Коронавирус

ВедомостиВедомостиПутин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса

Владимир Путин на совещании с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Разработать новую программу поддержки деловой активности президент просил правительство и ЦБ неделю назад, объявив сегодня о согласованных решениях.
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Путин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса

Ведомости09:41

Путин предложил считать непродовольственную торговлю пострадавшей отраслью

Газета.Ru09:24

Путин предложил внести в список пострадавших отраслей торговлю непродовольственными товарами

Комсомольская правда09:16

Путин пообещал малому бизнесу деньги на выплаты зарплат

Московский Комсомолец10:06

Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса

РИА Новости09:31

Путин объявил новые меры поддержки бизнеса. Главное

Коммерсантъ09:32

Владимир Путин пообещал, что малый и средний бизнес получит финансовую помощь от государства

ЦДИ ПО09:24
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Общество

В Минтруде назвали количество безработных в России

Глава российского Минтруда Антон Котяков заявил, что число безработных граждан в России с начала года увеличилось на 44 тыс. человек.
Газета.Ru 09:52
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Политика

Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы

Известия 08:45
1,5K
Шоу-бизнес

В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым

Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru вчера в 11:32
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Политика

В СК РФ передали список ответственных за снос памятника Коневу в Праге

В Следственный комитет России передан список лиц, которые ответственны за снос памятника маршалу Коневу в Праге, сообщили в Российском военно-историческом обществе (РВИО).
РЕН ТВ 04:20
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости 10:56
4,1K
Общество

Собянин отреагировал на очереди в метро из-за пропусков

ТВ Центр 03:57
1,2K
Политика

В Кремле сообщили о намерении поддержать резолюцию о прекращении огня

Ранее 15 апреля президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин поддержит инициативу о прекращении огня во всем мире в условиях пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 06:19
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Общество

В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве

В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 10:57
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Общество

В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19

Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
220
Общество

Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников

Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
РБК 09:00
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Футбол

Карпин вспомнил свой гол в ворота «Галатасарая» 26-летней давности

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин вспомнил матч московского «Спартака» с «Галатасарем» в Стамбуле 13 апреля 1994 года в рамках группового этапа Лиги чемпионов (2:1).
RT на русском вчера в 16:50
Происшествия

На Украине возле больницы произошёл взрыв

REGNUM 11:09
5
Культура

Первые зрители оценили сериал «Зулейха открывает глаза»

Сериал "Зулейха открывает глаза" с Чулпан Хаматовой в главной роли стартовал на канале "Россия 1". Первым зрителям сериал понравился.
Газета.Ru 04:43
609
Политика

Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России меняется не в лучшую сторону, заявил Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке.
RT на русском 13 апреля в 14:25
4,2K
Общество

Алиханов издал новый указ о порядке передвижения по области

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в среду, 15 апреля 2020 года, издал новый указ о порядке передвижения по территории области*.
Русский Запад 10:57
Гаджеты

Apple представила дешевый iPhone SE

«Дешевый» iPhone имеет стеклянный корпус с рамкой из металла, который защищен от воды и пыли.
Lenta.ru 11:09
Общество

В Тюменской области годовалый малыш заразился коронавирусом

Вы рискуете жизнью своих близких, - обратилась к жителям региона Кузнечевских.
ТюменьPRO 08:25
1
Здоровье

Миру пообещали вспышку еще одной болезни из-за коронавируса

В мире могут произойти массовые вспышки заболевания корью из-за того, что 117 миллионов детей в 37 странах останутся без прививок от этой болезни.
Lenta.ru 09:57
Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ100 в Шереметьево

Следственный комитет завершил расследование дела о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево в мае 2019 года, под суд пойдет командир экипажа Денис Евдокимов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 06:06
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Здоровье

В России увеличилось число бессимптомных носителей коронавируса до 30%

У почти 30% заразившихся коронавирусом пациентов в России заболевание проходит бессимптомно, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
1,3K
Общество

Открывшиеся в Краснодаре ярмарки и рынки опять закрыли

Ясно 08:57
120
Политика

«Медуза»: РИА «Новости» по приказу Симоньян опубликовало выдуманную новость о подключении британского премьера к ИВЛ

РИА «Новости» по приказу главного редактора телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян опубликовало выдуманную новость о подключении британского премьер-министра Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.
Медиазона 08:00
1
Футбол

Андрей Червиченко: От футболистов, в отличие от чиновников, хотя бы вреда нет

От футболистов хотя бы нет вреда».
Советский спорт 11:04
Общество

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Газета.Ru 08:17
1K
Общество

Василий Уткин вызвал Владимира Соловьева на рэп-баттл

Спортивный журналист Василий Уткин вызвал телеведущего Владимира Соловьева на рэп-баттл. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.
РБК 06:39
1K
Энергетика

В России зафиксировано снижение цен на бензин

В Сибири бензин стал дешевле на 13 копеек, цена составила 43,26 рубля за литр, в центральной России — на две копейки и достигла 46,03 рубля, В Северо-Западном округе стоимость топлива не изменилась и составляет 46,18 рубля за литр.
Mockva.ru 01:30
3,9K
Происшествия

В Курганской области выявили шесть заболевших коронавирусом

Шесть новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы в Курганской области, пять из заболевших контактировали с местным жителем, вернувшимся из Москвы, сообщил во вторник региональный оперштаб.
РИА Новости вчера в 01:59
5
Путешествия

Гендиректор TUI назвал три сценария возобновления полетов за границу

Гендиректор туроператора TUI Россия Тарас Демура рассказал в интервью телеканалу РБК о трех сценариях возобновления Россией международного авиасообщения, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
РБК 08:53
5
Общество

Путин предложил выделить 23 млрд рублей на поддержку авиакомпаний

Президент России Владимир Путин предложил выделить более 23 млрд рублей в качестве меры по поддержке авиационной отрасли, пострадавшей от ситуации с коронавирусом.
RT на русском 10:13
7
Здоровье

Андрей Бочаров настоятельно просит волгоградцев оставаться дома

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в очередной раз попросил жителей региона оставаться дома.
Волгоград Онлайн 06:59
44
Как работают Яндекс.Новости?
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