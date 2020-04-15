Экономика
Тульская прессаВладимир Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса
Сегодня, 15 апреля, Президент России Владимир Путин вновь провел совещание с членами федерального правительства, на котором обсудил новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
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Считаю, что в перечень наиболее пострадавших отраслей, а это напомню, предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела, следует добавить малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами. У них также хватает сейчас проблем.
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Правительство объявило о новых мерах поддержки бизнеса на фоне пандемии коронавируса
Эхо Москвы16 апреля в 07:00
Путин предложил считать непродовольственную торговлю пострадавшей отраслью
Газета.Ru15 апреля в 09:24
Путин предложил внести в список пострадавших отраслей торговлю непродовольственными товарами
Комсомольская правда15 апреля в 09:16
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 13:20, Ашберн
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