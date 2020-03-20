Президент пообещал прямую финансовую поддержку малому и среднему бизнесу. С 18 мая компании, которые сохранили не менее 90% сотрудников, получат от государства средства на выплату зарплат. Поддержка будет рассчитываться исходя из общего числа сотрудников на 1 апреля.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

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