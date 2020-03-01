Президент России Владимир Путин в своем обращении к нации предложил увеличить пособие по безработице до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Таким образом, сумма увеличится в полтора раза – с восьми до 12 тысяч 130 рублей в месяц.

Здоровье Во Франции успешно испытали новое лекарство от коронавируса Новый препарат сделали из двух известных ранее Французские ученые сообщили об успешных результатах испытания нового сочетания лекарств против COVID-19.

Общество Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.

Общество Владимир Путин объявил cледующую неделю нерабочей Президент РФ обратился к населению в связи со сложной ситуацией c коронавирусной инфекцией в России.

Культура Умер актер дубляжа Сергей Смирнов Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.

Хоккей КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии КХЛ с учетом развития эпидемиологической ситуации с коронавирусом в мире приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020 после консультаций со всеми заинтересованными сторонами.

Экономика Путин предложил обложить проценты по крупным вкладам налогом в 13% «Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги превышает миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», – сказал президент.

Политика Эрдоган предсказал переустройство мира после пандемии коронавируса Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что после пандемии нового коронавируса COVID-19 во всем мире будет построена новая политическая, экономическая и социальная система.

Технологии О двух тестах на выявление коронавируса рассказали в Сколково Гендиректор компании DRD Biotech, которая является резидентом «Сколково», Анжей Жимбиев рассказал, что в мире существует 2 основных теста на коронавирус: первый направлен на поиск наличия вируса в организме человека, а второй – на присутствие антител, вырабатывающихся при заражении.

Политика Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.

Общество Глава ВОЗ призвал страны мира «атаковать коронавирус» Женева, Швейцария, 25 марта 2020, 22:23 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что странам мира не стоит ограничиваться карантином для граждан, 25 марта сообщает пресс-центр ВОЗ.

Игры Полная версия GTA IV вернулась в Steam В Steam и Rockstar Games Launcher вернулась игра Grand Theft Auto IV в виде полного издания. Стоимость боевика составляет 1 099 рублей.