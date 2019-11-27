Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия платной трассы Москва—Санкт-Петербург М-11. Церемония прошла в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Магистраль будет носить название «Нева».

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Политика Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.

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