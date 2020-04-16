с чего всё началось

Сегодня, 15 апреля, Президент России Владимир Путин вновь провел совещание с членами федерального правительства, на котором обсудил новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

Общество В МЧС посоветовали не носить защитную маску на улице Специалисты МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендуют соблюдать нормальный режим сна, включить в рацион питания белковую пищу, а также отказаться от ношения защитных масок на улице. 113

Общество Корабль с экипажем МКС отстыковался от станции Корабль «Союз МС-15» с возвращающимся на Землю экипажем отстыковался от Международной космической станции (МКС).

Политика Маск обвинил конкурентов в зависимости от России Американский миллиардер Илон Маск заявил, что, в отличие от его SpaceX, остальные компании на рынке пусковых услуг зависят от господдержки и поставок из России. 5

Происшествия На складе Большого театра нашли тело рабочего, сообщил источник Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти рабочего на складе Большого театра на востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах. 25

Наука На Аляске нашли пирамиды, которые старше египетских Американские климатологи и археологи, которые провели совместное исследование каменистого тундрового плато в западной части хребта Брукса на Аляске, наткнулись на каменные пирамиды и остатки древних строений, которым примерно 11 тысяч лет. 1

Спорт Поднимай ноги и прыгай: эти упражнения сделают секс горячим Пять упражнений для тестостерона 1. Поднимаем колено наверх максимально высоко, притягиваем его к себе и ставим на пол, делая шаг вперёд.

Общество Второй случай заражения коронавирусом подтвержден в Республике Алтай Как сообщалось, накануне в Республике Алтай подтвержден первый случай заражения коронавирусом - у жительницы села Онгудай, к которой ранее приезжали родственники, проживающие в соседнем регионе.

Космос Предсказанную Эйнштейном «танцующую» звезду открыли астрономы в Чили «Танцующую» звезду, потенциальное существование которой неподалеку от черных дыр предсказал Эйнштейн, открыла с помощью гигантского телескопа в Чили европейская южная обсерватория (ESO), 17 апреля сообщает пресс-служба обсерватории. 2

Гаджеты Самая быстрая видеокарта Nvidia с самой разогнанной памятью. MSI представила GeForce RTX 2080 Ti Gaming Z Компания MSI сегодня представила адаптер GeForce RTX 2080 Ti Gaming Z, который, вероятно, может похвастаться самой разогнанной в заводских условиях памятью — её частота достигает 16 ГГц.

Экономика Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций. 508

Общество Банки рассказали о новом виде мошенничества с пропусками Представители Сбербанка, Росбанка и ВТБ рассказали о новом способе мошенничества с QR-кодами, необходимыми для передвижения в столице и Подмосковье. 4

Общество Нецензурную брань на мэра Новокузнецка обрушил хоккеист Мэр объяснил собеседнику, что из-за принятых в Кузбассе мер по предотвращению распространения коронавируса находиться на площадке сейчас нельзя. 151

Общество Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода. 622

Происшествия В Херсонской области Украины взорвался грузовик со снарядами Херсон, Украина, 16 апреля 2020, 19:52 — REGNUM На Украине в Херсонской области загорелся и взорвался грузовой автомобиль, перевозивший боеприпасы, сообщает 16 апреля территориальное управление украинского Государственного бюро расследований (ГБР) в Мелитополе. 1

Происшествия В Бурятии подтвердили 103 случая заражения коронавирусом Улан-Удэ, 16 апреля 2020, 08:09 — REGNUM За минувшие сутки в Бурятии подтвердили три новых случая заражения коронавирусной инфекцией. 89