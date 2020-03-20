Коронавирус
ВедомостиПутин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса
Президент пообещал прямую финансовую поддержку малому и среднему бизнесу. С 18 мая компании, которые сохранили не менее 90% сотрудников, получат от государства средства на выплату зарплат. Поддержка будет рассчитываться исходя из общего числа сотрудников на 1 апреля.
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«Нельзя прожить на минимальную зарплату»: екатеринбургские бизнесмены — о путинской поддержке
Екатеринбург Онлайн10:46
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Экономика
Банки отказывают компаниям в беспроцентных кредитах на выплату зарплат
Москва, 15 апреля 2020, 12:13 — REGNUM Банки в подавляющем большинстве случаев отказывают предприятиям в выдаче беспроцентных кредитов на выплаты сотрудникам.
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Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Экономика
Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса
Сегодня, 15 апреля, Президент России Владимир Путин вновь провел совещание с членами федерального правительства, на котором обсудил новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
Тульская пресса 09:41
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Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
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В Кузбассе введен запрет на поездки за пределы региона
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Сериал "Зулейха открывает глаза" с Чулпан Хаматовой в главной роли стартовал на канале "Россия 1". Первым зрителям сериал понравился.
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Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
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Саудовская Аравия нашла способ выдавить Россию с рынка
В продолжающейся ценовой войне Саудовская Аравия нашла новый способ выдавить Россию с европейского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
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На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков
В метро из-за проверки пропусков всех граждан образовались очереди. Автомобильные пробки есть почти на всех въездах.
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Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
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Новая Mazda 6 получит 350-сильный двигатель и задний привод
Седан Mazda 6 четвертого поколения станет первой моделью Mazda, построенной на новой заднеприводной платформе с продольным расположением двигателя.
Автоновости дня вчера в 08:07
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Путин обратился к нации в четвертый раз. Кратко в тезисах
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ИА Клерк.Ру 09:21
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Карту заражения коронавирусом обновили в Подмосковье
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Путин призвал принять экстраординарные меры по борьбе с вирусом
Для остановки распространения коронавируса нужны экстраординарные меры, заявил Владимир Путин во время онлайн-заседания Высшего Евразийского экономического совета в связи с пандемией.
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Общество
Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников
Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
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Матюиди и Ругани вылечились от коронавируса
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Дзюба рассказал о причинах неудач сборной на Евро-2016
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Курс доллара превысил 75 рублей
По состоянию на 18:20 мск курс доллара вырос на 2,08 руб. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 75,08 руб. Курс евро увеличился на 1,67 руб. и составил 81,83 руб. 15 апреля цена на нефть марки Brent опустилась ниже $28 за баррель.
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Ученые выявили сроки передачи коронавируса
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Эпидемиолог: Китай мог предотвратить пандемию коронавируса за неделю
Ученый Калифорнийского университета Цзо-Фенг Чжан высказал точку зрения, что пандемии, уже затронувшей миллионы человек по всему миру, могло бы не произойти, либо ее масштаб был бы значительно меньшим, если бы Китай на неделю раньше сообщил о вспышке коронавируса COVID-19.
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Василий Уткин вызвал Владимира Соловьева на рэп-баттл
Спортивный журналист Василий Уткин вызвал телеведущего Владимира Соловьева на рэп-баттл. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.
РБК 06:39