Политика
Газета.RuПутин предложил вынести на голосование поправки в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно вынести на голосование граждан ряд поправок в Конституцию. Об этом он сказал в ежегодном послании к Федеральному собранию.
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Учитывая, что предложенные новации касаются существенных изменений политической системы, деятельности законодательной, исполнительной, судебной власти, считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок к Конституции Российской Федерации.
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