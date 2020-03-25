Коронавирус
Независимый публицистПутин объявил следующую неделю нерабочей для россиян
В связи со складывающейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекцией президент России Владимир Путин объявил следующую неделю для всех россиян нерабочей. Такое заявление он сделал во время своего обращения, закончившегося всего несколько недель назад.
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