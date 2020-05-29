Политика
ТАССПутин объявил день парада Победы 24 июня нерабочим
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 24 июня парадов Победы и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, объявив этот день нерабочим. Текст указа опубликован в пятницу на сайте Кремля.
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День Парада Победы станет выходным, президент – ответчик по иску, рекордное долговое бремя
Национальная служба новостей14:44
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Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 15:08
Общество
В Миннеаполисе объявили комендантский час
В Миннеаполисе, где из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда начались массовые беспорядки, объявлен комендантский час.
РИА Новости 17:11
Музыка
Леди Гага выпустила новый альбом
Новый альбом Леди Гаги (где есть совместная песня с Элтоном Джоном), опасные отношения с Меган Фокс в поп-рок-клипе (и, возможно, не только там) Machine Gun Kelly, а также премьера от Cigarettes After Sex: "Газета.Ru" представляет плейлист последней недели этой весны.
Газета.Ru 08:33
Общество
Китайские ученые раскрыли правду о происхождении коронавируса
Ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая раскрыли правду о происхождении коронавируса.
Lenta.ru 16:05
Происшествия
Военный суд рассмотрит дело о разбое с участием сотрудников ФСБ
Московский гарнизонный военный суд зарегистрировал уголовное дело о разбойном нападении с участием сотрудников спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ России.
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Общество
Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве
Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости 08:27
Футбол
Украинский тренер ответил телеведущему Соловьеву
Экс-наставник московского «Динамо» Юрий Калитвинцев отреагировал на старое высказывание популярного российского телеведущего Владимира Соловьева.
ProstoProSport 14:45
Политика
Трамп заявил о прекращении отношений с ВОЗ
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон разрывает все отношения со Всемирной организацией здравоохранения.
Вести.Ru 15:09
Общество
В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры
«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 08:25
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 09:18
Политика
«Левада-центр»: уровень доверия россиян к Путину снова упал
Рейтинг доверия россиян к президенту Владимиру Путину опять опустился, свидетельствуют данные опроса Левада-центра .
Znak.com 11:57
Здоровье
Вахтовикам в Ульяновской области уделят особое внимание
Власти намерены уделить особое внимание населенным пунктам с большим количеством граждан, работающих в других регионах.
Бизнес-новости в Кирове 15:24
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
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Армия и оружие
Появилось видео первого боевого применения самолета Як-130
Появилось видео первого боевого применения самолета Як-130. Об этом сообщили представители Telegram-канала "Военный обозреватель".
Piter.tv 06:42
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ 09:20
Политика
В Раде заявили, что Украина имеет право выйти из Минских соглашений
Украина имеет полное право выйти из Минских соглашений, направленных на урегулирование гражданского конфликта в Донбассе.
ФАН 08:40
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 7 июня
В Самарской области, по словам Архиповой, свободный коечный фонд составляет 49,5%. Это второй показатель для смягчения режима ограничений.
СитиТрафик 13:51
Армия и оружие
Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями.
Газета.Ru 12:17
Армия и оружие
В России рассказали о «залипании» от «Бронебойщика»
В эфире радио Sputnik военный обозреватель Виктор Баранец заявил о восхищении иностранных посетителей зарубежных выставок, которые «залипали» у стендов с российской авиационной ракетой С-8ОФП «Бронебойщик».
Военное дело 01:20
Кино
Финальный сезон: в сети появился трейлер новых эпизодов «Атаки титанов»
Токио, 29 мая 2020, 18:30 — REGNUM В сети появился трейлер четвёртого сезона аниме-сериала «Атака титанов».
REGNUM 11:30
Общество
Росстат объяснил перенос публикации статистики смертности за апрель
Ведомство объяснило, что из-за эпидемии многие жители откладывают регистрацию рождений и смертей в ЗАГСах, на данные которых опирается Росстат.
РБК 16:14
Игры
Darkest Dungeon стала временно бесплатной
Пользователи Steam смогут бесплатно сыграть в Darkest Dungeon до 20:00 мск 2 июня.
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Общество
Минтруд разработал особый порядок увольнения при пандемии
Министерство труда и соцзащиты разработало проект постановления правительства, регламентирующий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день в условиях пандемии.
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Филипп Киркоров показал свои джинсы за 2 миллиона рублей
Российский исполнитель Филипп Киркоров показал свои уникальные джинсы за 2 миллиона рублей.
Evo-rus.com 15:27
Общество
Сделка по продаже «Ведомостей» закрыта
Сделка по продаже газеты «Ведомости», которая принадлежала АО «Бизнес Ньюс Медиа» (БНМ), закрыта, новым собственником стало АО «Саппорт», которое контролируют основатель «ФедералПресс» Иван Еремин.
Коммерсантъ 11:53
Космос
Выявлена причина частых проблем с запуском американских ракет
По словам эксперта, причина кроется в разных подходах РФ и США в плане проектировки ракет и расположения космодромов.
МедиаПоток вчера в 11:44