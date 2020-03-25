Коронавирус
МонаВистаПутин объявил об автоматическом продлении пособий и льгот на полгода
В своем телеобращении 25 марта президент России Владимир Путин объявил о мерах поддержки граждан на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19, среди которых будет автоматическое продление всех соцпособия и льгот в течение шести месяцев.
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Экономика
Путин предложил налог в 13% на доходы по вкладам свыше 1 млн рублей
«Предлагаю для граждан, чей общий объём банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», — сказал глава государства в ходе обращения к россиянам из-за ситуации с коронавирусом.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин в среду обратился к нации из-за ситуации с коронавирусом в стране.
Общество
В Москве скончались два пациента с коронавирусной инфекцией
О смерти двух пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Москве сообщили в столичном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Экономика
Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находиться в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
Происшествия
Российский самолет Су-27 упал в Черное море
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 658 человек
Число заразившихся коронавирусом в России выросло с 495 до 658 человек за сутки, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Гаджеты
Россиянам стал доступен предзаказ Nokia 1.3 и Nokia 5310
Общество
Власти ОАЭ не разрешили «Аэрофлоту» осуществить рейс из Дубая
Общество
Церкви и мечети в Москве закроют для посетителей из-за коронавируса
Уточняется, что указ о новых мерах мэр Москвы Сергей Собянин подпишет 26 марта. Ограничение не коснется персонала религиозных организаций.
Политика
Advance (Хорватия): из Москвы, Гаваны и Уханя с любовью. Герои прилетели в Италию и будут вознаграждены новым статусом в «завтрашнем мире» (Advance)
Най первым ввел и описал термин «мягкая сила», и он, разумеется, был уверен, что США станут той новой великой «мягкой силой», которая, руководствуясь означенными приоритетами, будет править миром.
Транспорт
РЖД отменили часть поездов в стране из-за коронавируса
РЖД отменили часть поездов в стране из-за снизившегося спроса в связи с пандемией коронавируса.
Общество
В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica
Управление Роспотребнадзора Приморского края запретило заход в порт Владивосток круизного лайнера Costa Neoromantica с 478 людьми из разных стран на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.
Общество
Собянин сообщил о начале пика заболеваемости коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пик заболеваемости новым типом коронавируса в столице еще не пройден.
Единоборства
Отец Хабиба исключил проведение боя с Фергюсоном в США
Отец российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова Абдулманап не допускает варианта проведения боя против американца Тони Фергюсона на территории США, сообщает «РБК-Спoрт».
Общество
Представитель Лещенко сообщил о переводе певца в реанимацию
Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, у которого диагностировали воспаление легких, перевели в реанимацию.
Общество
Выплаты россиянам по больничным увеличат с апреля
Как указали в ведомстве, идея установить минимальную планку для расчета оплаты больничных листов не ниже минимального размера оплаты труда позволит защитить права граждан с невысокой зарплатой или небольшим стажем работы.
Шоу-бизнес
Умерла народная артистка Инна Макарова
Народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии I степени Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни.
Общество
Путин объявил следующую неделю нерабочей
Следующая неделя - с 28 марта по 5 апреля - объявлена нерабочей. Работникам будет сохранена заработная плата.
Кино
Финал десятого сезона «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса
Ранее стало известно, что также не выйдет третий спин-офф по вселенной «Ходячих мертвецов» — «Ходячие мертвецы: мир за пределами».
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило тысячу человек
Число жертв коронавирусной пневмонии на территории США превысило 1 тыс. человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Экономика
Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей
Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Происшествия
Мать четверых детей из «заброшки» в Чите лишили родительских прав
Происшествия
На Курилах зафиксировали свыше 80 афтершоков после землетрясения
Свыше 80 афтершоков произошло после мощного землетрясения магнитудой 7,6 у Северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
Хоккей
Александр Романов может перейти в «Монреаль» уже в этом сезоне
Защитник московского ЦСКА Александр Романов может перейти в клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс» уже в этом сезоне, сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн.
Происшествия
Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве
57-летнего экс-главу МИД Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве 56-летнего предпринимателя Сергея Старицкого.
Общество
В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса
В Китае медиками зафиксирована первая смерть от нового вируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Шоу-бизнес
Рита Ора в красном купальнике показала, как проводить время с пользой
Правда, Рита решила не только поплавать, но и провести полноценную фотосессию, при этом продемонстрировав свое подтянутое спортивное тело.
Происшествия
В московском парке нашли фрагменты человеческих останков, сообщили СМИ
Как сообщил источник канала в правоохранительных органах, во вторник в парке нашли четыре фрагмента человеческих рук.
Музыка
«Евровидение-2020» может пройти в формате онлайн-концерта
Организаторы «Евровидения-2020» рассматривают возможность провести музыкальное шоу онлайн и без конкурсной составляющей.
Политика
На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России
Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.