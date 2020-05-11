Коронавирус
ВедомостиПутин объявил новые меры поддержки населения и бизнеса
Президент России Владимир Путин объявил новые меры поддержки населения и бизнеса, пострадавших от пандемии коронавируса.
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Общество
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
Общество
Россия вышла на третье место в мире по числу зараженных COVID-19
По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших во всем мире превысило 4,1 млн человек, от заболевания скончались 282,8 тыс. Лидируют по числу жертв США (79,5 тыс.), на втором месте — Великобритания (31,9 тыс.), на третьем — Италия (30,5 тыс).
РБК 04:18
Политика
Путин объявил о выходе из режима нерабочих дней
Режим нерабочих дней длился более шести недель, "эта экстренная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии", заявил президент в обращении к гражданам.
Российская газета 09:32
Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты
"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru 09:44
Политика
Путин сохранил запреты и ограничения для россиян старше 65 лет
Президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-совещания заявил, что для людей старше 65 лет ограничительные санитарные меры сохраняются и после 12 мая.
АБН 09:25
Общество
Путин пообещал вернуть самозанятым россиянам налоги за 2019 год
Россияне, которые зарегистрировались как самозанятые и платили налоги, смогут в полном объеме вернуть уплаченные за 2019 год налог на доходы.
Челябинск Сегодня 10:21
Общество
Туристический сезон в России еще может состояться
Летний туристический сезон в России состоится, если граждане будут соблюдать необходимые из-за коронавируса меры безопасности, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Вести.Ru 11:35
Общество
Губернатор Ленинградской области Дрозденко переболел коронавирусом
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области, заявил о заражении коронавирусом.
Регион online 06:27
Экономика
Владимир Путин объявил о поддержке малого и среднего бизнеса
Глава государства Владимир Путин на сегодняшнем совещании с губернаторами и министрами заявил о запуске ряда мер поддержки экономики и граждан.
Брянский рабочий 09:49
Общество
Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности»
Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса.
РБК 14:05
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
Экономика
Bloomberg сообщил о планах ЦБ России напечатать 1,5 трлн рублей
ЦБ России намеревается напечатать порядка 1,5 трлн рублей, что может произойти уже в мае.
Актуальные Новости 03:07
Единоборства
Александр Усик ответил на вызов борца на бой без правил
Bookmaker-ratings.ru 10:30
Общество
В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до конца мая
Срок режима самоизоляции на территории Волгоградской области продлили до 31 мая, сообщает оперативный штаб региона.
Российская газета 10:53
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
Культура
Умер актер и комик Джерри Стиллер
На 93-м году жизни умер американский актер и комик Джерри Стиллер. Об этом в твиттере сообщил его сын, актер Бен Стиллер.
Афиша Daily 08:35
Общество
Игорь Руденя: в Тверской области реализуется план поэтапной отмены ограничительных мер
В Тверской области сформирован план реализации рекомендаций по поэтапной отмене ограничительных мер.
ГТРК Тверь 13:14
Экономика
Промсвязьбанк продал почти все запасы золота
Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ вчера в 08:20
Футбол
Правительство Великобритании разрешило возобновить АПЛ с 1 июня
Отмечается, с 1 июня будет разрешено проводить культурные и спортивные мероприятия при закрытых трибунах.
Vprognoze.ru 13:20
Общество
Василий Голубев рассказал о темпах смягчения ограничительных мер
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о темпах смягчения ограничительных мер, подчеркнув, что они будут зависеть от качества соблюдения жителями донского региона "масочного" режима.
Ugpressa.ru 11:35
Общество
Умер сенатор и бывший губернатор Рязанской области
Бывший губернатор Рязанской области, член Совета Федерации Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщает ТАСС в понедельник, 11 мая.
Lenta.ru 05:11
Политика
Путин заявил об окончании режима нерабочих дней с 12 мая
Мероприятие транслировалось в эфире "России 24". Он отметил, что период нерабочих дней перестает действовать с 12 мая.
Газета.Ru 09:15
Политика
Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин 11 мая во второй половине дня выступит с обращением к россиянам.
RT на русском 06:16
Политика
Генсек ООН призвал стороны конфликта в Ливии к немедленным переговорам
Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает стороны конфликта в Ливии к немедленному диалогу для достижения политического решения, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
РИА Новости 14:17
Финансы
Обозначены условия для усиления рубля
Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
Lenta.ru 02:17
Политика
В Коми продлили режим самоизоляции до 14 мая включительно
Напомним, режим повышенной готовности начал действовать в Коми с 16 марта в регионе только для органов управления и специальных служб.
ИА БНК 14:11
Политика
Путин объявил о завершении 12 мая периода нерабочих дней в России
Президент РФ Владимир Путин объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней в стране завершается и для граждан, и для экономики.
Интерфакс 09:18
Политика
Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
Общество
В Башкирии разрешат свободно передвигаться и гулять, но в масках
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что с 12 мая в регионе гражданам можно будет свободно передвигаться по улицам, гулять в парках, играть на детских площадках, но с соблюдением масочного режима.
РИА Новости 13:12
Общество
Дагестан вышел на плато по коронавирусу, заявил глава республики
Дагестан по ситуации с коронавирусом вышел на плато, также наблюдается рост заболевания внебольничной пневмонией, заявил глава республики Владимир Васильев.
РИА Новости 13:52