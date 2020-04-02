Коронавирус
ВедомостиПутин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса
Владимир Путин на совещании с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Разработать новую программу поддержки деловой активности президент просил правительство и ЦБ неделю назад, объявив сегодня о согласованных решениях.
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Считаю, что в перечень наиболее пострадавших отраслей, а это напомню, предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела, следует добавить малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами. У них также хватает сейчас проблем.
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Путин предложил внести в список пострадавших отраслей торговлю непродовольственными товарами
Комсомольская правда09:16
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Происшествия
В Москве задержан стрелок с Окской улицы
Сотрудники полиции сумели задержать 47-летнего мужчину, открывшего стрельбу в своей квартире на юго-востоке Москвы.
Российская газета 15:31
Общество
Более 9 тыс. протоколов о нарушении самоизоляции составили в Москве
"По данным полиции, более 9 тыс. протоколов было составлено с субботы о нарушении режима социального дистанцирования [в отношении тех], кто прогуливается на улице, ходит в парки, на детские площадки и так далее", - сказал Данчиков в эфире телеканала "Россия-24".
ТАСС 14:35
Экономика
МВФ предрек рост мировой экономики в 2021 году
«Исходя из предположения, что пандемия завершится во второй половине 2020 года, а меры, предпринимаемые странами по всему миру, окажутся эффективными для предотвращения массового банкротства фирм, продолжительной безработицы и глобальных финансовых проблем, мы прогнозируем рост глобальной экономики на 5,8% в 2021 году», — говорится в докладе.
Известия вчера в 09:22
Общество
В Тульской области вводится карантин для прибывающих из других регионов
На территории Тульской области с 17 апреля будет введён обязательный режим самоизоляции для граждан, прибывающих из других регионов.
REGNUM 13:27
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
Семь человек с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус умерли в Москве, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 15:46
Общество
Анонсирован новый порядок проверки пропусков в Москве
Департамент транспорта Москвы анонсировал новый порядок проверки цифровых пропусков в столице, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
Lenta.ru 12:53
Общество
Власти Москвы отказались от закупки бордюров на 13 млрд рублей
Одна закупка на 3,3 млрд руб. остается в силе, сказали изданию в аппарате вице-мэра по имущественным отношениям Владимира Ефимова.
Ведомости 12:18
Общество
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 51 российском регионе.
RT на русском вчера в 03:38
Армия и оружие
Минобороны рассказало о ситуации с коронавирусом в российской армии
Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Вооруженных силах России полностью контролируется, сообщает Минобороны во вторник.
РИА Новости вчера в 08:12
Политика
Лавров предложил изучить конспирологические версии о коронавирусе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что все версии о появлении коронавируса необходимо изучать с холодной головой, чтобы извлечь уроки и подготовиться к возможным новым пандемиям.
РБК 15:17
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
Общество
В США назвали сферы, которые понесли наибольшие потери из-за пандемии
Наибольший ущерб из-за мер по социальному дистанцированию и принудительной приостановки работы нанесён сферам обеспечения досуга, гостиничного бизнеса и розничной торговли, за исключением продажи товаров первой необходимости, — говорится в документе.
News.ru 15:16
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль 06:08
Политика
ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму
«На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ.
Коммерсантъ 09:21
Кино
Вышел трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд
Inc-news.ru 12 апреля в 15:52
Общество
У 668 моряков с авианосца Charles de Gaulle выявили коронавирус
RT на русском 14:51
Гаджеты
Apple представила новый iPhone SE
Ведомости 11:35
Политика
МИД РФ: российских школьников тайком вывозили в США
Москва, 15 апреля 2020, 08:27 — REGNUM Вывоз десятков российских школьников в США в рамках учебных программ проходил втайне от российских властей.
REGNUM 01:27
Политика
Донецк и Киев проведут обмен пленными 16 апреля
Обмен пленными между Донецкой Народной Республикой и Украиной планируется провести в четверг, 16 апреля.
ИА Новороссия 13:25
Общество
Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников
Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
РБК 09:00
Общество
В Москве аннулируют около миллиона цифровых пропусков
В столице за сутки для передвижения по городу на личном или общественном транспорте оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков.
Вести.Ru вчера в 06:11
Энергетика
В России снизились цены на бензин
На прошлой неделе в России снизились розничные цены на бензин, свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.
Коммерсантъ 02:42
Политика
В Москве допустили продление ограничительных мер
Ограничительные меры в Москве, связанные с коронавирусом, могут быть продлены.
Lenta.ru 15:06
Общество
Колокол собора Нотр-Дам в Париже прозвонил в годовщину пожара
Париж, 15 апреля 2020, 22:04 — REGNUM Большой колокол собора Парижской Богоматери вечером 15 апреля прозвонил в память о крупном пожаре, произошедшем в соборе ровно год назад, передают местные СМИ.
REGNUM 15:04
Экономика
Богатейший человек мира увеличил свое состояние за день на $6,4 млрд
Состояние богатейшего человека в мире, главы компании Amazon Джеффа Безоса, за день выросло на $6,4 млрд.
РБК 01:01
Происшествия
Полиция решила оштрафовать волонтера за проход через детскую площадку
Полиция Санкт-Петербурга возбудила дело об административном правонарушении в отношении волонтера штаба помощи людям в ситуации распространения коронавируса Дианы Максимихиной за проход через детскую площадку.
РБК 09:58
Экономика
Медведев попросит Путина признать пандемию коронавируса «форс-мажором»
Председатель «Единой России» и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев настаивает, что пандемию коронавируса необходимо признать обстоятельством непреодолимой силы или «форс-мажором».
URA.Ru 14:10
Энергетика
Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters.
Lenta.ru 13:57