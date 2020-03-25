В связи со складывающейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекцией президент России Владимир Путин объявил следующую неделю для всех россиян нерабочей. Такое заявление он сделал во время своего обращения, закончившегося всего несколько недель назад.

Авто Презентован рестайлинговый кроссовер Hyundai Tucson Концерн Hyundai официально представил автолюбителям из КНР обновленную модификацию паркетника Tucson, который приобрел немало изменений во внешнем облике, а также новую «начинку» в техническом плане.

Технологии В «Яндекс.Такси» появилась возможность заказать готовую еду и продукты Представитель компании пояснил, что прямо на главном экране приложения в дополнении к существовавшим ранее режимам появятся функции доставки из приложений «Яндекс.Еда» (доставка готовой еды) и «Яндекс.Лавка» (доставка продуктов).

Общество Внезапные выходные отсрочили платежи по кредитам россиян Все платежи по кредитам, запланированные на следующую неделю, перенеслись на 6 апреля, предупредил Центробанк после объявления долгих выходных в России.

Общество Льва Лещенко перевели в реанимацию Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.

Общество Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.

Происшествия Россиянку оштрафовали за распространение фейков о коронавирусе Суд оштрафовал жительницу Липецка за то, что она в мессенджере WhatsApp распространяла ложную информацию о коронавирусной инфекции.

Политика Путин предложил обложить налогом выводимые за рубеж дивиденды Глава государства Владимир Путин заявил, что налоги с выведенных в офшоры дивидендов и вложения в ценные бумаги пойдут на поддержку семей с детьми и безработных.

Авто Volkswagen приостановит производство в Нижнем Новгороде Volkswagen Group Rus временно приостановит контрактную сборку в Нижнем Новгороде на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

Финансы Рубль ускорил падение на фоне обращения Путина Курс рубля на Московской бирже продолжил снижение на фоне выступления Владимира Путина в эфире федеральных телеканалов.

Культура Умер актер дубляжа Сергей Смирнов Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.