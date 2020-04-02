Считаю, что в перечень наиболее пострадавших отраслей, а это напомню, предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела, следует добавить малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами. У них также хватает сейчас проблем.

Владимир Путин на совещании с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Разработать новую программу поддержки деловой активности президент просил правительство и ЦБ неделю назад, объявив сегодня о согласованных решениях.

Общество Более 9 тыс. протоколов о нарушении самоизоляции составили в Москве "По данным полиции, более 9 тыс. протоколов было составлено с субботы о нарушении режима социального дистанцирования [в отношении тех], кто прогуливается на улице, ходит в парки, на детские площадки и так далее", - сказал Данчиков в эфире телеканала "Россия-24". 22

Экономика МВФ предрек рост мировой экономики в 2021 году «Исходя из предположения, что пандемия завершится во второй половине 2020 года, а меры, предпринимаемые странами по всему миру, окажутся эффективными для предотвращения массового банкротства фирм, продолжительной безработицы и глобальных финансовых проблем, мы прогнозируем рост глобальной экономики на 5,8% в 2021 году», — говорится в докладе. 185

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Общество Анонсирован новый порядок проверки пропусков в Москве Департамент транспорта Москвы анонсировал новый порядок проверки цифровых пропусков в столице, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram. 744

Политика Лавров предложил изучить конспирологические версии о коронавирусе Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что все версии о появлении коронавируса необходимо изучать с холодной головой, чтобы извлечь уроки и подготовиться к возможным новым пандемиям.

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Общество В США назвали сферы, которые понесли наибольшие потери из-за пандемии Наибольший ущерб из-за мер по социальному дистанцированию и принудительной приостановки работы нанесён сферам обеспечения досуга, гостиничного бизнеса и розничной торговли, за исключением продажи товаров первой необходимости, — говорится в документе.

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Политика ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму «На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ. 1,2K

Политика МИД РФ: российских школьников тайком вывозили в США Москва, 15 апреля 2020, 08:27 — REGNUM Вывоз десятков российских школьников в США в рамках учебных программ проходил втайне от российских властей. 4,3K

Политика Донецк и Киев проведут обмен пленными 16 апреля Обмен пленными между Донецкой Народной Республикой и Украиной планируется провести в четверг, 16 апреля.

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Общество Колокол собора Нотр-Дам в Париже прозвонил в годовщину пожара Париж, 15 апреля 2020, 22:04 — REGNUM Большой колокол собора Парижской Богоматери вечером 15 апреля прозвонил в память о крупном пожаре, произошедшем в соборе ровно год назад, передают местные СМИ.

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