новым типом коронавируса, сообщило посольство России в Бенине и Того.
РИА Новости вчера в 07:03
2
Общество

В Красноярском крае запускают систему электронных пропусков

Власти Красноярского края запускают систему электронных пропусков на период самоизоляции, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости вчера в 23:34
36
Происшествия

СК завершил дело о крушении Superjet в «Шереметьево»

Расследование дела о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в «Шереметьево» в мае 2019 года завершено, говорится в сообщении Следственного комитета.
BFM.ru вчера в 07:25
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Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Рубль снизился к доллару и евро. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты торгов «Московской биржи».
Мой Брянск вчера в 04:25
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Экономика

ЦБ поддержал повышение лимита операций по картам без ввода кода

В Центральном Банке России поддержали идею об увеличении лимита операций по банковским картам, которые можно проводить без ввода пин-кода, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Газета.Ru вчера в 21:16
2
Общество

Анонсирован новый порядок проверки пропусков в Москве

Проверки пропусков на городском транспорте в Москве переводят полностью в автоматический режим, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
РИА Новости вчера в 12:50
1K
Происшествия

В Ленобласти возбуждено дело после заражения иностранцев COVID-19

Следователи Ленинградской области завели уголовное дело о нарушении санитарных правил после того, как иностранцы в общежитии во Всеволжском районе заразились коронавирусом.
RT на русском 14 апреля в 17:40
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Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
4,3K
Шоу-бизнес

Селена Гомес судится с создателями игры из-за похожей на нее героини

По данным TMZ, Селена Гомес подала в суд на создателей видеоигры «Одежда навсегда — стайлинг-игра» (Clothes Forever — Styling Game) из-за похожего на нее персонажа.
RuNews24.ru вчера в 19:58
Общество

Соловьев отказался от баттла с Уткиным

Телеведущий Владимир Соловьев заявил РБК, что не принимает вызов на рэп-баттл от комментатора и блогера Василия Уткина.
РБК вчера в 07:46
1,1K
Музыка

Андрей Разин назвал Пугачеву и Леонтьева банальными ворюгами

Андрей Разин утверждает, что ни Алла Пугачёва, ни Валерий Леонтьев не заплатили за исполненные композиции продюсеру ни копейки.
Территория новостей вчера в 03:54
Гаджеты

В Россию приехали бюджетники Samsung Galaxy M11 и M21

Ридус вчера в 20:01
2
Общество

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 15:51
288
Происшествия

В Японии задержали крупнейшую партию кокаина весом 700 кг

REGNUM вчера в 20:04
1
Общество

Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя

"Нулевой пациент" с коронавирусной инфекцией COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
166
Происшествия

В Новосибирске подтверждены 11 новых случаев заражения коронавирусом

Семеро никуда не выезжали и с пациентами с коронавирусом не контактировали.
REGNUM вчера в 23:20
6
Религия

У православных христиан наступил Чистый четверг

16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
6
Происшествия

В Армавире задержали 30-летнего наркодилера

Оперативники Армавира задержали 30-летнего жителя города, который подозревается в незаконном сбыте наркотиков.
Сайт города Армавира вчера в 06:54
Общество

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о результатах 45 дней работы

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в Facebook рассказал о результатах 45 дней работы.
RT на русском вчера в 23:26
Шоу-бизнес

Бывший муж Пелагеи опубликовал совместное фото с новой возлюбленной

Бывший супруг певицы Пелагеи 28-летний хоккеист Иван Телегин проводит время на самоизоляции вместе со своей новой возлюбленной Марией Гончар.
Вокруг ТВ вчера в 13:45
18
Происшествия

В СК заявили, что проверка больницы в Уфе проводится по просьбе врачей

"Поводом для проведения проверки явились обращения врачей указанной больницы через средства массовой информации в правоохранительные и надзорные органы о непринятии руководством медицинского учреждения своевременных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции среди медицинского персонала и пациентов больницы", - говорится в сообщении СК.
ТАСС вчера в 05:42
44
Здоровье

Игорь Кобзев призвал жителей Приангарья не гулять с детьми

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев призвал родителей соблюдать режим самоизоляции и не выходить на улицу с детьми без крайней необходимости.
ИркСиб вчера в 21:25
13
Гаджеты

Apple представила бюджетный iPhone SE

Apple представила свой новый смартфон, получивший название iPhone SE. Об этом говорится на официальном сайте компании.
Газета.Ru вчера в 12:50
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Андрей Юрьевич Воробьёв
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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