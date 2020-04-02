Коронавирус

ВедомостиВедомостиПутин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса

Владимир Путин на совещании с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Разработать новую программу поддержки деловой активности президент просил правительство и ЦБ неделю назад, объявив сегодня о согласованных решениях.
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Владимир Путин
Считаю, что в перечень наиболее пострадавших отраслей, а это напомню, предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела, следует добавить малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами. У них также хватает сейчас проблем.
— Владимир ПутинРИА Новости 09:14

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Путин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса

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Путин предложил внести в список пострадавших отраслей торговлю непродовольственными товарами

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Газета.Ru11:30

Владимир Путин пообещал, что малый и средний бизнес получит финансовую помощь от государства

ЦДИ ПО09:24
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Общество

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 51 российском регионе.
RT на русском вчера в 03:38
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