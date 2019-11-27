Транспорт
РИА НовостиПутин объявил название трассы М-11
Рассказывая президенту о новой трассе, министр транспорта Евгений Дитрих отметил, что все подобные дороги имеют названия. Он также напомнил, что для выбора имени новой автодороги прошло общественное голосование.
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Общество
Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
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В Кремле не исключают возможности отдельной встречи президентов России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского — на полях саммита в «нормандском формате» в Париже.
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Космонавт прокомментировал сообщение о поломке туалета на МКС
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Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Общество
Представитель Дерипаски отрицает лишение его гражданства Кипра
Информация о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски кипрского гражданства не соответствует действительности, заявила его представительница.
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Спорт
МОК прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России
Ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
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Азовское море после сильного отлива вернулось в привычные берега
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Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
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Диетолог напомнила о разном влиянии чая на здоровье
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Происшествия
Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук
Общество
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Первый рабочий день в 2020 году у россиян выпадает на четверг – 9 января. Завершится неделя следующим днем – пятницей 10 января.
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Суд вернул в прокуратуру дело участника акции 27 июля Раджабова
Потерпевшими по делу признаны трое полицейских, участвовавших в задержаниях на акции 27 июля, хотя бутылка, брошенная Самариддином Раджабовым, ни в кого не попала.
Армия и оружие
Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16
Спорт
Минспорт пригрозил аннулировать лицензию ВФЛА
Лицензия Всероссийской федерации легкой атлетики может быть аннулирована, если ВФЛА до конца недели не представит дорожную карту по выходу из кризиса, связанного с нарушением антидопинговых правил и не изберет новое руководство.
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Транспорт
Платную трассу М-11 оборудуют инфраструктурой за два года
Трасса Москва – Петербург получила название «Нева».
Политика
Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину
Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
Происшествия
Мотивы самоубийства девушки-следователя в Сочи проверит МВД
Сотрудники Главка окажут помощь в проведении служебной проверки по факту суицида Марии Клочковой, следователя отдела полиции Хостинского района города Сочи.
Экономика
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета крупнейшего контейнерного оператора России «Трансконтейнер» (50% плюс две акции, которые принадлежали РЖД), предложив за него 60,3 млрд руб. — это почти в два раза больше стартовой цены (36 млрд руб.).
Экономика
В России предлагают объявить кредитную амнистию
В России предлагают объявить кредитную амнистию с 1 января 2020 года.
Общество
В Роскачестве назвали лучшее вино страны
Лидером среди красных вин стало Каберне Качинское крымского Инкерманского завода марочных вин урожая 2015 года, а лучшим белым вином признали напиток, производимый компанией «Кубань Вино».
Культура
«Росатом» пригласил Шнурова посмотреть на сварщика
Машиностроители "Атоммаша" (входит в госкорпорацию "Росатом") пригласили рок-музыканта Сергея Шнурова, чтобы познакомиться со сварщиками.
Происшествия
На трассе в Челябинской области столкнулись три грузовика и «Газель»
Три грузовика и "Газель" столкнулись на трассе в среду в Челябинской области, в ДТП погиб один человек, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба управления федеральных автодорог "Южный Урал".
Происшествия
В Шереметьево вынужденно сел бизнес-джет из-за проблем с шасси
Бизнес-джет Gulfstream, на борту которого находились три человека, совершил вынужденную посадку в аэропорту "Шереметьево" из-за технических проблем с шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Политика
Госдума: Apple признала Крым российским
Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери
Режиссёр Андрей Кончаловский старается с оптимизмом смотреть на состояние своей 20-летней дочери Марии.