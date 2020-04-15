Экономика

Тульская прессаТульская прессаВладимир Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса

Сегодня, 15 апреля, Президент России Владимир Путин вновь провел совещание с членами федерального правительства, на котором обсудил новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин перед совещанием с правительством
 объявил о новых мерах помощи бизнесу и регионам в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъвчера в 09:16

Подробнее о событии

Эксперт: Новые меры экономической поддержки бизнеса направлены на сохранение рабочих мест

Взгляд.рувчера в 13:15

Путин поручил предоставить компаниям МСП прямую безвозмездную помощь

ТАССвчера в 09:49

Владимир Путин пообещал, что малый и средний бизнес получит финансовую помощь от государства

ЦДИ ПОвчера в 09:24

Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса

РИА Новостивчера в 09:31

Российским регионам планируют выделить 200 миллиардов рублей, чтобы обеспечивать устойчивость их бюджетов

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Комсомольская правдавчера в 09:23

Путин объявил новые меры поддержки бизнеса. Главное

Коммерсантъвчера в 09:32
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Происшествия

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
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Общество

Какая дистанция убережет от коронавируса в 90% случаев

Обоснованная "социальная дистанция", которая необходима, чтобы уберечься от передачи коронавируса, составляет два метра.
ТВ Центр 08:31
Общество

В России объявили о начале проекта тестирования на коронавирус на дому

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о запуске тестирования на коронавирусную инфекцию в домашних условиях компанией «Яндекс» — партнером по Альянсу в борьбе с коронавирусом.
Известия 08:33
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Политика

В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:52
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Экономика

Forbes назвал новичков в списке 200 богатейших бизнесменов России

Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
Коммерсантъ 04:11
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Общество

Рошаль предсказал пик заражения коронавирусом в России

Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта, врач Леонид Рошаль выразил предположение, что Россия подходит к пику по коронавирусу.
Народные новости 08:56
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Политика

ВОЗ забеспокоилась из-за распространения коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) забеспокоилась из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России и ряде других стран.
Lenta.ru 05:58
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Экономика

Банк России дал рекомендации по работе ломбардов

Банк России составил письмо, в котором дал несколько советов по работе ломбардов в период пандемии коронавируса.
Pravda.Ru 08:10
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Экономика

Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
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Общество

Жителей Башкирии обязали срочно получить новые спецпропуска

Жителей Башкирии обязали срочно получить новые специальные пропуска на время действия режима повышенной готовности.
Piter.tv 08:04
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Хоккей

«Спартак» продлил контракт с вратарем Беспаловым

Московский "Спартак" продлил контракт с голкипером Никитой Беспаловым, сообщается на сайте столичного клуба КХЛ.
РИА Новости 09:03
Здоровье

Минздрав уточнил инкубационный период коронавируса

«Инкубационный период COVID-19 может продолжаться более двух недель», – сказала Малинникова.
ФедералПресс 09:02
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
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Происшествия

Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске

Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
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Футбол

Погребняк превзошел Роналду в его челлендже

Матч ТВ 07:19
Происшествия

В Дагестане убит обстрелявший полицейских водитель

В Табасаранском районе Дагестана полицейские застрелили водителя машины, который не подчинился их требованию остановить машину и открыл огонь.
Коммерсантъ 08:36
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Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
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Футбол

Смородская: «Алиев делал все, чтобы его выгнали из „Локомотива“»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слова бывшего игрока столичной команды Александра Алиева о ней.
Sport24.ru 06:13
Происшествия

Полиция проверит видео задержания пенсионерки без пропуска в Москве

Известия 08:15
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Политика

Песков предложил дождаться решения Путина о переносе парада Победы

В Кремле рассматривают разные варианты возможного переноса парада Победы 9 мая, они зависят от сценариев развития эпидемиологической обстановки, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:49
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Общество

В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом

Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
РИА Новости 08:30
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Экономика

Объем антикризисных мер в РФ превысил 2 трлн рублей

Общий объем антикризисных мер поддержки экономики РФ оценивается уже более чем в 2 трлн рублей, работа по дополнительным мерам продолжается, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Интерфакс 06:53
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Кино

В Сети появились первые кадры из «Дюны» с Тимоти Шаламе

РИА Новости 14 апреля в 18:12
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Общество

В России вычислили нулевого пациента с коронавирусом

Завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медуниверситета имени Пирогова, академик РАН Александр Чучалин рассказал о нулевом пациенте, который завез коронавирус в Россию.
Московский Комсомолец вчера в 09:37
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Политика

МИД ответил на обвинения Госдепа в сфере контроля над вооружениями

Претензии к Москве по несоблюдению договоренностей в сфере контроля над вооружениями беспочвенны и не имеют доказательств, заявил РИА Новости замглавы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков.
РИА Новости 07:35
Религия

Сегодня православные празднуют Чистый четверг

Российская газета 03:24
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Политика

Песков назвал условие поставки аппаратов ИВЛ из США в Россию

Россия воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о помощи с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в случае необходимости, сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:54
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Религия

В большинстве регионов церкви не стали закрывать для прихожан на Пасху

РБК изучил позицию епархий и руководства всех регионов России и выяснил, где храмы будут открыты для прихожан, а где — закрыты (по данным на 15 апреля).
РБК 07:52
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Происшествия

В Дагестане умерла зараженная коронавирусом беременная девушка

ТАСС 05:12
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