Коронавирус
КоммерсантъПутин объявил о мерах поддержки граждан в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в телеобращении объявил о мерах поддержки граждан, которые будут введены в связи с распространением коронавируса COVID-19.
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Происшествия
В Москве в медклинике произошел взрыв
В медицинской клинике на севере Москвы, на Хорошевском шоссе произошел взрыв в устройстве по утилизации медицинских отходов.
Общество
В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса
Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.
Экономика
Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям
Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Общество
Регионам поручено закрыть ночные клубы и кинотеатры
По итогам было решено поручить исполнительной власти российских регионов приостановить работу ночных клубов и подобных заведений, кинотеатров, развлекательных центров для детей и игровых комнат, а также других досуговых заведений.
Общество
Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей из-за распространения новой кронавирусной инфекции.
Общество
В Москве зафиксированы две смерти пациентов с коронавирусом
В Москве зафиксированы две смерти пациентов с коронавирусом.
Политика
На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России
Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Политика
Шойгу: Минобороны построит 16 инфекционных центров в мае
Москва, 26 марта 2020, 11:56 — REGNUM Министерство обороны России построит 16 модульных инфекционных центров до 15 мая.
Общество
В СК создана рабочая группа по борьбе с фейками о коронавирусе
В Следственном комитете России создана рабочая группа по противодействию распространению фейков о коронавирусе.
Общество
Мишустин: для нарушителей карантина будут введены штрафы
Премьер России Михаил Мишустин заявил, что для тех, кто "демонстрирует редкое легкомыслие", не соблюдая карантин, будут введены штрафы, пишет ТАСС.
Происшествия
На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения
На Курильских островах объявили об угрозе цунами. Об этом "РИА Новостям" рассказала начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
Здоровье
В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом
В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
Общество
В Совфеде сообщили об отрицательном тесте Нарусовой на коронавирус
Сенатор от Республики Тыва и мать телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус и он показал отрицательный результат, сообщил РБК глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Общество
Выплаты на поддержку семей с детьми начнутся на месяц раньше срока
Правительство РФ выделит на поддержку семей с детьми почти 105 млрд руб. из федерального бюджета, выплаты начнутся на месяц раньше запланированного, в июне 2020 года.
Общество
В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом
Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
Общество
Россияне из-за коронавируса отказываются платить по кредитам
Заемщики начали информировать банки о невозможности обслуживать свои кредиты из-за пандемии коронавируса и общего карантина в стране.
Спорт
В Екатеринбурге приостановили шахматный турнир претендентов
Шахматный турнир претендентов, который должен проходить в Екатеринбурге с 16 марта по 4 апреля, приостановили.
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева в прямом эфире случайно «подцепила» Джареда Лето
Общество
Глава Сочи призвал туристов временно не приезжать на курорт
Мэр Сочи Алексей Копайгородский призвал туристов воздержаться от посещения курорта в дни школьных каникул и во время нерабочей недели, объявленной президентом Владимиром Путиным.
Экономика
Рыбный союз попросил Минсельхоз отменить продэмбарго на рыбу
Рыбный союз, в который входят ведущие переработчики рыбы, такие как "Русское море", "Меридиан", "Агама", попросил Минсельхоз исключить рыбу из перечня продукции, импорт которой запрещен с 2014 года в рамках с российскими антисанкциями.
Финансы
Торги на Московской бирже открылись падением рубля
Торги на Московской бирже 26 марта начались с падения рубля.
Общество
Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в «нерабочую» неделю
В воскресенье погода в центре европейской части России начнет ухудшаться.
Политика
Российскую помощь Италии для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной
Большая часть российских поставок в Италию, которые должны послужить для помощи в борьбе с коронавирусом, назвали бесполезными.
Культура
На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов
Актер Театра Российской армии Сергей Смирнов скончался на 38-м году жизни после тяжелой болезни.
Авто
Lamborghini анонсировала новый трековый гиперкар
Компания Lamborghini готовится представить новый мощный гиперкар, предназначенный исключительно для заездов на треке.
Здоровье
Путин отметил невозможность заблокировать проникновение коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса на территорию страны.
Общество
Россия с 27 марта полностью прекратит авиасообщение с другими странами
МИД страны должен передать Минтрансу и Роспотребнадзору списки граждан, которые намерены вернуться из-за рубежа домой.
Политика
Россия и еще семь стран просят генсека ООН призвать к отмене санкций
Россия, Китай и еще шесть стран направили совместное письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу с призывом потребовать от ряда государств снять санкции, которые мешают национальным усилиям по борьбе с пандемией COVID-19.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».