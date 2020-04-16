Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса

Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса. Так, глава государства поручил добавить в перечень наиболее пострадавших отраслей компании, торгующие непродовольственными товарами в розницу.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин перед совещанием с правительством
 объявил о новых мерах помощи бизнесу и регионам в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ09:16

Подробнее о событии

Путин рассказал о дополнительных мерах поддержки бизнеса

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Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК11:53

Путин поручил предоставить компаниям МСП прямую безвозмездную помощь

ТАСС09:49

Путин объявил о дополнительных мерах поддержки экономики, бизнеса и граждан

Дождь11:22

Путин объявил новые меры поддержки бизнеса. Главное

Коммерсантъ09:32

Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса

РИА Новости09:31

Владимир Путин пообещал, что малый и средний бизнес получит финансовую помощь от государства

ЦДИ ПО09:24
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Наука

Назван главный виновник пандемии коронавируса

Статья, называющая одного из главных виновников пандемии, опубликована в журнале Molecular Biology and Evolution.
Lenta.ru 17:10
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Шоу-бизнес

Муж Надежды Бабкиной растрогал поклонников признанием в Сети

Гражданский супруг Надежды Бабкиной, которая до сих пор остается в больнице в тяжелом состоянии, рассказал о поддержке, которую чувствует со стороны друзей.
Городовой 06:25
9
Общество

В ВОЗ спрогнозировали рост числа заболевших коронавирусом в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович заявила, что Россия находится в фазе роста уровня заболеваемости коронавирусной инфекции.
Страна Советов on-line 11:28
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Авто

В сети появились изображения удлинённого универсала Lada Granta

Lada Granta в кузове универсал обладает не самым вместительным багажником.
Тарантас Ньюс вчера в 11:20
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Экономика

Кредиты для выплаты зарплат будут гарантированы ВЭБ — Путин

Российский глава Владимир Путин во время обращения к россиянам в начале совещания с правительством обратил внимание на то, что не менее 75% кредитов, полученных организациями на выплату заработных плат работникам, будут обеспечены гарантиями Внешэкономбанка.
Журналистская правда 09:50
16
Политика

Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ

США помогут России и другим странам аппаратами искусственной вентиляции легких в связи с коронавирусом, когда наладят собственное производство, заявил президент Дональд Трамп.
РИА Новости 19:13
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Гаджеты

В Сети появились снимки прототипов первых Apple Watch

В Сети появились снимки прототипов первых Apple Watch. Устройства были выпущены на год ранее, чем серийный продукт.
Актуальные Новости 13:17
Общество

От коронавируса излечился главврач больницы в Коммунарке

Главный врач 40-й столичной больницы Денис Проценко полностью вылечился от коронавируса и может покинуть режим самоизоляции.
Live24 01:41
1,4K
Политика

РБК: в Кремле решили перенести парад Победы

РИА Новости 13:54
1,1K
Экономика

Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
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Экономика

Российская туротрасль недополучит 1,5 трлн рублей из-за коронавируса

Российская туристическая отрасль из-за коронавируса COVID-19 недополучит, по предварительным данным, около 1,5 трлн руб. доходов в первом полугодии 2020 года, следует из письма руководителя Ростуризма Зарины Догузовой вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.
Коммерсантъ 14:16
2
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
4,3K
Общество

За сутки в Петербурге 50 жителей попались за нарушением самоизоляции

Стражи порядка составили 50 административных протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ о нарушении самоизоляции, сообщили в комитете по вопросам законности.
Gazeta.SPb 13:19
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Космос

Команда Curiosity стала управлять марсоходом из дома

Команда сотрудников NASA, которая управляет марсоходом Curiosity, всегда работала на удаленке с учетом расстояния от Земли до Марса.
Телеканал 360° 09:01
Общество

В Кремле прокомментировали введение пропускного режима в Москве

Ранее мэр Москвы подписал указ о введении на территории города спецпропусков на время действия режима самоизоляции для поездок на личном и общественном транспорте, с 15 апреля их наличие стало обязательным.
РИА Новости 05:49
647
Общество

Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным

Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews 13:23
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Шоу-бизнес

Надежду Бабкину перевели из Коммунарки в «звездный госпиталь»

Певицу России Надежду Бабкину увезли из больницы в Коммунарке в госпиталь имени Вишневского в Красногорске.
DailyShow.Ru 18:54
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Здоровье

Россиянам назвали возможную опасность коронавируса для мозга

Коронавирусная инфекция может повлиять на дальнейшее здоровье выздоровевшего человека и даже, по одной из версий, на мозг зараженного.
Lenta.ru 18:35
1
Армия и оружие

США заявили об испытании Россией противоспутникового оружия

Согласно заявлению космического командования США, Россия провела испытание системы противоспутникового вооружения, которая могла бы выводить космические аппараты в околоземной орбите.
Коммерсантъ 19:30
Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
3,1K
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Аргентине

Буэнос-Айрес, 15 апреля 2020, 05:40 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 на территории Аргентины, сообщает Геологическая служба США.
REGNUM вчера в 22:40
1
Экономика

Путин обратился к нации в четвертый раз. Кратко в тезисах

Путин перед совещанием с министрами вновь обратился к народу. Приводим самое важное в тезисах.
ИА Клерк.Ру 09:21
Космос

NASA построит телескоп в кратере на обратной стороне Луны

Saptarshi Bandyopadhyay Астрономы NASA рассказали о планах построить сверхдлинноволновый радиотелескоп на обратной стороне Луны.
РЕН ТВ 05:15
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Общество

Опубликовало донесение Жукова Сталину о самоубийстве Гитлера

В донесении Жукова представлены данные органов "Смерш" 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии, основанные на показаниях попавшей в плен обслуги высших функционеров Третьего рейха.
РИА Новости 17:10
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Политика

Рябков назвал решение Трампа относительно ВОЗ «ударом под дых»

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь" назвал шаг Белого дома "ударом под дых" и "недостойным приемом".
Российская газета 15:30
Энергетика

МЭА ожидает падение спроса на нефть до уровня 1995 года

По прогнозу МЭА, спрос в этом месяце упадет на 29 миллионов баррелей в день. Такой показатель последний раз фиксировался в 1995 году.
Российская газета 07:39
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Футбол

«Барселона» отказалась от трансфера Лаутаро Мартинеса

Переход форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса в «Барселону» отменен, сообщает Sky Sport Italia.
Спорт-Экспресс 14:44
Общество

Из-за проверки пропусков в московском метро образовались очереди

Известия 02:28
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Общество

В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве

В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 11:58
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Общество

«РИА Новости» обвинили «Медузу» во вранье из-за статьи о Борисе Джонсоне

«РИА Новости» рассматривают возможность подачи иска к «Медузе» из-за сообщения о якобы выдуманной новости по возможному подключению премьера Великобритании Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.
Rambler News Service 13:02
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Как работают Яндекс.Новости?
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