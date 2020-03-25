Коронавирус

Новое Время 31Новое Время 31Владимир Путин обратился к россиянам

Президент объявил нерабочую неделю и озвучил другие меры, принимаемые в связи с пандемией коронавируса, а также призвал к единству и сплочённости. Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны в связи с ситуацией по заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Читать в источнике
Комментировать359

Подробнее о событии

Путин объявил об автоматическом продлении всех соцпособий и льгот

РЕН ТВвчера в 09:33

Соцпособия и льготы в течение полугода продлятся автоматически

RT на русскомвчера в 09:55

Все пособия и льготы в России автоматически продлеваются на полгода

Вести.Ruвчера в 09:45

Путин объявил о мерах поддержки граждан в связи с коронавирусом

Коммерсантъвчера в 09:35

Путин: льготы по ЖКХ будут продлеваться автоматически ближайшие шесть месяцев

Интерфаксвчера в 10:00

Путин объявил об автоматическом продлении льгот в течение полугода

РБКвчера в 09:32

Путин анонсировал автоматическое продление пособий и льгот на полгода

Известиявчера в 09:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 02:03, Ашберн
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 20 регионах России

В 20 регионах России за сутки выявили 163 случая заражения COVID-19.
RT на русском вчера в 04:55
Общество

Путин объявил нерабочую неделю по всей России

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к нации сегодня, 25 марта, объявил всю следующую неделю нерабочей из-за распространения коронавируса.
Наша Газета (г. Екатеринбург) вчера в 09:27
Общество

Путин объявил нерабочими дни с 28 марта по 5 апреля

Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля - с сохранением зарплаты.
Бизнес-новости в Кирове вчера в 09:28
Политика

На Украине призвали попросить помощи у России из-за коронавируса

Украине следует попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Lenta.ru 01:57
Общество

Россия запретит все полеты за рубеж с 27 марта, кроме вывозных рейсов

Сведения о приезжающих гражданах, подлежащих изоляции, поручено направлять в медицинские организации.
BFM.ru 01:38
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Музыка

Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big»

Российская актриса и телеведущий решили хайпануть на фоне хита рейв-группы Little Big "Uno", взорвавшего Интернет, но так и не увидевшего Евровидение.
Newia.ru вчера в 14:30
Общество

Сенат США принял пакет помощи на $2 триллиона из-за коронавируса

Сенат США принял в среду законопроект о выделении 2 триллионов долларов для стимулировании экономики в связи с пандемией коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:35
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Газета.Ru 24 марта в 17:03
Экономика

Путин предложил ввести налог 13% на вклады свыше 1 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%.
Газета.Ru вчера в 11:26
Здоровье

Россия готовится к развитию коронавируса по типу ядерной реакции

Врач отметил, что впереди - "взрывное" развитие по типу ядерной реакции.
Газета.Ru 01:25
Общество

Собянин заявил о непройденном пике заболеваемости коронавирусом

Пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден. Об этом в эфире канала «ТВ Центр» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Lenta.ru вчера в 13:59
Космос

В последние дни марта рядом с Землей пролетят 4 астероида

Первый пройдет на расстоянии 5 632 704 км от Земли, второй - на расстоянии 6 598 310 км. Астероид 2020 FE2 на скорости 25 749 км/ч пролетит мимо нашей в субботу, 28 марта.
СитиТрафик вчера в 23:26
Экономика

Moody`s оценило устойчивость России к внешним шокам

Эксперты агентства Moody’s высказали мнение, что Россия все-таки более устойчива к внешним шокам, чем большинство стран-экспортеров нефти.
Вести.Ru вчера в 01:52
Происшествия

В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя

Два судна были направлены в Черное море в районе упавшего Су-27 на поиски пилота после того, как была зафиксирована активность радиобуя.
Известия 00:27
Футбол

Модрич посоветовал «Реалу» купить Влашича

Soccer.ru вчера в 16:44
Транспорт

РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России

Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
ТАСС вчера в 02:02
Экономика

Сбербанк вводит комиссию за переводы от 50 тысяч рублей

В среду, 25 марта, стало известно, что Сбербанк вводит комиссию за переводы более 50 тысяч рублей в месяц.
Форпост Северо-Запад вчера в 13:04
Политика

В Киеве заявили, что еще можно локализовать распространение COVID-19

Министр здравоохранения Илья Емец заявил, что Украине еще по силам локализовать распространение коронавирусной инфекции жесткими мерами, чего не удается сделать Европе.
РИА Новости вчера в 18:21
Общество

В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса

В Китае медиками зафиксирована первая смерть от нового вируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 17:04
Здоровье

Стало известно, когда носители коронавируса наиболее опасны

Гонконгские микробиологи заявили, что носители коронавируса наиболее опасны для окружающих в первую неделю после заражения, это проясняет, почему болезнь быстро распространяется.
РЕН ТВ 00:14
Общество

Похолодание и снег ожидают москвичей на следующей неделе

В столицу на следующей неделе придут похолодание, дождь и небольшой снег.
Вечерняя Москва 00:06
Политика

Advance (Хорватия): из Москвы, Гаваны и Уханя с любовью. Герои прилетели в Италию и будут вознаграждены новым статусом в «завтрашнем мире» (Advance)

Най первым ввел и описал термин «мягкая сила», и он, разумеется, был уверен, что США станут той новой великой «мягкой силой», которая, руководствуясь означенными приоритетами, будет править миром.
ИноСМИ вчера в 05:17
Театры

Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

ФАН 24 марта в 10:40
Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 12:24
Общество

Власти РФ задумались о поддержке владельцев коммерческой недвижимости

Российские власти задумались о поддержке владельцев коммерческой недвижимости, которым предстоит пройти через трудные времена на фоне падения трафика и усиливающихся ограничений на работу арендаторов - ресторанов, торговых центров и так далее - в условиях борьбы с пандемией коронавируса.
Интерфакс 01:57
Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
РБК вчера в 09:56
Космос

Астрофизики нашли край галактики Млечного пути

Астрофизики из Даремского университета в Великобритании заявили, что нашли край галактики Млечного пути.
OAnews 24 марта в 02:28
Шоу-бизнес

Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
News.ru 24 марта в 11:12
Происшествия

Мурманский суд заочно арестовал бывшего замглавы Росрыболовства

В Мурманске суд заочно арестовал бывшего заместителя госкомитета России по рыболовству Александра Тугушева, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Интерфакс вчера в 16:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное