Транспорт

РИА НовостиРИА НовостиПутин объявил название трассы М-11

Рассказывая президенту о новой трассе, министр транспорта Евгений Дитрих отметил, что все подобные дороги имеют названия. Он также напомнил, что для выбора имени новой автодороги прошло общественное голосование.
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Путин объявил название трассы М-11

РИА Новости07:11

Новая платная трасса М-11 получила название «Нева»

78.ru07:01

Новая трасса из Москвы в Санкт-Петербург откроется для автомобилистов

ТАССвчера в 16:13

Путин объявил название новой дороги между Москвой и Петербургом

Ведомости06:39

Путин объявил название для платной трассы Москва — Петербург

DP.RU06:35

Трассу Москва – Санкт-Петербург назовут в честь Невы

Петербургский дневник07:32

Скоростная трасса М11 получила название «Нева»

Телеканал 360°07:08
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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 08:43, Ашберн
Общество

Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».
BFM.ru 05:26
Политика

Кремль допустил отдельную встречу Путина и Зеленского в Париже

В Кремле не исключают возможности отдельной встречи президентов России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского — на полях саммита в «нормандском формате» в Париже.
Lenta.ru 08:14
Космос

Космонавт прокомментировал сообщение о поломке туалета на МКС

Техника на борту МКС сконструирована таким образом, чтобы ее в случае поломки можно было легко починить, рассказал "360" герой России, летчик-космонавт Александр Лазуткин.
РИА Новости 06:54
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Известия вчера в 07:41
Общество

Представитель Дерипаски отрицает лишение его гражданства Кипра

Информация о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски кипрского гражданства не соответствует действительности, заявила его представительница.
Коммерсантъ 07:18
Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

ТАСС вчера в 05:10
Культура

Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»

Газета.Ru 06:29
Происшествия

Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета

Газета.Ru 07:44
Спорт

МОК прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России

Ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
RuNews24.ru вчера в 14:58
Общество

Азовское море после сильного отлива вернулось в привычные берега

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, произошедшего в прошлые выходные.
Известия вчера в 07:35
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Здоровье

Диетолог напомнила о разном влиянии чая на здоровье

Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала о разном влиянии чая на здоровье людей.
Известия 08:21
Происшествия

Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук

РБК вчера в 21:20
Общество

Россиян ждут две двухдневные рабочие недели

Первый рабочий день в 2020 году у россиян выпадает на четверг – 9 января. Завершится неделя следующим днем – пятницей 10 января.
9111.ru 05:36
Происшествия

Суд вернул в прокуратуру дело участника акции 27 июля Раджабова

Потерпевшими по делу признаны трое полицейских, участвовавших в задержаниях на акции 27 июля, хотя бутылка, брошенная Самариддином Раджабовым, ни в кого не попала.
Коммерсантъ 06:49
Армия и оружие

Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16

Газета.Ru вчера в 08:15
Спорт

Минспорт пригрозил аннулировать лицензию ВФЛА

Лицензия Всероссийской федерации легкой атлетики может быть аннулирована, если ВФЛА до конца недели не представит дорожную карту по выходу из кризиса, связанного с нарушением антидопинговых правил и не изберет новое руководство.
BFM.ru 07:51
Политика

Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM вчера в 17:06
Общество

Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов

Lenta.ru 05:23
Транспорт

Платную трассу М-11 оборудуют инфраструктурой за два года

Трасса Москва – Петербург получила название «Нева».
Говорит Москва 08:26
Политика

Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину

Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
Пятый канал вчера в 14:27
Происшествия

Мотивы самоубийства девушки-следователя в Сочи проверит МВД

Сотрудники Главка окажут помощь в проведении служебной проверки по факту суицида Марии Клочковой, следователя отдела полиции Хостинского района города Сочи.
Газета.Ru 25 ноября в 12:51
Экономика

Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета крупнейшего контейнерного оператора России «Трансконтейнер» (50% плюс две акции, которые принадлежали РЖД), предложив за него 60,3 млрд руб. — это почти в два раза больше стартовой цены (36 млрд руб.).
РБК 08:34
Экономика

В России предлагают объявить кредитную амнистию

В России предлагают объявить кредитную амнистию с 1 января 2020 года.
Комсомольская правда 03:34
Общество

В Роскачестве назвали лучшее вино страны

Лидером среди красных вин стало Каберне Качинское крымского Инкерманского завода марочных вин урожая 2015 года, а лучшим белым вином признали напиток, производимый компанией «Кубань Вино».
Профиль вчера в 09:29
Культура

«Росатом» пригласил Шнурова посмотреть на сварщика

Машиностроители "Атоммаша" (входит в госкорпорацию "Росатом") пригласили рок-музыканта Сергея Шнурова, чтобы познакомиться со сварщиками.
Газета.Ru 06:42
Происшествия

На трассе в Челябинской области столкнулись три грузовика и «Газель»

Три грузовика и "Газель" столкнулись на трассе в среду в Челябинской области, в ДТП погиб один человек, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба управления федеральных автодорог "Южный Урал".
РИА Новости 07:04
Происшествия

В Шереметьево вынужденно сел бизнес-джет из-за проблем с шасси

Бизнес-джет Gulfstream, на борту которого находились три человека, совершил вынужденную посадку в аэропорту "Шереметьево" из-за технических проблем с шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 07:07
Политика

Госдума: Apple признала Крым российским

Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Российская газета 03:57
Шоу-бизнес

Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери

Режиссёр Андрей Кончаловский старается с оптимизмом смотреть на состояние своей 20-летней дочери Марии.
News.ru 08:16
Как работают Яндекс.Новости?
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