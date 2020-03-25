Коронавирус

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Президент России Владимир Путин в своем обращении к нации предложил увеличить пособие по безработице до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Таким образом, сумма увеличится в полтора раза – с восьми до 12 тысяч 130 рублей в месяц.
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Путин объявил о мерах поддержки россиян из-за коронавируса

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«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
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