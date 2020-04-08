Коронавирус

Гудвилл.онлайнГудвилл.онлайнВладимир Путин предложил новые меры поддержки бизнеса и населения

Президент России Владимир Путин предложил новые меры поддержки бизнеса и населения в связи с коронавирусом. Во вступительном слове на совещании с губернаторами глава государства подчеркнул, что ближайшие 2-3 недели станут определяющими для страны.
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Владимир Путин
В качестве экстренной, дополнительной помощи предлагаю распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев – так, как мы это уже сделали для микропредприятий.
— Владимир ПутинRambler News Service 09:16

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Малый и средний бизнес в России получит отсрочку по страховым взносам

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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 11:52, Ашберн
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Сенатор-демократ Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки, сообщает CNN.
Lenta.ru 11:28
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Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 10:35
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Путин рассказал о новых выплатах для врачей и семей с детьми

Предусмотрены и 10 млрд рублей на дополнительные выплаты врачам, медсестрам.
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ОГЭ по двум обязательным предметам пройдет очно

Минпросвещения сообщило, что регионы должны очно провести ОГЭ по двум обязательным предметам, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:08
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Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, предварительной причиной убийства является кровная месть.
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Психологи выявили у жителей Москвы новое психическое расстройство и назвали его ковидофобия.
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Минпросвещения допускает, что школы могут досрочно завершить учебный год, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Российская газета вчера в 11:01
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Украина подготовила новые претензии к Газпрому

Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
REGNUM вчера в 11:02
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Собянин призвал признавать людей безработными по облегченной схеме из-за коронавируса

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Источником заражения коронавирусом пожилых россиян зачастую выступают их дети и внуки, заявил глава Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко.
Московский Комсомолец 11:06
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В США за сутки от коронавируса скончалось рекордное количество людей

По данным ученых, всего в Америке от коронавируса умерли 12 722 человека.
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Рассчитано влияние НДФЛ на доходы с вкладов менее миллиона рублей

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) на доходы с вкладов может затронуть депозиты размером менее миллиона рублей.
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Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 56 регионах РФ

Москва, 8 апреля 2020, 11:41 — REGNUM В 56 российских регионах за минувшие сутки подтверждены случаи заражения коронавирусом.
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В Кремле ждут эффекта от режима самоизоляции на следующей неделе

Эффект от введения режима самоизоляции будет заметен к концу следующей недели, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

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Организаторы откажутся от такого формата, даже если в мае не будет снят запрет на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
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