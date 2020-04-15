Экономика
РИА НовостиПутин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса
Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса. Так, глава государства поручил добавить в перечень наиболее пострадавших отраслей компании, торгующие непродовольственными товарами в розницу.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин перед совещанием с правительством объявил о новых мерах помощи бизнесу и регионам в условиях пандемии коронавируса COVID-19.Коммерсантъвчера в 09:16
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Экономика
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Истринский городской суд Московской области в четверг арестовал замначальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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Всех въезжающих на Кубань обязали уйти на 14-дневную самоизоляцию
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Первые зрители оценили сериал «Зулейха открывает глаза»
Сегодня состоится премьера многосерийного сериала «Зулейха открывает глаза».
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Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом
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ТВ Центр 04:31
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Вести.Ru 05:08
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СПЧ просит не переносить День окончания Второй мировой войны
«Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября — в день памяти жертв теракта в Беслане», — говорится на сайте.
RT на русском 02:36
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Врачи назвали нулевого пациента с коронавирусом в России
Капитал страны вчера в 12:51
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Общество
В Севастополе выявили четыре случая заражения коронавирусом
Севастополь, 16 апреля 2020, 12:06 — REGNUM В Севастополе подтвердились четыре новых случая заражения коронавирусной инфекции.
REGNUM 05:06
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
Политика
Путин сегодня вновь выступит с обращением
Обращение Владимира Путина: Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 06:20
Авто
BMW выпустит кроссовер BMW X8 M
Специалисты не исключают, что улучшенный экземпляр получит 4,4-литровый турбированный двигатель, мощность которого достигнет 600 л.с. В свою очередь, новая модель в продвинутой комплектации может появиться только спустя год после базового кроссовера.
Faktom 14 апреля в 15:43
Армия и оружие
Коронавирус не помешает НАТО проводить текущие операции
Московский Комсомолец вчера в 19:10
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
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Футбол
Коронавирус приведет к катастрофическому снижению сумм трансферов игроков
Пандемия коронавируса приведет к катастрофическому снижению сумм трансферов игроков, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:50
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В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
РБК 02:59
Общество
В России за сутки выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 3338 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Газета.Ru вчера в 04:57
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю Пугачеву в ее 71-й день рождения
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Слово и Дело вчера в 12:10
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Установлены заказчики бунта в ангарской колонии
Беспорядки в исправительной колонии в Ангарске Иркутской области, где произошел бунт с пожаром, имеют заказной характер, заказчики уже установлены, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 04:59
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Мировая экономика в 2021 году вырастет на 5,8%, однако сократится в текущем, 2020-м, на 3% из-за пандемии коронавируса.
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Армия и оружие
В США заявили, что их самолет перехватил российский Су-35
Российский истребитель Су-35 совершил опасный перехват американского самолета P-8A Poseidon, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ВМС США.
Газета.Ru 04:26
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В Башкирии с 20 апреля перестанут действовать старые спецпропуска
«С 20 апреля начнутся массовые, по сути, облавы за теми лицами, которые будут ходить без новых справок», — подчеркнул Радий Хабиров.
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Давид Манукян оценил секс с Ольгой Бузовой
Люди, присутствующие на съёмочной площадке, поддержали ведущего. Они попросили оценить его сексуальную жизнь с певицей Ольгой Бузовой.
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Общество
21 новый случай заражения коронавирусом выявлен в Татарстане
Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 обновил данные, согласно которым за прошедшие сутки в Татарстане официально подтвержден 21 случай заражения коронавирусом.
Новый Век 04:25
Экономика
Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов в России
Forbes опубликовал ежегодный список 200 самых богатых российских бизнесменов.
РИА Новости 05:32
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Врач рассказал, когда наступит пик заражения коронавирусом в России
Пик заболевания новым коронавирусом в РФ наступит через 1,5-2 месяца, в июне-июле, затем наступит снижение, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
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Новые правила прохождения альтернативной гражданской службы (АГС) будут введены в России с 2021 года, пишут «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны.
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