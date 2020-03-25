Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПутин объявил о мерах поддержки граждан в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в телеобращении объявил о мерах поддержки граждан, которые будут введены в связи с распространением коронавируса COVID-19.
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Коронавирус в России и мире. Главное на 26 марта

Телеканал 360°вчера в 23:00

Эксперты: предложенные Путиным меры поддержки граждан и бизнеса своевременны и оправданны

ТАССвчера в 14:02

Неделя выходных и налоговые каникулы. Главное из обращения Путина

Дождьвчера в 10:19

Обращение Владимира Путина к россиянам. Главное

РБКвчера в 10:57

Путин объявил о мерах поддержки россиян из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 11:01

Что предложил Путин для борьбы с коронавирусом в России. Список мер

URA.Ruвчера в 10:11

Путин объявил о мерах поддержки граждан в связи с коронавирусом

Коммерсантъвчера в 09:35
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Происшествия

В Москве в медклинике произошел взрыв

В медицинской клинике на севере Москвы, на Хорошевском шоссе произошел взрыв в устройстве по утилизации медицинских отходов.
Интерфакс 04:02
Шоу-бизнес

Марина Зудина в мини восхитила стройными ногами

Kleo.ru 03:28
Общество

В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса

Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.
Известия 04:07
Экономика

Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям

Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ведомости вчера в 12:45
Общество

Регионам поручено закрыть ночные клубы и кинотеатры

По итогам было решено поручить исполнительной власти российских регионов приостановить работу ночных клубов и подобных заведений, кинотеатров, развлекательных центров для детей и игровых комнат, а также других досуговых заведений.
НТВ 24 марта в 11:52
Общество

Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей из-за распространения новой кронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 10:38
Общество

В Москве зафиксированы две смерти пациентов с коронавирусом

В Москве зафиксированы две смерти пациентов с коронавирусом.
Эхо Москвы вчера в 13:31
Политика

На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России

Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:33
Политика

Шойгу: Минобороны построит 16 инфекционных центров в мае

Москва, 26 марта 2020, 11:56 — REGNUM Министерство обороны России построит 16 модульных инфекционных центров до 15 мая.
REGNUM 04:56
Общество

В СК создана рабочая группа по борьбе с фейками о коронавирусе

В Следственном комитете России создана рабочая группа по противодействию распространению фейков о коронавирусе.
Москва 24 04:26
Общество

Мишустин: для нарушителей карантина будут введены штрафы

Премьер России Михаил Мишустин заявил, что для тех, кто "демонстрирует редкое легкомыслие", не соблюдая карантин, будут введены штрафы, пишет ТАСС.
Газета.Ru 04:37
Происшествия

На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

На Курильских островах объявили об угрозе цунами. Об этом "РИА Новостям" рассказала начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
Piter.tv вчера в 01:16
Здоровье

В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
Общество

В Совфеде сообщили об отрицательном тесте Нарусовой на коронавирус

Сенатор от Республики Тыва и мать телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус и он показал отрицательный результат, сообщил РБК глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
РБК 03:18
Общество

Выплаты на поддержку семей с детьми начнутся на месяц раньше срока

Правительство РФ выделит на поддержку семей с детьми почти 105 млрд руб. из федерального бюджета, выплаты начнутся на месяц раньше запланированного, в июне 2020 года.
ТАСС 04:49
Общество

В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом

Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
Интерфакс 04:00
Общество

Россияне из-за коронавируса отказываются платить по кредитам

Заемщики начали информировать банки о невозможности обслуживать свои кредиты из-за пандемии коронавируса и общего карантина в стране.
Evo-rus.com 03:10
Спорт

В Екатеринбурге приостановили шахматный турнир претендентов

Шахматный турнир претендентов, который должен проходить в Екатеринбурге с 16 марта по 4 апреля, приостановили.
Коммерсантъ Екатеринбург 03:47
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева в прямом эфире случайно «подцепила» Джареда Лето

Блокнот.ру вчера в 02:16
Общество

Глава Сочи призвал туристов временно не приезжать на курорт

Мэр Сочи Алексей Копайгородский призвал туристов воздержаться от посещения курорта в дни школьных каникул и во время нерабочей недели, объявленной президентом Владимиром Путиным.
BFM.ru 03:35
Экономика

Рыбный союз попросил Минсельхоз отменить продэмбарго на рыбу

Рыбный союз, в который входят ведущие переработчики рыбы, такие как "Русское море", "Меридиан", "Агама", попросил Минсельхоз исключить рыбу из перечня продукции, импорт которой запрещен с 2014 года в рамках с российскими антисанкциями.
Интерфакс 02:50
Финансы

Торги на Московской бирже открылись падением рубля

Торги на Московской бирже 26 марта начались с падения рубля.
Ведомости 03:16
Общество

Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в «нерабочую» неделю

В воскресенье погода в центре европейской части России начнет ухудшаться.
Росбалт 02:06
Политика

Российскую помощь Италии для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной

Большая часть российских поставок в Италию, которые должны послужить для помощи в борьбе с коронавирусом, назвали бесполезными.
Lenta.ru 03:56
Культура

На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов

Актер Театра Российской армии Сергей Смирнов скончался на 38-м году жизни после тяжелой болезни.
МИР 24 вчера в 18:17
Авто

Lamborghini анонсировала новый трековый гиперкар

Компания Lamborghini готовится представить новый мощный гиперкар, предназначенный исключительно для заездов на треке.
110km.ru вчера в 17:01
Здоровье

Путин отметил невозможность заблокировать проникновение коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса на территорию страны.
Мой Брянск вчера в 12:20
Общество

Россия с 27 марта полностью прекратит авиасообщение с другими странами

МИД страны должен передать Минтрансу и Роспотребнадзору списки граждан, которые намерены вернуться из-за рубежа домой.
Кубань 24 04:02
Политика

Россия и еще семь стран просят генсека ООН призвать к отмене санкций

Россия, Китай и еще шесть стран направили совместное письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу с призывом потребовать от ряда государств снять санкции, которые мешают национальным усилиям по борьбе с пандемией COVID-19.
Газета.Ru 03:28
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Lenta.ru вчера в 23:03
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