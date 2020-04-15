с чего всё началось

Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса. Так, глава государства поручил добавить в перечень наиболее пострадавших отраслей компании, торгующие непродовольственными товарами в розницу.

Экономика Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов. 848

Происшествия СМИ: житель Москвы умер, пытаясь порадовать жену уборкой В Москве умер 54-летний мужчина, который решил убраться в квартире, пока его супруги не было дома, сообщает Telegram-канал Mash.

Происшествия Подмосковный суд арестовал полковника Росгвардии за вымогательство Истринский городской суд Московской области в четверг арестовал замначальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 65

Здоровье Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании. 261

Армия и оружие Российские военные получили первую сверхмощную пушку «Малка» Вооруженные силы России получили первую модернизированную самоходную артиллерийскую установку 2С7М "Малка".

Политика СПЧ просит не переносить День окончания Второй мировой войны «Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября — в день памяти жертв теракта в Беслане», — говорится на сайте. 289

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось. 39

Политика Путин сегодня вновь выступит с обращением Обращение Владимира Путина: Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 3,4K

Авто BMW выпустит кроссовер BMW X8 M Специалисты не исключают, что улучшенный экземпляр получит 4,4-литровый турбированный двигатель, мощность которого достигнет 600 л.с. В свою очередь, новая модель в продвинутой комплектации может появиться только спустя год после базового кроссовера. 25

Политика На Украине допустили возможность ракетного удара по России Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман. 5,3K

Футбол Коронавирус приведет к катастрофическому снижению сумм трансферов игроков Пандемия коронавируса приведет к катастрофическому снижению сумм трансферов игроков, сообщает ТАСС.

Происшествия В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву. 40

Общество В России за сутки выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом В России за сутки выявили 3338 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Происшествия Установлены заказчики бунта в ангарской колонии Беспорядки в исправительной колонии в Ангарске Иркутской области, где произошел бунт с пожаром, имеют заказной характер, заказчики уже установлены, передает "Интерфакс". 3

Общество 21 новый случай заражения коронавирусом выявлен в Татарстане Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 обновил данные, согласно которым за прошедшие сутки в Татарстане официально подтвержден 21 случай заражения коронавирусом. 2