Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин объявил о мерах поддержки россиян из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин в своем обращении к нации предложил увеличить пособие по безработице до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Таким образом, сумма увеличится в полтора раза – с восьми до 12 тысяч 130 рублей в месяц.
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Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса

Эхо Москвы10:00

Путин объявил о мерах поддержки россиян из-за коронавируса

РИА Новости11:01

Обращение Владимира Путина к россиянам. Главное

РБК10:57

Обращение Владимира Путина к населению. Главное

Новая газета10:45

Путин выступил с обращением к россиянам в связи COVID-19. А что в других странах?

Телеканал 360°13:30

Путин представил экстренные меры по борьбе с коронавирусом

Lenta.ru09:59

Владимир Путин: «Следующую неделю объявляю нерабочей»

Саратов 2409:25
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Здоровье

Во Франции успешно испытали новое лекарство от коронавируса

Новый препарат сделали из двух известных ранее Французские ученые сообщили об успешных результатах испытания нового сочетания лекарств против COVID-19.
АМИТЕЛ 23 марта в 08:42
Футбол

Фердинанд: «Роббен не перешел в МЮ из-за запаха на тренировочной базе»

Бывший защитник МЮ Рио Фердинанд заявил, что экс-вингер сборной Нидерландов Арьен Роббен отказался переходить в стан "красных дьяволов":Роббен был великолепным игроком.
Soccer.ru 14:13
Общество

Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса

Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
РИА Новости 15:56
Общество

Владимир Путин объявил cледующую неделю нерабочей

Президент РФ обратился к населению в связи со сложной ситуацией c коронавирусной инфекцией в России.
Деснянская правда 10:15
Финансы

Официальные курсы доллара и евро снизились к рублю

Официальный курс доллара и евро к рублю, установленный Центробанком на 26 марта, снизился.
Газета.Ru 08:02
Культура

Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Известия 16:00
Политика

Минздрав Украины предрек катастрофическое число жертв коронавируса в стране

Министр здравоохранения Украины Илья Емец предрек катастрофическое число жертв коронавируса в стране.
Lenta.ru 18:06
Общество

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

Крушение Су-27 произошло в 50 километрах от Феодосии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
BFM.ru 15:37
Армия и оружие

Турецкие военные получили первую партию средних танков Kaplan

Турецкие вооруженные силы начали получать первые серийные средние танки Kaplan.
Военное обозрение 11:01
Хоккей

КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии

КХЛ с учетом развития эпидемиологической ситуации с коронавирусом в мире приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020 после консультаций со всеми заинтересованными сторонами.
Российская газета 05:45
Политика

Правительство России обсудит вопрос о создании своего президиума

Кабинет министров на заседании 26 марта обсудит вопрос образования президиума российского правительства.
Коммерсантъ 17:12
Экономика

Путин предложил обложить проценты по крупным вкладам налогом в 13%

«Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги превышает миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», – сказал президент.
Профиль 10:34
Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия вчера в 00:55
Политика

Эрдоган предсказал переустройство мира после пандемии коронавируса

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что после пандемии нового коронавируса COVID-19 во всем мире будет построена новая политическая, экономическая и социальная система.
Взгляд.ру 15:59
Технологии

О двух тестах на выявление коронавируса рассказали в Сколково

Гендиректор компании DRD Biotech, которая является резидентом «Сколково», Анжей Жимбиев рассказал, что в мире существует 2 основных теста на коронавирус: первый направлен на поиск наличия вируса в организме человека, а второй – на присутствие антител, вырабатывающихся при заражении.
Live24 03:41
Происшествия

На Украине скончалась женщина с подозрением на коронавирус

Киев, 26 марта 2020, 00:00 — REGNUM Женщина, у которой был получен положительный экспресс-тест на коронавирус, скончалась в Сумской области на Украине.
REGNUM 17:00
Политика

Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму

Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Газета.Ru 14:32
Общество

Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса

Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Ведомости 07:45
Армия и оружие

На видео показали работу гаубицы «Мста-С»

Гаубица смогла успешно выполнить все маневры и уничтожить все цели. Орудие «Мста-С» выполнено в «натовском» калибре – 155 мм.
ГЛАС.RU 10:04
Общество

Глава ВОЗ призвал страны мира «атаковать коронавирус»

Женева, Швейцария, 25 марта 2020, 22:23 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что странам мира не стоит ограничиваться карантином для граждан, 25 марта сообщает пресс-центр ВОЗ.
REGNUM 15:23
Игры

Полная версия GTA IV вернулась в Steam

В Steam и Rockstar Games Launcher вернулась игра Grand Theft Auto IV в виде полного издания. Стоимость боевика составляет 1 099 рублей.
The GEEK 16:09
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Ведомости 12:21
Гаджеты

OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro: подробные характеристики и отличия

Известный инсайдер Ишан Агарвал (Ishan Agarwal) опубликовал подробные характеристики перспективных флагманов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, за счет чего теперь можно составить не только более-менее полноценное мнение о возможностях смартфонов, но и понять, чем же они отличаются.
iXBT.com 18:15
Финансы

«Эксперт РА» предсказал рост ипотечных ставок выше 10%

Выдачи ипотеки из-за роста ставок и снижения реальных доходов населения могут сократиться на 10–12% к прошлому году до 2,5–2,6 трлн руб.
Ведомости 17:00
Общество

Лев Лещенко с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус.
Московский Комсомолец вчера в 08:29
Футбол

Месси направил 1 млн евро на борьбу с коронавирусом

Нападающий сборной Аргентины и каталонской «Барселоны» Лионель Месси выделил один миллион евро на борьбу с пандемией коронавируса.
Евро-футбол.ру 03:24
Здоровье

В Петербурге ввели запрет на плановый прием пациентов в клиниках

Государственные и частные медицинские учреждения Санкт-Петербурга до 30 апреля прекращают плановый прием пациентов.
Общественное телевидение России 09:39
Шоу-бизнес

Петросян обвинил Степаненко в краже статуэтки за 200 тысяч рублей

Пятый канал вчера в 23:14
Кино

Уточнены детали сюжета фильма «Поезд в Пусан 2»

Kinonews.ru вчера в 02:46
Хоккей

Сергей Мозякин покидает «Металлург»

Курс дела 01:17
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