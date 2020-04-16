с чего всё началось

Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса. Так, глава государства поручил добавить в перечень наиболее пострадавших отраслей компании, торгующие непродовольственными товарами в розницу.

Наука Назван главный виновник пандемии коронавируса Статья, называющая одного из главных виновников пандемии, опубликована в журнале Molecular Biology and Evolution. 56

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Экономика Кредиты для выплаты зарплат будут гарантированы ВЭБ — Путин Российский глава Владимир Путин во время обращения к россиянам в начале совещания с правительством обратил внимание на то, что не менее 75% кредитов, полученных организациями на выплату заработных плат работникам, будут обеспечены гарантиями Внешэкономбанка. 16

Политика Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ США помогут России и другим странам аппаратами искусственной вентиляции легких в связи с коронавирусом, когда наладят собственное производство, заявил президент Дональд Трамп. 66

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