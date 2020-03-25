Президент объявил нерабочую неделю и озвучил другие меры, принимаемые в связи с пандемией коронавируса, а также призвал к единству и сплочённости. Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны в связи с ситуацией по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Общество Путин объявил нерабочую неделю по всей России Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к нации сегодня, 25 марта, объявил всю следующую неделю нерабочей из-за распространения коронавируса.

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Энергетика Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.

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Космос В последние дни марта рядом с Землей пролетят 4 астероида Первый пройдет на расстоянии 5 632 704 км от Земли, второй - на расстоянии 6 598 310 км. Астероид 2020 FE2 на скорости 25 749 км/ч пролетит мимо нашей в субботу, 28 марта.

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Здоровье Стало известно, когда носители коронавируса наиболее опасны Гонконгские микробиологи заявили, что носители коронавируса наиболее опасны для окружающих в первую неделю после заражения, это проясняет, почему болезнь быстро распространяется.

Общество Власти РФ задумались о поддержке владельцев коммерческой недвижимости Российские власти задумались о поддержке владельцев коммерческой недвижимости, которым предстоит пройти через трудные времена на фоне падения трафика и усиливающихся ограничений на работу арендаторов - ресторанов, торговых центров и так далее - в условиях борьбы с пандемией коронавируса.