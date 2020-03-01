Коронавирус
РИА НовостиПутин объявил о мерах поддержки россиян из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин в своем обращении к нации предложил увеличить пособие по безработице до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Таким образом, сумма увеличится в полтора раза – с восьми до 12 тысяч 130 рублей в месяц.
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Здоровье
Во Франции успешно испытали новое лекарство от коронавируса
Новый препарат сделали из двух известных ранее Французские ученые сообщили об успешных результатах испытания нового сочетания лекарств против COVID-19.
Футбол
Фердинанд: «Роббен не перешел в МЮ из-за запаха на тренировочной базе»
Бывший защитник МЮ Рио Фердинанд заявил, что экс-вингер сборной Нидерландов Арьен Роббен отказался переходить в стан "красных дьяволов":Роббен был великолепным игроком.
Общество
Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса
Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
Общество
Владимир Путин объявил cледующую неделю нерабочей
Президент РФ обратился к населению в связи со сложной ситуацией c коронавирусной инфекцией в России.
Финансы
Официальные курсы доллара и евро снизились к рублю
Официальный курс доллара и евро к рублю, установленный Центробанком на 26 марта, снизился.
Культура
Умер актер дубляжа Сергей Смирнов
Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Политика
Минздрав Украины предрек катастрофическое число жертв коронавируса в стране
Министр здравоохранения Украины Илья Емец предрек катастрофическое число жертв коронавируса в стране.
Общество
Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27
Крушение Су-27 произошло в 50 километрах от Феодосии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
Армия и оружие
Турецкие военные получили первую партию средних танков Kaplan
Турецкие вооруженные силы начали получать первые серийные средние танки Kaplan.
Хоккей
КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии
КХЛ с учетом развития эпидемиологической ситуации с коронавирусом в мире приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020 после консультаций со всеми заинтересованными сторонами.
Политика
Правительство России обсудит вопрос о создании своего президиума
Кабинет министров на заседании 26 марта обсудит вопрос образования президиума российского правительства.
Экономика
Путин предложил обложить проценты по крупным вкладам налогом в 13%
«Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги превышает миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», – сказал президент.
Политика
Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19
Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Политика
Эрдоган предсказал переустройство мира после пандемии коронавируса
Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что после пандемии нового коронавируса COVID-19 во всем мире будет построена новая политическая, экономическая и социальная система.
Технологии
О двух тестах на выявление коронавируса рассказали в Сколково
Гендиректор компании DRD Biotech, которая является резидентом «Сколково», Анжей Жимбиев рассказал, что в мире существует 2 основных теста на коронавирус: первый направлен на поиск наличия вируса в организме человека, а второй – на присутствие антител, вырабатывающихся при заражении.
Происшествия
На Украине скончалась женщина с подозрением на коронавирус
Киев, 26 марта 2020, 00:00 — REGNUM Женщина, у которой был получен положительный экспресс-тест на коронавирус, скончалась в Сумской области на Украине.
Политика
Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму
Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Общество
Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса
Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Армия и оружие
На видео показали работу гаубицы «Мста-С»
Гаубица смогла успешно выполнить все маневры и уничтожить все цели. Орудие «Мста-С» выполнено в «натовском» калибре – 155 мм.
Общество
Глава ВОЗ призвал страны мира «атаковать коронавирус»
Женева, Швейцария, 25 марта 2020, 22:23 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что странам мира не стоит ограничиваться карантином для граждан, 25 марта сообщает пресс-центр ВОЗ.
Игры
Полная версия GTA IV вернулась в Steam
В Steam и Rockstar Games Launcher вернулась игра Grand Theft Auto IV в виде полного издания. Стоимость боевика составляет 1 099 рублей.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
Гаджеты
OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro: подробные характеристики и отличия
Известный инсайдер Ишан Агарвал (Ishan Agarwal) опубликовал подробные характеристики перспективных флагманов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, за счет чего теперь можно составить не только более-менее полноценное мнение о возможностях смартфонов, но и понять, чем же они отличаются.
Финансы
«Эксперт РА» предсказал рост ипотечных ставок выше 10%
Выдачи ипотеки из-за роста ставок и снижения реальных доходов населения могут сократиться на 10–12% к прошлому году до 2,5–2,6 трлн руб.
Общество
Лев Лещенко с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке
Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус.
Футбол
Месси направил 1 млн евро на борьбу с коронавирусом
Нападающий сборной Аргентины и каталонской «Барселоны» Лионель Месси выделил один миллион евро на борьбу с пандемией коронавируса.
Здоровье
В Петербурге ввели запрет на плановый прием пациентов в клиниках
Государственные и частные медицинские учреждения Санкт-Петербурга до 30 апреля прекращают плановый прием пациентов.
Шоу-бизнес
Петросян обвинил Степаненко в краже статуэтки за 200 тысяч рублей
Кино
Уточнены детали сюжета фильма «Поезд в Пусан 2»
Хоккей