Экономика
СибдепоПрезидент России объявил о новых мерах поддержки бизнеса
Владимир Путин провёл совещание, посвящённое вопросам поддержки экономики, бизнеса, занятости и доходов граждан в условиях борьбы с эпидемией коронавируса. Коротко о том, что предложил президент России.
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Считаю, что в перечень наиболее пострадавших отраслей, а это напомню, предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела, следует добавить малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами. У них также хватает сейчас проблем.
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Эксперт: Новые меры экономической поддержки бизнеса направлены на сохранение рабочих мест
Взгляд.ру15 апреля в 13:15
Путин предложил считать непродовольственную торговлю пострадавшей отраслью
Газета.Ru15 апреля в 09:24
Правительство объявило о новых мерах поддержки бизнеса на фоне пандемии коронавируса
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