Коронавирус

Гудвилл.онлайнГудвилл.онлайнВладимир Путин предложил новые меры поддержки бизнеса и населения

Президент России Владимир Путин предложил новые меры поддержки бизнеса и населения в связи с коронавирусом. Во вступительном слове на совещании с губернаторами глава государства подчеркнул, что ближайшие 2-3 недели станут определяющими для страны.
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Владимир Путин
В качестве экстренной, дополнительной помощи предлагаю распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев – так, как мы это уже сделали для микропредприятий.
— Владимир ПутинRambler News Service 09:16

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Путин предложил новые меры поддержки предприятий

Вести.Ru09:25

Малому и среднему бизнесу в России дадут налоговую отсрочку на полгода

Фонтанка.Ру09:05

Бизнес, кризис и вирус. Какие проблемы у предпринимателей Иркутской области

АиФ Иркутсквчера в 03:57

Малый и средний бизнес получит отсрочку по уплате страховых взносов на полгода

URA.Ru08:54

Путин предложил ввести отсрочку по налогам для малого и среднего бизнеса

Газета.Ru08:53

«Серьезнейшие изменения произойдут в экономике и в потребительских привычках из-за коронавируса» - экономист

Infox.ruвчера в 13:12

Путин предложил дать отсрочку по страховым платежам для малого и среднего бизнеса

Московский Комсомолец08:54
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Политика

Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Интерфакс 09:01
Политика

La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации

Одна из популярнейших газет Италии La Stampa заявила, что ее оскорбила критика Министерством обороны РФ ее публикаций о том, что российская помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 "на 80% бесполезна".
Газета.Ru вчера в 17:06
Шоу-бизнес

У 67-летней Елены Степаненко появился ухажер, который моложе ее

ГлобалМСК.ру 04:26
Происшествия

Историк Назаров пострадал в конфликте с другим пенсионером в Москве

Историк Владислав Назаров получил травмы в ходе конфликта на Плющихе в Москве с другим пенсионером, пояснили РИА Новости в среду в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 07:41
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Политика

В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 06:07
Политика

«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии

Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение.
Российская газета 06:37
Политика

Путин призвал губернаторов не останавливать экономику страны

В среду, 8 апреля, президент РФ Владимир Путин на совещании с главами регионов заявил, что несмотря на пандемию коронавируса нельзя закрывать транспортное сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, останавливать экономику.
Форпост Северо-Запад 09:03
Общество

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми до 3 лет

Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ, который вводит в стране дополнительные меры поддержки семей с детьми до трех лет, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 13:02
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
РИА Новости 01:47
Шоу-бизнес

Лещенко заявил, что нарушил карантин из-за Малахова

Лещенко сообщил, что предупреждал Малахова о своей поездке в США.
Вести Подмосковья 01:43
Общество

В Минпросвещения заявили о возможном переносе школьной программы

Москва, 8 апреля 2020, 16:54 — REGNUM Школьная программа с первого по восьмой классы в российских школах может быть частично перенесена на следующий учебный год.
REGNUM 09:54
Политика

Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса

В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
РБК 02:36
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:03
Происшествия

В Эстонии задержали 13-летнего основателя неонацистской группировки

Полиция безопасности Эстонии (КаПо) установила личность и задержала одного из основателей международной неонацистской группировки Feuerkrieg Division (FKD).
Lenta.ru 07:54
Общество

Организаторы предложили провести «Бессмертный полк» онлайн

На официальном сайте акции «Бессмертный полк» призвали воздержаться от массовых шествий 9 мая, а заменить их альтернативными вариантами, которые позволят без риска почтить память погибших солдат.
Аргументы и Факты 08:58
Политика

США объявят террористической организацией «Русское имперское движение»

The New York Times отмечает, что российская националистическая организация «Русское имперское движение» может стать первой организацией, которая исповедует идеи превосходства белой расы, к которой американское правительство применит термин «террористическая организация».
Вестник СЗФО вчера в 08:00
Политика

Путин поручил автоматически продлить паспорта и водительские права

Президент России Владимир Путин поручил правительству отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других удостоверяющих личность документов не менее чем на три месяца.
Lenta.ru 08:59
Общество

«Проект» нашел у Медведева остров для рыбалки на Волге

Бывший премьер-министр России и нынешний зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев приобрел остров-дачу рядом с селом Гандурино в Астраханской области, следует из расследования издания «Проект».
Компания 06:44
Экономика

Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Коммерсантъ вчера в 05:35
Происшествия

Замглавы «Крымэнерго» задержали при получении взятки

Руководитель аппарата "Крымэнерго" взят с поличным. Это произошло при получении им взятки в размере 300 тысяч рублей от предпринимателя.
Московский Комсомолец вчера в 11:37
Политика

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Lenta.ru 09:43
Общество

Карантин в России может продлиться до июля

По прогнозам аналитиков, специальные мероприятия в России могут продлиться до июля.
31 канал Челябинска вчера в 11:47
Экономика

ГК «Просвещение» и «Российский учебник» объявили об объединении

Группа компаний "Просвещение" и издательство "Российский учебник" объединяются путем реорганизации, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Российского учебника".
РИА Новости 09:39
Политика

На Украине намерены продлить карантин из-за коронавируса до начала мая

Карантин на Украине, который действует до 24 апреля, скорее всего, будет продлен до начала мая, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
РИА Новости 06:56
Политика

МВФ забраковал украинский закон о продаже земли

Как пояснил депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко, МВФ ожидаемо остался не удовлетворен принятым нардепами законом, так как в нем зафиксирован запрет на продажу земли иностранцам, который будет действовать до проведения соответствующего референдума, сообщает «112 Украина».
Журналистская правда 06 апреля в 04:54
Происшествия

Защита бывшего главы СК Москвы Дрыманова нашла ошибку в приговоре

Защита бывшего руководителя московского управления СКР Александра Дрыманова нашла ошибку в приговоре и укажет на нее как на дополнительное основание для отмены приговора.
Интерфакс 08:13
Авто

Fiat представил новый пикап Fiat Strada

Компания Fiat представила пикап Strada второго поколения.
Автоновости дня 05:00
Политика

Песков: власти наблюдают за ситуацией с неоплачиваемыми отпусками

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 апреля большую часть своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска отправили около 30% российских компаний.
REGNUM 07:48
Экономика

Fitch понизил рейтинги 15 российским банкам

Международное рейтинговое агентство Fitch считает, что для частных банков в России настали тяжелые времена.
Долг.рф 04:09
Как работают Яндекс.Новости?
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