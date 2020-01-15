Политика

Газета.RuГазета.RuПутин предложил вынести на голосование поправки в Конституцию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно вынести на голосование граждан ряд поправок в Конституцию. Об этом он сказал в ежегодном послании к Федеральному собранию.
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Владимир Путин
Учитывая, что предложенные новации касаются существенных изменений политической системы, деятельности законодательной, исполнительной, судебной власти, считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок к Конституции Российской Федерации.
— Владимир ПутинКоммерсантъ 13:37

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