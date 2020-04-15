с чего всё началось

Сегодня, 15 апреля, Президент России Владимир Путин вновь провел совещание с членами федерального правительства, на котором обсудил новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

Экономика Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций. 339

Общество Станцию метро «Пражская» предложили переименовать Общественный совет при министерстве обороны РФ предложил переименовать станцию московского метро "Пражская" в станцию "Маршала Конева", сообщает телеканал "Звезда". 9

Общество Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным. 227

Политика В ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации в России с коронавирусом Растущее число зараженных COVID-19 и распространение коронавируса в России и некоторых других странах вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга. 199

Общество В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских. 182

Шоу-бизнес Экс-жена Гогунского назвала причину развода с актером Женщина призналась, что он не платит алименты Бывшая супруга звезды сериала "Универ" Виталия Гогунского, Ирина Маирко, откровенно рассказала о своей личной жизнью. 4

Религия В большинстве регионов церкви не стали закрывать для прихожан на Пасху РБК изучил позицию епархий и руководства всех регионов России и выяснил, где храмы будут открыты для прихожан, а где — закрыты (по данным на 15 апреля). 8

Политика Песков объяснил, почему Путин перенес совещание Президент России Владимир Путин перенес совещание по ситуации в строительной отрасли в связи с проведением международного телефонного разговора, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Музыка На онлайн-концерте «Евровидения» выступят Little Big Europe Shine A Light, организованный Европейским вещательным союзом, – это специальный онлайн-концерт, на котором смогут выступить 16 мая Little Big. 124

Политика Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Путиным Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в четверг вечером провели телефонный разговор.

Экономика Губернатор Алтайского края отказался финансово поддерживать бизнес Власти Алтайского края не намерены пока оказывать прямую поддержку бизнесу, пострадавшего от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. 3

Общество «Яндекс» запустил домашнее тестирование на коронавирус Тестирование платное, но первые 10 тыс. тестов для входящих в группу риска людей оплатит «Яндекс» в виде пожертвований в фонды-партнеры «Подарок ангелу» и «Друзья», сообщили в компании. 24

Шоу-бизнес Муж Надежды Бабкиной растрогал поклонников признанием в Сети Гражданский супруг Надежды Бабкиной, которая до сих пор остается в больнице в тяжелом состоянии, рассказал о поддержке, которую чувствует со стороны друзей. 29

Футбол «Армавир» снялся с чемпионата ФНЛ Президент «Армавира» Валентин Климко объявил, что клуб прекращает выступление в первенстве ФНЛ-2019/20 и следующий сезон, вероятно, проведёт в ПФЛ, лиге рангом ниже. 1

Политика В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент "Газеты.Ru". 207

Гаджеты Бюджетный iPhone SE представила Apple Американская компания Apple представила первый в текущем году смартфон — iPhone SE. 543