Коронавирус
ВедомостиПутин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса
Владимир Путин на совещании с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Разработать новую программу поддержки деловой активности президент просил правительство и ЦБ неделю назад, объявив сегодня о согласованных решениях.
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«Нельзя прожить на минимальную зарплату»: екатеринбургские бизнесмены — о путинской поддержке
Екатеринбург Онлайн10:46
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Финансы
Доллар превысил отметку в 75 рублей
Курс доллара превысил отметку в 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в среду, 15 апреля.
Известия 11:39
Энергетика
Саудовская Аравия нашла способ выдавить Россию с рынка
В продолжающейся ценовой войне Саудовская Аравия нашла новый способ выдавить Россию с европейского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Lenta.ru 10:28
Общество
Собянин предупредил, что контроль за пропусками усилится
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что контроль за цифровыми пропусками, разрешающими передвижение по городу, будет усиливаться с каждым днем, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 11:12
Общество
В ВОЗ заявили, что Россия находится в фазе роста эпидемии коронавируса
Россия находится в фазе роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, на неделе ожидается прирост новых случаев инфицирования.
RT на русском 08:22
Экономика
Собянин утвердил третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса.
Известия 09:56
Общество
В Москве составили девять тысяч протоколов о нарушении самоизоляции
Полиция во вторник, 14 апреля, составила 2 тыс. протоколов о нарушении в Москве режима самоизоляции, а всего с субботы, 11 апреля, выписаны более 9 тыс. протоколов.
RT на русском 12:55
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Армия и оружие
Польский F-16 удивил российских пилотов выпущенным в небе шасси
Польский пилот F-16 внезапно начал демонстрировать какие-то странные маневры. Подлетев к российским самолетам, он выпустил шасси.
Политическая Экспертиза 13 апреля в 13:40
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Происшествия
На Украине возле больницы произошёл взрыв
Львов, Украина, 15 апреля 2020, 18:09 — REGNUM Во Львове возле 5-й городской больницы прогремел взрыв, сообщила 15 апреля пресс-служба городского совета.
REGNUM 11:09
Экономика
Путин предложил ввести льготные кредиты для бизнеса
Президент России Владимир Путин предложил в качестве меры поддержки бизнеса в условиях коронавируса ввести льготные кредиты.
iReactor 09:22
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
Общество
Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим
Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС вчера в 12:15
Политика
Медведев считает коронавирус вопросом национальной безопасности
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса является вопросом безопасности страны, угрожая населению и бизнесу, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 11:36
Киберспорт
Virtus.pro вышли в плей-офф ESL One Los Angeles Online
С первого места в группе A Virtus.pro одержали победу над командой Nigma в групповом матче ESL One Los Angeles Online и вышли в плей-офф турнира.
Inc-news.ru вчера в 14:43
Авто
Toyota Land Cruiser получил спецверсию Heritage Edition
В начале прошлого года в честь 60-летия присутствия модели Land Cruiser в США компания Toyota презентовала свою новую роскошную версию внедорожника с приставкой Heritage Edition в названии.
32CARS.ru 12:39
Гаджеты
Apple представила бюджетный iPhone SE
Apple представила свой новый смартфон, получивший название iPhone SE. Об этом говорится на официальном сайте компании.
Газета.Ru 12:50
Армия и оружие
В Сети на видео продемонстрировали превосходство американского танка Abrams над Т-14 «Армата»
На YouTube было опубликовано видео, автор которого проводит сравнение танка M1A2 "Abrams" США с российским Т-14 на платформе "Армата", а также "Черной пантерой" из Южной Кореи и китайскими Type-96 и Type-99.
Discover24 вчера в 13:01
Общество
Проверка пропусков на московском транспорте станет автоматической
Проверка пропусков на городском транспорте в Москве полностью переводится в автоматический режим, сообщили в пресс-службе дептранса Москвы.
Коммерсантъ 13:00
Общество
Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников
Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
РБК 09:00
Общество
Генпрокуратура выявила фейк о том, что коронавируса не существует
Генеральная прокуратура России выявила очередные фейки в интернете о коронавирусе, в том числе что инфекция является выдумкой и частью заговора, и потребовала ограничить доступ к этой информации, сообщил журналистам официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
РИА Новости 11:31
Армия и оружие
На воду спустили два новейших катера «Раптор»
На судостроительном заводе "Пелла" прошла церемония спуска на воду двух специальных катеров "Раптор".
Вести.Ru 10:41
Энергетика
Мировой спрос на нефть упал до уровня 1995 года
В апреле этого года спрос на нефть в мире сократится на 29 млн баррелей в день по сравнению с прошлогодним показателем и окажется на уровне, который последний раз был в 1995 году.
Право.ру 07:14
Политика
В Россию из-за рубежа хотят вернуться около 35 тысяч граждан
Лавров добавил, что по решению главы правительства РФ послы в экстренных случаях могут дополнять списки выезжающих, сформированные Минкомсвязи, пассажирами, которые "действительно испытывают неотложную потребность в том, чтобы срочно уехать на Родину".
Интерфакс 12:09
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Происшествия
В Крыму четырехлетняя девочка умерла из-за упавшего телевизора
В Крыму умерла четырехлетняя девочка, на которую дома упала тумбочка с телевизором. Следственный комитет может возбудить уголовное дело.
Российская газета 05:18