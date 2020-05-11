Президент России Владимир Путин объявил новые меры поддержки населения и бизнеса, пострадавших от пандемии коронавируса.

Общество Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений. 106

Общество Россия вышла на третье место в мире по числу зараженных COVID-19 По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших во всем мире превысило 4,1 млн человек, от заболевания скончались 282,8 тыс. Лидируют по числу жертв США (79,5 тыс.), на втором месте — Великобритания (31,9 тыс.), на третьем — Италия (30,5 тыс). 2,5K

Политика Путин объявил о выходе из режима нерабочих дней Режим нерабочих дней длился более шести недель, "эта экстренная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии", заявил президент в обращении к гражданам. 226

Политика Путин сохранил запреты и ограничения для россиян старше 65 лет Президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-совещания заявил, что для людей старше 65 лет ограничительные санитарные меры сохраняются и после 12 мая. 105

Общество Путин пообещал вернуть самозанятым россиянам налоги за 2019 год Россияне, которые зарегистрировались как самозанятые и платили налоги, смогут в полном объеме вернуть уплаченные за 2019 год налог на доходы. 243

Общество Туристический сезон в России еще может состояться Летний туристический сезон в России состоится, если граждане будут соблюдать необходимые из-за коронавируса меры безопасности, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24". 1K

Экономика Владимир Путин объявил о поддержке малого и среднего бизнеса Глава государства Владимир Путин на сегодняшнем совещании с губернаторами и министрами заявил о запуске ряда мер поддержки экономики и граждан. 124

Общество Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности» Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса. 243

Культура Умер актер и комик Джерри Стиллер На 93-м году жизни умер американский актер и комик Джерри Стиллер. Об этом в твиттере сообщил его сын, актер Бен Стиллер. 12

Экономика Промсвязьбанк продал почти все запасы золота Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий. 428

Футбол Правительство Великобритании разрешило возобновить АПЛ с 1 июня Отмечается, с 1 июня будет разрешено проводить культурные и спортивные мероприятия при закрытых трибунах.

Общество Василий Голубев рассказал о темпах смягчения ограничительных мер Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о темпах смягчения ограничительных мер, подчеркнув, что они будут зависеть от качества соблюдения жителями донского региона "масочного" режима. 69

Общество Умер сенатор и бывший губернатор Рязанской области Бывший губернатор Рязанской области, член Совета Федерации Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщает ТАСС в понедельник, 11 мая. 823

Политика Путин заявил об окончании режима нерабочих дней с 12 мая Мероприятие транслировалось в эфире "России 24". Он отметил, что период нерабочих дней перестает действовать с 12 мая.

Политика Путин выступит с новым обращением к россиянам Президент России Владимир Путин 11 мая во второй половине дня выступит с обращением к россиянам. 3K

Политика Генсек ООН призвал стороны конфликта в Ливии к немедленным переговорам Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает стороны конфликта в Ливии к немедленному диалогу для достижения политического решения, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

Финансы Обозначены условия для усиления рубля Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. 76

Политика В Коми продлили режим самоизоляции до 14 мая включительно Напомним, режим повышенной готовности начал действовать в Коми с 16 марта в регионе только для органов управления и специальных служб. 1

Политика Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса. 147