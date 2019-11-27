Транспорт
КоммерсантъПутин открыл платную трассу Москва—Санкт-Петербург
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия платной трассы Москва—Санкт-Петербург М-11. Церемония прошла в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Магистраль будет носить название «Нева».
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Футбол
Семак заявил, что «Зениту» пришлось тяжело в матче с «Лионом»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал итог матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Лиона» (2:0). — Рады, что победили.
Авто
Китайский Geely совместно с Volvo построили новый кроссовер
Китайская марка Lynk & Co, принадлежащая местному автогиганту Geely и шведской Volvo, готовит к выходу на рынок новый купе-кроссовер с индексом 05.
Авто
Lincoln построит кроссовер на платформе Rivian
Новый кроссовер создают на основе платформы стартапа Rivian, инвестором которого является компания Ford, куда также входит и бренд Lincoln.
Общество
Азовское море вернулось в свои берега
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива.
Футбол
«Барселона» вышла в плей-офф Лиги чемпионов
В среду вечером состоялись последние матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. В одном из них "Барселона" принимала "Боруссию".
Политика
Украина ввела санкции против работающих в Крыму археологов
Кабмин Украины ввел санкции против археологов, теле- и радиовещателей, а также сотрудников оборонной промышленности РФ, работающих в Крыму.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Политика
Киев и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса
Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова сообщила о начале обсуждения с Киевом поправок к закону об особом статусе Донбасса.
Политика
Украина оценила ущерб на возвращенных Россией кораблях
По предварительной оценке, сумма ущерба на возвращенных Россией украинских военных кораблях составляет не менее 55,5 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов).
Футбол
«РБ Лейпциг» и «Бенфика» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов
Немецкий «РБ Лейпциг» сыграл вничью с португальской «Бенфикой» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Происшествия
Второй мощный взрыв прогремел на химзаводе в Техасе
Второй за сутки мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе TPC Group в американском городе Нечес (штат Техас), пишет Reuters.
Космос
В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с астероидом
В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом Апофис.
Общество
«Росатом» пригласил Шнурова посмотреть на сварщика
Машиностроители "Атоммаша" (входит в госкорпорацию "Росатом") пригласили рок-музыканта Сергея Шнурова, чтобы познакомиться со сварщиками.
Политика
Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря
Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.
Политика
В Госдуме оценили условия Украины по транзиту газа
Депутат Госдумы Игорь Ананских прокомментировал заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об условиях для подписания контракта с Россией на транзит газа.
Кино
Российский хоррор «Тварь» выходит в прокат
В России 28 ноября на экраны выходит новый фильм ужасов «Тварь» режиссера Ольги Городецкой.
Происшествия
Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году
Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.
Экономика
Греф заявил о необходимости когда-нибудь ввести прогрессивный НДФЛ
Греф подчеркнул, что налог со временем должен быть расклассирован.
Наука
Ученые объяснили, зачем людям снятся кошмары
Ученые объяснили, зачем люди видят кошмары во сне, сообщает сайт kp.ru.
Происшествия
Подростки терроризируют школьников в Калининском районе Новосибирска
В группе Вконтакте «Инцидент» жительница Новосибирска Елена пожаловалась на банду подростков, терроризирующих школьников в Калининском районе.
Общество
Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
Экономика
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
Шоу-бизнес
Архивное фото Аллы Пугачевой без макияжа поразило фанатов
Опубликованный на днях фотоснимок популярной певицы Аллы Пугачевой без макияжа не на шутку удивил её поклонников.
Футбол
Мальме – Динамо Киев. Ставки. Кто выиграет в матче Лиги Европы?
Матч 5 тура групповой стадии Лиги Европы Мальме – Динамо Киев состоится в четверг 28 ноября в 23:00 (МСК) на стадионе Сведбанк.
Армия и оружие
Неизвестные военные самолеты нанесли удар по Сирии
Культура
Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»
Певец Андрей Данилко, известный своим сценическим образом Верки Сердючки, принял решение оставить украинскую версию шоу "X-фактор".
Футбол
Хаверц выбирает между «Барселоной» и «Баварией»
Полузащитник "Байера" Кай Хаверц почти наверняка покинет клуб.
Баскетбол
Определились соперники сборной России в олимпийской квалификации
Сборная России в отборе к Олимпийским играм-2020 встретится с командами Мексики и Германии в группе A, встречи пройдут в хорватском Сплите.