Экономика
РИА НовостиПутин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса
Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса. Так, глава государства поручил добавить в перечень наиболее пострадавших отраслей компании, торгующие непродовольственными товарами в розницу.
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Президент России Владимир Путин перед совещанием с правительством объявил о новых мерах помощи бизнесу и регионам в условиях пандемии коронавируса COVID-19.Коммерсантъ09:16
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Наука
Назван главный виновник пандемии коронавируса
Статья, называющая одного из главных виновников пандемии, опубликована в журнале Molecular Biology and Evolution.
Lenta.ru 17:10
Шоу-бизнес
Муж Надежды Бабкиной растрогал поклонников признанием в Сети
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Городовой 06:25
Общество
В ВОЗ спрогнозировали рост числа заболевших коронавирусом в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович заявила, что Россия находится в фазе роста уровня заболеваемости коронавирусной инфекции.
Страна Советов on-line 11:28
Авто
В сети появились изображения удлинённого универсала Lada Granta
Lada Granta в кузове универсал обладает не самым вместительным багажником.
Тарантас Ньюс вчера в 11:20
Экономика
Кредиты для выплаты зарплат будут гарантированы ВЭБ — Путин
Российский глава Владимир Путин во время обращения к россиянам в начале совещания с правительством обратил внимание на то, что не менее 75% кредитов, полученных организациями на выплату заработных плат работникам, будут обеспечены гарантиями Внешэкономбанка.
Журналистская правда 09:50
Политика
Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ
США помогут России и другим странам аппаратами искусственной вентиляции легких в связи с коронавирусом, когда наладят собственное производство, заявил президент Дональд Трамп.
РИА Новости 19:13
Гаджеты
В Сети появились снимки прототипов первых Apple Watch
В Сети появились снимки прототипов первых Apple Watch. Устройства были выпущены на год ранее, чем серийный продукт.
Актуальные Новости 13:17
Общество
От коронавируса излечился главврач больницы в Коммунарке
Главный врач 40-й столичной больницы Денис Проценко полностью вылечился от коронавируса и может покинуть режим самоизоляции.
Live24 01:41
Политика
РБК: в Кремле решили перенести парад Победы
РИА Новости 13:54
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
Экономика
Российская туротрасль недополучит 1,5 трлн рублей из-за коронавируса
Российская туристическая отрасль из-за коронавируса COVID-19 недополучит, по предварительным данным, около 1,5 трлн руб. доходов в первом полугодии 2020 года, следует из письма руководителя Ростуризма Зарины Догузовой вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.
Коммерсантъ 14:16
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
За сутки в Петербурге 50 жителей попались за нарушением самоизоляции
Стражи порядка составили 50 административных протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ о нарушении самоизоляции, сообщили в комитете по вопросам законности.
Gazeta.SPb 13:19
Космос
Команда Curiosity стала управлять марсоходом из дома
Команда сотрудников NASA, которая управляет марсоходом Curiosity, всегда работала на удаленке с учетом расстояния от Земли до Марса.
Телеканал 360° 09:01
Общество
В Кремле прокомментировали введение пропускного режима в Москве
Ранее мэр Москвы подписал указ о введении на территории города спецпропусков на время действия режима самоизоляции для поездок на личном и общественном транспорте, с 15 апреля их наличие стало обязательным.
РИА Новости 05:49
Общество
Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным
Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews 13:23
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину перевели из Коммунарки в «звездный госпиталь»
Певицу России Надежду Бабкину увезли из больницы в Коммунарке в госпиталь имени Вишневского в Красногорске.
DailyShow.Ru 18:54
Здоровье
Россиянам назвали возможную опасность коронавируса для мозга
Коронавирусная инфекция может повлиять на дальнейшее здоровье выздоровевшего человека и даже, по одной из версий, на мозг зараженного.
Lenta.ru 18:35
Армия и оружие
США заявили об испытании Россией противоспутникового оружия
Согласно заявлению космического командования США, Россия провела испытание системы противоспутникового вооружения, которая могла бы выводить космические аппараты в околоземной орбите.
Коммерсантъ 19:30
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Аргентине
Буэнос-Айрес, 15 апреля 2020, 05:40 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 на территории Аргентины, сообщает Геологическая служба США.
REGNUM вчера в 22:40
Экономика
Путин обратился к нации в четвертый раз. Кратко в тезисах
Путин перед совещанием с министрами вновь обратился к народу. Приводим самое важное в тезисах.
ИА Клерк.Ру 09:21
Космос
NASA построит телескоп в кратере на обратной стороне Луны
Saptarshi Bandyopadhyay Астрономы NASA рассказали о планах построить сверхдлинноволновый радиотелескоп на обратной стороне Луны.
РЕН ТВ 05:15
Общество
Опубликовало донесение Жукова Сталину о самоубийстве Гитлера
В донесении Жукова представлены данные органов "Смерш" 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии, основанные на показаниях попавшей в плен обслуги высших функционеров Третьего рейха.
РИА Новости 17:10
Политика
Рябков назвал решение Трампа относительно ВОЗ «ударом под дых»
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь" назвал шаг Белого дома "ударом под дых" и "недостойным приемом".
Российская газета 15:30
Энергетика
МЭА ожидает падение спроса на нефть до уровня 1995 года
По прогнозу МЭА, спрос в этом месяце упадет на 29 миллионов баррелей в день. Такой показатель последний раз фиксировался в 1995 году.
Российская газета 07:39
Футбол
«Барселона» отказалась от трансфера Лаутаро Мартинеса
Переход форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса в «Барселону» отменен, сообщает Sky Sport Italia.
Спорт-Экспресс 14:44
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 11:58
Общество
«РИА Новости» обвинили «Медузу» во вранье из-за статьи о Борисе Джонсоне
«РИА Новости» рассматривают возможность подачи иска к «Медузе» из-за сообщения о якобы выдуманной новости по возможному подключению премьера Великобритании Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.
Rambler News Service 13:02