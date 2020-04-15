Коронавирус
КоммерсантъПутин объявил новые меры поддержки бизнеса. Главное
Президент России Владимир Путин перед совещанием с правительством объявил о новых мерах помощи бизнесу и регионам в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
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Считаю, что в перечень наиболее пострадавших отраслей, а это напомню, предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела, следует добавить малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами. У них также хватает сейчас проблем.
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Путин предложил внести в список пострадавших отраслей торговлю непродовольственными товарами
Комсомольская правда09:16
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Экономика
Власти Москвы утвердили третий пакет мер поддержки бизнеса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском 10:02
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Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
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RuNews24.ru вчера в 19:12
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РИА Новости вчера в 07:54
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Давыдов.Индекс 06:27
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Путин предложил выделить 23 млрд рублей на поддержку авиакомпаний
Президент России Владимир Путин предложил выделить более 23 млрд рублей в качестве меры по поддержке авиационной отрасли, пострадавшей от ситуации с коронавирусом.
RT на русском 10:13
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РИА Новости вчера в 14:36
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РИА Новости 06:06
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Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Общество
Шнуров заявил, что слова о его заражении коронавирусом были шуткой
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Новые правила сдачи экзаменов в ГИБДД могут перенести на 2021 год
Министерство экономического развития предложило перенести введение новых правил по экзаменам на права в ГИБДД с 1 октября 2020 года на 1 апреля 2021 года.
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне этого года на бирже ICE в Лондоне упала на 5,5% — до 29,94 доллара за баррель, об этом свидетельствуют данные торгов.
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