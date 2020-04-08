Коронавирус
Гудвилл.онлайнВладимир Путин предложил новые меры поддержки бизнеса и населения
Президент России Владимир Путин предложил новые меры поддержки бизнеса и населения в связи с коронавирусом. Во вступительном слове на совещании с губернаторами глава государства подчеркнул, что ближайшие 2-3 недели станут определяющими для страны.
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В качестве экстренной, дополнительной помощи предлагаю распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев – так, как мы это уже сделали для микропредприятий.
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Общество
Путин поручил обеспечить спецвыплаты врачам
Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время регионам выделят 10 млрд руб. на дополнительные выплаты медикам из-за коронавируса COVID-19.
Шоу-бизнес
Депутат Мосгордумы рассказал о состоянии Бабкиной
Состояние народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, оценивается как стабильное, сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Общество
Минпромторг прокомментировал поведение замминистра в аэропорту Ижевска
Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом в Ижевске, где у замминистра Дмитрия Овсянникова возник конфликт с сотрудниками аэропорта и полицией.
Политика
Генпрокуратура признала Джеймстаунский фонд нежелательным в РФ
Генпрокуратура РФ признала американский Джеймстаунский фонд нежелательной в России организацией. Об этом сказано в сообщении ведомства.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Политика
Берни Сандерс вышел из президентской гонки
Сенатор-демократ Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки, сообщает CNN.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Здоровье
Путин рассказал о новых выплатах для врачей и семей с детьми
Предусмотрены и 10 млрд рублей на дополнительные выплаты врачам, медсестрам.
Общество
ОГЭ по двум обязательным предметам пройдет очно
Минпросвещения сообщило, что регионы должны очно провести ОГЭ по двум обязательным предметам, пишет РИА "Новости".
Футбол
АПЛ объявит о досрочном завершении сезона
Спортивный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино утверждает, что у него есть информация о досрочном завершении футбольного сезона в английской премьер-лиге.
Происшествия
В Ингушетии убили мужчину предположительно по мотивам кровной мести
Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, предварительной причиной убийства является кровная месть.
Общество
У москвичей выявлено новое психическое расстройство из-за коронавируса
Психологи выявили у жителей Москвы новое психическое расстройство и назвали его ковидофобия.
Общество
Минпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного года
Минпросвещения допускает, что школы могут досрочно завершить учебный год, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Армия и оружие
Французский журнал Capital назвал Су-57 жемчужиной российской авиации
Внимание специалистов привлекли видеокадры Минобороны РФ, на которых Су-57 крутит "бочки" и демонстрирует потрясающий вертикальный набор высоты Как отмечает журнал Capital, Су-57, собранный на четверть из композиционных материалов, имеет исключительную маневренность в полете.
Экономика
Украина подготовила новые претензии к Газпрому
Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
Общество
Собянин призвал признавать людей безработными по облегченной схеме из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из-за ситуации с коронавирусом необходимо признавать людей безработными по облегченной схеме.
Здоровье
В Минздраве рассказали, кто заражает пожилых россиян коронавирусом
Источником заражения коронавирусом пожилых россиян зачастую выступают их дети и внуки, заявил глава Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко.
Общество
В США за сутки от коронавируса скончалось рекордное количество людей
По данным ученых, всего в Америке от коронавируса умерли 12 722 человека.
Футбол
Мальдини излечился от коронавируса
Экономика
Рассчитано влияние НДФЛ на доходы с вкладов менее миллиона рублей
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) на доходы с вкладов может затронуть депозиты размером менее миллиона рублей.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 56 регионах РФ
Москва, 8 апреля 2020, 11:41 — REGNUM В 56 российских регионах за минувшие сутки подтверждены случаи заражения коронавирусом.
Политика
В Кремле ждут эффекта от режима самоизоляции на следующей неделе
Эффект от введения режима самоизоляции будет заметен к концу следующей недели, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия фактически предъявила России экономический ультиматум, заставляя принять свои условия сокращения нефти.
Здоровье
В Армянске закрыли больницу из-за коронавируса
Во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса чиновник заявил об угрозе нахождения на карантине всей больницы.
Общество
У бессимптомно болевших COVID-19 нашли поражения легких
У переболевших COVID-19 без симптомов обнаружены поражения легких, сообщили японские ученые, изучавшие результаты компьютерной томографии заразившихся коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess.
Общество
В Астраханской области сменился министр здравоохранения
Федор Орлов подал заявление об отставке «по собственному желанию» сегодня, после заседания экспертного совета по оценке качества медпомощи гражданам в условиях распространения нового коронавируса в Астраханской области, сообщает местное издание «Южная волна».
Экономика
Более 50% ипотечных заёмщиков не смогут уйти на кредитные каникулы
Для ипотечных заёмщиков доля составит 49% (более 2,5 млн кредитов), для заёмщиков потребительских кредитов — около 72% (около 32 млн займов), а для владельцев кредитных карт — более 90% (свыше 45 млн карт).
Кино
Каннский кинофестиваль отказался от онлайн-формата
Организаторы откажутся от такого формата, даже если в мае не будет снят запрет на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.