Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса

Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса. Так, глава государства поручил добавить в перечень наиболее пострадавших отраслей компании, торгующие непродовольственными товарами в розницу.
Читать в источнике
Комментировать136
Владимир Путин
Считаю, что в перечень наиболее пострадавших отраслей, а это напомню, предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела, следует добавить малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами. У них также хватает сейчас проблем.
— Владимир ПутинРИА Новости 09:14
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин перед совещанием с правительством
 объявил о новых мерах помощи бизнесу и регионам в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ09:16

Подробнее о событии

Путин предложил внести в список пострадавших отраслей торговлю непродовольственными товарами

Комсомольская правда09:16

Путин объявил новые меры поддержки бизнеса. Главное

Коммерсантъ09:32

Путин объявил дополнительные меры поддержки для малого и среднего бизнеса

Газета.Ru11:31

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК11:53

Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса

РИА Новости09:31

Безвозмездные выплаты на зарплату, льготы по кредитам: Путин объявил новые меры поддержки бизнеса

Forbes09:25

Владимир Путин пообещал, что малый и средний бизнес получит финансовую помощь от государства

ЦДИ ПО09:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7146 источников, обновлено в 16:38, Ашберн
Общество

В ВОЗ предсказали рост заболеваемости коронавирусом в России

Россия находится в фазе роста заболеваемости коронавирусом нового типа.
РИА Новости 09:03
102
Происшествия

Бывший врио мэра Махачкалы предстанет перед судом

Следственные органы в Дагестане завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего временно исполняющего обязанности мэра города Махачкалы, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщил информагентству старший помощник руководителя СУ СКР по региону Расул Темирбеков.
РИА Дагестан 11:56
3
Экономика

Путин перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса

Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 12:53
2,7K
Общество

«Новая газета» удалила возмутившую Кадырова статью

Генпрокуратура посчитала, что статья Милашиной, возмутившая главу Чечни Рамзана Кадырова, «Смерть от коронавируса — меньшее зло» содержит недостоверную информацию, которая распространяется под видом достоверных сведений и создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности.
Lenta.ru 14:41
301
Общество

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 15:51
13
Экономика

Ростуризм оценил потери турбизнеса в 1,5 трлн руб. за полгода

Продажи в сфере туризма в России из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 упали почти до нуля, уже к концу первого полугодия совокупный объем недополученных российским турбизнесом доходов составит около 1,5 трлн руб.
РБК 12:20
2
Шоу-бизнес

19-летний сын Кирилла Андреева женился

Супруги воспитывают единственного сына - Кирилла. Сегодня сын певца сообщил, что женился, разместив в инстаграм свадебное фото.
Paparazzi.ru 15:01
3
Политика

Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране

В России ситуация с распространением коронавируса меняется ежедневно и "не в лучшую сторону", все больше регистрируют пациентов с тяжелым течением болезни, обратил внимание глава страны Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке.
Газета.Ru 13 апреля в 12:51
4,2K
Здоровье

В Петербурге заразившиеся коронавирусом врачи получат 300 тысяч рублей

Согласно документу, в случае заражения коронавирусом медицинскому работнику предоставят единовременную компенсацию в размере 300 тыс. рублей, в случае если он получил инвалидность — 500 тыс. рублей, в случае смерти его семья получит 1 млн рублей.
DP.RU 14:35
5
Шоу-бизнес

Бабкину перевезли из Коммунарки в «звездный госпиталь»

Взгляд.ру 14:05
5
Армия и оружие

Группа боевиков, которых готовили на базе США, сдалась сирийской армии

РИА Новости 15:04
88
Общество

Собянин отреагировал на очереди в метро из-за пропускного режима

Lenta.ru 03:51
1,4K
Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

РБК 13:01
828
Биатлон

Драчев не видит Польховского в роли главного тренера

Руководитель Союза биатлонистов России Владимир Драчев подтвердил, что выступает против назначения Валерия Польховского на должность нового главного тренера сборной России.
ProstoProSport 15:01
Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ100 в Шереметьево

Следственный комитет завершил расследование дела о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево в мае 2019 года, под суд пойдет командир экипажа Денис Евдокимов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 06:06
404
Космос

Ученые установили, как возник межзвездный астероид Оумуамуа

Китайские ученые, возможно, разгадали тайну необычного астероида Оумуамуа, который ворвался в пространство Солнечной системы и информационное пространство в 2017 году, наделав немало шума в научном мире.
Газета.Ru вчера в 07:05
7
Общество

В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве

В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 11:58
361
Экономика

«Газпром» может уменьшить размер дивидендов за 2019 год

"Газпром" может выплатить дивиденды за 2019 год в размере 15,24 руб. на акцию против 16,61 руб. за 2018 год.
Вести.Ru вчера в 09:57
8
Общество

Открывшиеся в Краснодаре ярмарки и рынки опять закрыли

Ясно 08:57
161
Космос

Команда Curiosity стала управлять марсоходом из дома

Команда сотрудников NASA, которая управляет марсоходом Curiosity, всегда работала на удаленке с учетом расстояния от Земли до Марса.
Телеканал 360° 09:01
Энергетика

Вашингтон все еще не исключает введения пошлин на импортную нефть

Власти Соединенных Штатов все еще могут ввести пошлины на импортируемую нефть, если мировые производители не будут выполнять взятые на себя обязательства по сокращению объемов добычи.
ТАСС 15:31
Энергетика

В России зафиксировали снижение цен на бензин

Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
4,1K
Общество

У 668 моряков с авианосца Charles de Gaulle выявили коронавирус

Коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 668 моряков с авианосца Charles de Gaulle, сообщает пресс-служба Министерства обороны Франции.
RT на русском 14:51
Здоровье

Врио главы Коми объяснил отсутствие выздоровевших от коронавируса

На сегодня в Коми считается выздоровевшим от коронавируса только один человек. Речь о студенте, который первым был выявлен в регионе.
SM News 10:39
8
Общество

Власти Москвы предупредили о штрафах за прогулки с детьми

Запрет выходить на улицу в Москве без причины в период режима самоизоляции распространяется и на прогулки с детьми, нарушители будут оштрафованы.
РБК 13:27
171
Шоу-бизнес

Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез

Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47
12
Общество

Жителям Подмосковья пояснили, как оформить пропуск

Правительство Московской области пояснило, как жителям Подмосковья оформить цифровой пропуск для перемещения по территории городских округов.
Evo-rus.com 08:51
191
Спорт

Карлсен проиграл 16-летнему Фирудже в финале шахматного онлайн-турнира

ТАСС Спорт 15:51
Общество

В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19

Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
255
Гаджеты

Apple представила бюджетный iPhone SE

Apple представила свой новый смартфон, получивший название iPhone SE. Об этом говорится на официальном сайте компании.
Газета.Ru 12:50
473
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное