Президент России Владимир Путин в телеобращении объявил о мерах поддержки граждан, которые будут введены в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Путин объявил о мерах поддержки граждан в связи с коронавирусом

Происшествия В Москве в медклинике произошел взрыв В медицинской клинике на севере Москвы, на Хорошевском шоссе произошел взрыв в устройстве по утилизации медицинских отходов.

Общество В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.

Экономика Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Общество Регионам поручено закрыть ночные клубы и кинотеатры По итогам было решено поручить исполнительной власти российских регионов приостановить работу ночных клубов и подобных заведений, кинотеатров, развлекательных центров для детей и игровых комнат, а также других досуговых заведений.

Здоровье В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".

Общество В Совфеде сообщили об отрицательном тесте Нарусовой на коронавирус Сенатор от Республики Тыва и мать телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус и он показал отрицательный результат, сообщил РБК глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Общество В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.

Общество Россияне из-за коронавируса отказываются платить по кредитам Заемщики начали информировать банки о невозможности обслуживать свои кредиты из-за пандемии коронавируса и общего карантина в стране.

Спорт В Екатеринбурге приостановили шахматный турнир претендентов Шахматный турнир претендентов, который должен проходить в Екатеринбурге с 16 марта по 4 апреля, приостановили.

Общество Глава Сочи призвал туристов временно не приезжать на курорт Мэр Сочи Алексей Копайгородский призвал туристов воздержаться от посещения курорта в дни школьных каникул и во время нерабочей недели, объявленной президентом Владимиром Путиным.

Экономика Рыбный союз попросил Минсельхоз отменить продэмбарго на рыбу Рыбный союз, в который входят ведущие переработчики рыбы, такие как "Русское море", "Меридиан", "Агама", попросил Минсельхоз исключить рыбу из перечня продукции, импорт которой запрещен с 2014 года в рамках с российскими антисанкциями.

Авто Lamborghini анонсировала новый трековый гиперкар Компания Lamborghini готовится представить новый мощный гиперкар, предназначенный исключительно для заездов на треке.

Здоровье Путин отметил невозможность заблокировать проникновение коронавируса Президент России Владимир Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса на территорию страны.

Политика Россия и еще семь стран просят генсека ООН призвать к отмене санкций Россия, Китай и еще шесть стран направили совместное письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу с призывом потребовать от ряда государств снять санкции, которые мешают национальным усилиям по борьбе с пандемией COVID-19.