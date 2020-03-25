Коронавирус
Новое Время 31Владимир Путин обратился к россиянам
Президент объявил нерабочую неделю и озвучил другие меры, принимаемые в связи с пандемией коронавируса, а также призвал к единству и сплочённости. Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны в связи с ситуацией по заболеваемости коронавирусной инфекцией.
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