Коронавирус
ВедомостиПутин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса
Владимир Путин на совещании с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Разработать новую программу поддержки деловой активности президент просил правительство и ЦБ неделю назад, объявив сегодня о согласованных решениях.
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Считаю, что в перечень наиболее пострадавших отраслей, а это напомню, предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела, следует добавить малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами. У них также хватает сейчас проблем.
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Путин предложил внести в список пострадавших отраслей торговлю непродовольственными товарами
Комсомольская правда09:16
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Происшествия
В Москве задержан стрелок с Окской улицы
Сотрудники полиции сумели задержать 47-летнего мужчину, открывшего стрельбу в своей квартире на юго-востоке Москвы.
Российская газета 15:31
Авто
В сети появились изображения удлинённого универсала Lada Granta
Lada Granta в кузове универсал обладает не самым вместительным багажником.
Тарантас Ньюс вчера в 11:20
Экономика
Путин перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса
Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 12:53
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
Семь человек с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус умерли в Москве, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 15:46
Общество
У 668 моряков с авианосца Charles de Gaulle выявили коронавирус
RT на русском 14:51
Общество
Коронавирус зафиксирован в 19 районах Нижегородской области
Напомним, что 9 апреля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил новый перечень «соответствующих территорий», куда вошли населенные пункты, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом.
Время Н вчера в 08:15
Энергетика
Цены на нефть рухнули после прогноза МЭА
МЭА положительно оценило совместные усилия стран ОПЕК+ и G20 по сокращению добычи, но этого не достаточно для компенсации огромного падения спроса на нефть — до уровня 1995 года.
Вести.Ru 06:12
Армия и оружие
Донбасс — сводка с фронта, 14 апреля
ВСУ за минувшие сутки шесть раз нарушили «режим тишины» в Донбассе.
ИА Новороссия 13 апреля в 16:37
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю Пугачеву в ее 71-й день рождения
Во вторник 15 апреля Алле Пугачевой исполнился 71 год.
Слово и Дело 12:10
Армия и оружие
Группа боевиков, которых готовили на базе США, сдалась сирийской армии
Двадцать семь боевиков, сдавшихся сирийским военным, сообщили, что прошли подготовку на американской военной базе в районе лагеря "Рукбан", заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
РИА Новости 15:04
Армия и оружие
США в Сирии показали мощь F-35 перед российскими военными
Shraibikus News вчера в 16:05
Происшествия
СК завершил дело о крушении Superjet в «Шереметьево»
Расследование дела о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в «Шереметьево» в мае 2019 года завершено, говорится в сообщении Следственного комитета.
BFM.ru 07:25
Общество
В Москве аннулируют около миллиона цифровых пропусков
В столице за сутки для передвижения по городу на личном или общественном транспорте оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков.
Вести.Ru вчера в 06:11
Политика
В Бундестаге поддержали «Северный поток-2», а не газ из США
Глава комитета по экономике и энергетике в Бундестаге Клаус Эрнст призвал Европу ввести санкции против США за ограничительные меры американской стороны против российского газопровода "Северный поток - 2". По словам немецкого политика, СП-2 важен для европейских государств, а легитимность западных санкций против него вызывает серьезные сомнения.
Газета.Ru 13:22
Игры
На французском Amazon появилась страница Days Gone для PC
Похоже, вслед за Horizon Zero Dawn на РС может выйти и прошлогодняя Days Gone — страница зомби-боевика появилась на французском Amazon.
Игромания.ру 13:01
Политика
Сергей Лавров признал ошибки во время вывоза граждан из-за рубежа
Беспрецедентность происходящей ситуации приводит к ошибкам во время вывоза граждан России, не успевших вернуться на родину до приостановки авиасообщения, сообщил глава МИД Сергей Лавров 15 апреля во время интервью газете «КоммерсантЪ».
ИА Красная Весна 14:33
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Политика
МИД РФ: российских школьников тайком вывозили в США
Москва, 15 апреля 2020, 08:27 — REGNUM Вывоз десятков российских школьников в США в рамках учебных программ проходил втайне от российских властей.
REGNUM 01:27
Здоровье
Коронавирус в Костроме: 20 человек в реанимации, 5 человек поступило сегодня
Сегодня в больницу привезли еще 5 пациентов. Медпомощь оказывают 3 врача и 8 медсестер.
Kostroma.Today 09:51
Общество
«Новая газета» удалила возмутившую Кадырова статью
Генпрокуратура посчитала, что статья Милашиной, возмутившая главу Чечни Рамзана Кадырова, «Смерть от коронавируса — меньшее зло» содержит недостоверную информацию, которая распространяется под видом достоверных сведений и создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности.
Lenta.ru 14:41
Армия и оружие
В Твери военные проведут спецобработку вагонзавода
На предприятии проведут специальную обработку объектов и прилегающей территории, обеззараживание цехов, складов и технологических площадей.
Афанасий-бизнес 03:06
Авто
Стартовала сборка кроссоверов Byton c 48-дюймовой приборной панелью
Компания Byton выпустила в Китае пробную партию электрических кроссоверов M-Byte с 48-дюймовой приборной панелью.
Автоновости дня 03:20
Политика
В Москве допустили продление ограничительных мер
Ограничительные меры в Москве, связанные с коронавирусом, могут быть продлены.
Lenta.ru 15:06
Политика
Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на онлайн-совещании с представителями бизнеса заявил, что в связи с пандемией ситуация в некоторых отраслях «напоминает коллапс, то есть просто ничего нет».
РБК 13:09
Общество
Карту заражения коронавирусом обновили в Подмосковье
В Московской области обновили карту распространения Covid-2019 по региону, больше всего случаев инфекции зафиксировано в Химках, Люберцах, Одинцове, Мытищах и Красногорске, сообщает региональный оперативный штаб.
РИАМО 10:05
Происшествия
Во Франции пенсионер случайно катапультировался из истребителя
Во Франции из боевого истребителя "Рафаль" по ошибке катапультировался 64-мужчина.
Утро.ru вчера в 10:53
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 11:58