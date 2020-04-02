с чего всё началось

Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса. Так, глава государства поручил добавить в перечень наиболее пострадавших отраслей компании, торгующие непродовольственными товарами в розницу.

Общество Компании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам Например, гостиницы обнаружили, что их основной ОКВЭД в ЕГРЮЛ — 68.3 «Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе», а в списке правительства для гостиничного бизнеса указан другой код — 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания», рассказала РБК адвокат и партнер практики налоговых споров МЭФ PKF Александра Амбрасовская. 61

Политика Ветеранские организации попросили Путина перенести парад Победы Председатель комитета Госдумы по обороне, президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов подтвердил РИА Новости, что ветераны попросили президента Владимира Путина перенести парад Победы из-за пандемии коронавируса. 2,3K

Общество В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. 660

Общество Дептранс Москвы заявил об отсутствии очередей на станциях метро В свою очередь, Собянин назвал образование очередей из-за проверки пропусков на передвижение в Москве «очень критичным фактом» и пообещал, что власти автоматизируют этот процесс. 6

Здоровье Правительству предложили для борьбы с вирусом «умные» очки и браслеты Созданная для развития национальной технологической инициативы АНО «Платформа НТИ» направила первому вице-премьеру Андрею Белоусову предложение о поддержке 25 решений для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. 11

Авто Toyota, Renault и Volkswagen возобновляют производство в Европе Корейский Hyundai, в свою очередь, уже перезапустил часть линий в Чехии, а французский Renault, полностью возобновивший производство в Португалии, готовит к запуску дочернее предприятие в Румынии.

Общество Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным. 176

Энергетика Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters. 610

Происшествия У жителя Тынды предварительно подтвержден коронавирус У жителя Тынды подозревают коронавирус. Первый анализ, сделанный в Приамурье, дал положительный результат.

Общество В Красноярском крае внедряют систему электронных пропусков На время действия ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса Власти Красноярского края начали в тестовом режиме внедрять систему электронных пропусков. 42

Энергетика Нефть дешевеет на 1,5-6% на данных о росте ее запасов в США Цены на нефть ускорили темпы падения после данных минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли сразу на 19,5 миллиона баррелей, вместо ожидаемого роста на 5,3 миллиона баррелей. 1

Политика СПЧ попросил отклонить проект о переносе Дня окончания Второй мировой "Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября - в день памяти жертв теракта в Беслане", - говорится в сообщении. 188

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. 31

Происшествия В Японии задержали крупнейшую в истории партию кокаина Крупнейшая в истории Японии партия кокаина весом 700 кг была задержана таможенными органами в городе Иокогама. 1

Шоу-бизнес Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР. 20