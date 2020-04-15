Политика
КоммерсантъПутин объявил благодарность губернатору Подмосковья Воробьеву
Президент России Владимир Путин объявил благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Поводом послужил «большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетняя добросовестная работа».
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Автоматически обработано 7146 источников, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 28 тысяч человек
Более 28 тысяч человек скончались после заражения коронавиурсом нового типа в США, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Газета.Ru вчера в 19:55
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Экономика
Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей
Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей.
Известия вчера в 17:10
Экономика
Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
RT на русском вчера в 12:35
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском вчера в 05:39
Общество
Полиция США призвала граждан не бегать в карантин за почтой без штанов
Не бегать в карантин за почтой без штанов призвала граждан полиция американского города Танитаун в штате Мэриленд.
РЕН ТВ вчера в 22:32
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости вчера в 10:56
Происшествия
Власти Бенина закупили 11 миллионов медицинских масок
Правительство Бенина в первой половине апреля закупило 11 миллионов медицинских масок, а также значительное количество лекарства "Хлорохинин" для борьбы с новым типом коронавируса, сообщило посольство России в Бенине и Того.
РИА Новости вчера в 07:03
Общество
В Красноярском крае запускают систему электронных пропусков
Власти Красноярского края запускают систему электронных пропусков на период самоизоляции, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости вчера в 23:34
Происшествия
СК завершил дело о крушении Superjet в «Шереметьево»
Расследование дела о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в «Шереметьево» в мае 2019 года завершено, говорится в сообщении Следственного комитета.
BFM.ru вчера в 07:25
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов
Рубль снизился к доллару и евро. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты торгов «Московской биржи».
Мой Брянск вчера в 04:25
Экономика
ЦБ поддержал повышение лимита операций по картам без ввода кода
В Центральном Банке России поддержали идею об увеличении лимита операций по банковским картам, которые можно проводить без ввода пин-кода, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Газета.Ru вчера в 21:16
Общество
Анонсирован новый порядок проверки пропусков в Москве
Проверки пропусков на городском транспорте в Москве переводят полностью в автоматический режим, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
РИА Новости вчера в 12:50
Происшествия
В Ленобласти возбуждено дело после заражения иностранцев COVID-19
Следователи Ленинградской области завели уголовное дело о нарушении санитарных правил после того, как иностранцы в общежитии во Всеволжском районе заразились коронавирусом.
RT на русском 14 апреля в 17:40
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
Шоу-бизнес
Селена Гомес судится с создателями игры из-за похожей на нее героини
По данным TMZ, Селена Гомес подала в суд на создателей видеоигры «Одежда навсегда — стайлинг-игра» (Clothes Forever — Styling Game) из-за похожего на нее персонажа.
RuNews24.ru вчера в 19:58
Общество
Соловьев отказался от баттла с Уткиным
Телеведущий Владимир Соловьев заявил РБК, что не принимает вызов на рэп-баттл от комментатора и блогера Василия Уткина.
РБК вчера в 07:46
Музыка
Андрей Разин назвал Пугачеву и Леонтьева банальными ворюгами
Андрей Разин утверждает, что ни Алла Пугачёва, ни Валерий Леонтьев не заплатили за исполненные композиции продюсеру ни копейки.
Территория новостей вчера в 03:54
Гаджеты
В Россию приехали бюджетники Samsung Galaxy M11 и M21
Ридус вчера в 20:01
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 15:51
Происшествия
В Японии задержали крупнейшую партию кокаина весом 700 кг
REGNUM вчера в 20:04
Общество
Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя
"Нулевой пациент" с коронавирусной инфекцией COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
Происшествия
В Новосибирске подтверждены 11 новых случаев заражения коронавирусом
Семеро никуда не выезжали и с пациентами с коронавирусом не контактировали.
REGNUM вчера в 23:20
Религия
У православных христиан наступил Чистый четверг
16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
Происшествия
В Армавире задержали 30-летнего наркодилера
Оперативники Армавира задержали 30-летнего жителя города, который подозревается в незаконном сбыте наркотиков.
Сайт города Армавира вчера в 06:54
Общество
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о результатах 45 дней работы
Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в Facebook рассказал о результатах 45 дней работы.
RT на русском вчера в 23:26
Шоу-бизнес
Бывший муж Пелагеи опубликовал совместное фото с новой возлюбленной
Бывший супруг певицы Пелагеи 28-летний хоккеист Иван Телегин проводит время на самоизоляции вместе со своей новой возлюбленной Марией Гончар.
Вокруг ТВ вчера в 13:45
Происшествия
В СК заявили, что проверка больницы в Уфе проводится по просьбе врачей
"Поводом для проведения проверки явились обращения врачей указанной больницы через средства массовой информации в правоохранительные и надзорные органы о непринятии руководством медицинского учреждения своевременных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции среди медицинского персонала и пациентов больницы", - говорится в сообщении СК.
ТАСС вчера в 05:42
Здоровье
Игорь Кобзев призвал жителей Приангарья не гулять с детьми
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев призвал родителей соблюдать режим самоизоляции и не выходить на улицу с детьми без крайней необходимости.
ИркСиб вчера в 21:25
Гаджеты
Apple представила бюджетный iPhone SE
Apple представила свой новый смартфон, получивший название iPhone SE. Об этом говорится на официальном сайте компании.
Газета.Ru вчера в 12:50