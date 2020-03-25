Коронавирус

МонаВистаМонаВистаПутин объявил об автоматическом продлении пособий и льгот на полгода

В своем телеобращении 25 марта президент России Владимир Путин объявил о мерах поддержки граждан на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19, среди которых будет автоматическое продление всех соцпособия и льгот в течение шести месяцев.
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Путин: льготы по ЖКХ будут продлеваться автоматически ближайшие шесть месяцев

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Соцпособия и льготы в течение полугода продлятся автоматически

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Путин объявил об автоматическом продлении льгот в течение полугода

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Все пособия и льготы в России автоматически продлеваются на полгода

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Путин анонсировал автоматическое продление пособий и льгот на полгода

Известиявчера в 09:30
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 00:32, Ашберн
Экономика

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