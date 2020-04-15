с чего всё началось

Сегодня, 15 апреля, Президент России Владимир Путин вновь провел совещание с членами федерального правительства, на котором обсудил новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

Общество В России объявили о начале проекта тестирования на коронавирус на дому Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о запуске тестирования на коронавирусную инфекцию в домашних условиях компанией «Яндекс» — партнером по Альянсу в борьбе с коронавирусом. 18

Политика В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент "Газеты.Ru". 196

Общество Рошаль предсказал пик заражения коронавирусом в России Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта, врач Леонид Рошаль выразил предположение, что Россия подходит к пику по коронавирусу. 7

Экономика Банк России дал рекомендации по работе ломбардов Банк России составил письмо, в котором дал несколько советов по работе ломбардов в период пандемии коронавируса. 2

Экономика Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов. 1K

Общество Жителей Башкирии обязали срочно получить новые спецпропуска Жителей Башкирии обязали срочно получить новые специальные пропуска на время действия режима повышенной готовности. 97

Хоккей «Спартак» продлил контракт с вратарем Беспаловым Московский "Спартак" продлил контракт с голкипером Никитой Беспаловым, сообщается на сайте столичного клуба КХЛ.

Здоровье Минздрав уточнил инкубационный период коронавируса «Инкубационный период COVID-19 может продолжаться более двух недель», – сказала Малинникова.

Политика На Украине допустили возможность ракетного удара по России Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман. 5,4K

Происшествия Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области. 30

Происшествия В Дагестане убит обстрелявший полицейских водитель В Табасаранском районе Дагестана полицейские застрелили водителя машины, который не подчинился их требованию остановить машину и открыл огонь. 21

Футбол Смородская: «Алиев делал все, чтобы его выгнали из „Локомотива“» Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слова бывшего игрока столичной команды Александра Алиева о ней.

Политика Песков предложил дождаться решения Путина о переносе парада Победы В Кремле рассматривают разные варианты возможного переноса парада Победы 9 мая, они зависят от сценариев развития эпидемиологической обстановки, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 353

Общество В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских. 51

Экономика Объем антикризисных мер в РФ превысил 2 трлн рублей Общий объем антикризисных мер поддержки экономики РФ оценивается уже более чем в 2 трлн рублей, работа по дополнительным мерам продолжается, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. 3

Общество В России вычислили нулевого пациента с коронавирусом Завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медуниверситета имени Пирогова, академик РАН Александр Чучалин рассказал о нулевом пациенте, который завез коронавирус в Россию. 1,4K

Политика МИД ответил на обвинения Госдепа в сфере контроля над вооружениями Претензии к Москве по несоблюдению договоренностей в сфере контроля над вооружениями беспочвенны и не имеют доказательств, заявил РИА Новости замглавы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков.

Политика Песков назвал условие поставки аппаратов ИВЛ из США в Россию Россия воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о помощи с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в случае необходимости, сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. 1K