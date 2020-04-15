Коронавирус
РИА НовостиПутин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса
Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса. Так, глава государства поручил добавить в перечень наиболее пострадавших отраслей компании, торгующие непродовольственными товарами в розницу.
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Поддержка авиакомпаний в период коронавируса: Из бюджета выделят 23 миллиарда рублей
Комсомольская правда09:23
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Политика
Кремль изучит просьбу ветеранских организаций перенести парад Победы
RT на русском 11:13
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости 10:56
Футбол
«Ньюкасл» рассматривает Аллегри в качестве главного тренера
Лондон, 15 апреля 2020, 19:39 — REGNUM Согласно сообщениям портала The Sun, бывший тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может стать наставником «Ньюкасла Юнайтед» в следующем сезоне.
REGNUM 12:39
Экономика
Банки РФ начали поднимать размер первоначального взноса по ипотеке
Ряд российских банков подняли размер первоначального взноса по ипотеке, при этом другие игроки не собираются менять условия ипотечного кредитования, свидетельствуют материалы кредитных организаций и опрос, проведенный РИА Новости.
РИА Новости 06:47
Общество
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Политика
США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения
"Взносы приостанавливаем до проведения оценки роли ВОЗ в плохом управлении и сокрытии информации о распространении коронавируса", - цитирует американского лидера ТАСС.
Российская газета вчера в 19:58
Общество
В ВОЗ заявили, что Россия находится в фазе роста эпидемии коронавируса
Россия находится в фазе роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, на неделе ожидается прирост новых случаев инфицирования.
RT на русском 08:22
Политика
ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму
«На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ.
Коммерсантъ 09:21
Гаджеты
Apple представила новый iPhone SE
Компания Apple на онлайн-презентации показала новый бюджетный смартфон iPhone SE.
РИА Новости 11:43
Энергетика
Саудовская Аравия нашла способ выдавить Россию с рынка
В продолжающейся ценовой войне Саудовская Аравия нашла новый способ выдавить Россию с европейского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Lenta.ru 10:28
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Единоборства
Турнир UFC 249 может пройти 9 мая
UFC 249, запланированный на 18 апреля, пройдет 9 мая.
Piter.tv 03:31
Общество
В России остался лишь один регион без коронавируса
Единственным регионом, где еще не было зафиксировано случаев COVID-19 остается Республика Алтай.
Повестка дня 05:38
Политика
В Москве может появиться станция метро «Маршала Конева»
Общественный совет при Минобороны РФ предложил переименовать станцию московского метро «Пражская» в станцию «Маршала Конева».
Московский Комсомолец вчера в 12:19
Здоровье
Названы ранние признаки тяжелой формы коронавируса
Исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали ранние признаки тяжелой формы инфекции, вызванной коронавирусом нового типа.
РИА Новости 03:02
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
Кино
В сети появилась новая информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера»
RT на русском 07:23
Авто
УАЗ выпустит экономичный «Патриот»
Ульяновский автозавод сертифицировал битопливную версию внедорожника УАЗ «Патриот».
Автоновости дня 09:14
Общество
Собянин предупредил, что контроль за пропусками усилится
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что контроль за цифровыми пропусками, разрешающими передвижение по городу, будет усиливаться с каждым днем, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 11:12
Энергетика
Цена нефти Brent теряет более 8%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила падение до 8,18% к уровню закрытия предыдущих торгов, торгуется на уровне $27,18 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 18:10 мск.
ТАСС 11:26
Происшествия
В Пермском крае рассказали о пациентах с коронавирусом
По данным краевого минздрава, в регионе на 15 апреля насчитывается 114 случаев заражения COVID-19, в том числе 19 пациентов выздоровели, трое скончались.
РИА Новости 04:37
Финансы
ЦБ назвал рекордные покупки валюты нерезидентами причиной обвала рубля
Банк России, чтобы снизить волатильность рубля, начал продавать иностранную валюту в период наиболее активной ее покупки со стороны нерезидентов и дочерних иностранных банков.
РБК 10:39
Происшествия
В Балаково автобус насмерть сбил велосипедистку
Как сообщает ГИБДД Саратовской области, по предварительной информации, около 17:50 автобус сбил женщину на велосипеде.
ProBalakovo 12:02
Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров — об эвакуации российских граждан, остающихся за рубежом
Работа заключается в том, чтобы выполнять ту часть решений оперативного штаба, принятых в межведомственном формате по прямому поручению президента России Владимира Путина, которая касается нашего участия в вывозе российских граждан из-за рубежа и оказания материальной помощи тем из них, кто лишился средств к проживанию, существованию за границей.
Коммерсантъ 12:00
Киберспорт
Virtus.pro вышли в плей-офф ESL One Los Angeles Online
С первого места в группе A Virtus.pro одержали победу над командой Nigma в групповом матче ESL One Los Angeles Online и вышли в плей-офф турнира.
Inc-news.ru вчера в 14:43
Общество
В больнице имени Боткина перестали принимать пациентов
В больнице имени Боткина в Петербурге, где лечили больных с коронавирусом, больше нет мест. Все 600 коек, выделенных для больных, заняты.
Neva.Today 10:04
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10