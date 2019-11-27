Транспорт

КоммерсантъКоммерсантъПутин открыл платную трассу Москва—Санкт-Петербург

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия платной трассы Москва—Санкт-Петербург М-11. Церемония прошла в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Магистраль будет носить название «Нева».
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Подробнее о событии

Путин запустил движение по платной трассе М11 Москва — Санкт-Петербург

РИА Новости11:35

Как Нева связала две столицы: М-11 достроили и открыли

Петербургский дневник11:08

Автомобильное движение по участку М-11 у Петербурга открылось через три часа после отъезда Путина

Фонтанка.Ру09:36

Одна «Нева» на две столицы. Владимир Путин открыл трассу М-11 Москва - Санкт-Петербург

ТАСС13:57

Скоростную трассу М-11 между Петербургом и Москвой официально открыли. Теперь она называется «Нева»

Собака.ru07:50

Скоростную трассу М-11 назовут «Нева»

Neva.Today07:45

Открытие М-11 вызовет интерес девелоперов складов к земле вдоль трассы

РБК09:18
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Второй за сутки мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе TPC Group в американском городе Нечес (штат Техас), пишет Reuters.
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В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с астероидом

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