Коронавирус
РИА НовостиПутин объявил о мерах поддержки россиян из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин в своем обращении к нации предложил увеличить пособие по безработице до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Таким образом, сумма увеличится в полтора раза – с восьми до 12 тысяч 130 рублей в месяц.
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Общество
Собянин: пик заболеваемости коронавирусом в Москве не пройден
Мэр уверен, что сложные времена пройдут.
Экономика
Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны в среду, 25 марта, предложил меры по поддержке малого и среднего бизнеса из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Экономика
Недельная инфляция в России резко ускорилась, а цены на сахар взлетели
Потребительские цены в России с 17 по 23 марта 2020 года повысились сразу на 0,3%, после того как в предыдущие три недели они росли на 0,1%, а в целом с начала года инфляция достигла 1,3%. Такие данные сегодня приводит Федеральная служба государственной статистики.
Театры
Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького
Общество
Baza: Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист РСФСР Лев Лещенко попал в в реанимационное отделение.
Политика
Путин обратится к россиянам из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал обращение главы государства Владимира Путина к согражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Асмус показала подписчикам кадры из нового фильма «Китобой»
На страничке российской киноактрисы Кристины Асмус в соцсети «Инстаграм» появились фото, сделанные во время съемок новой картины под названием «Китобой».
Игры
В Torchlight III появится снайпер, сочетающий дальнобойную стрельбу и магические приспособления
Здоровье
В Абхазии введены усиленные меры по защите населения от коронавируса
Усиленные меры по защите населения от коронавируса введены в Абхазии распоряжением исполняющего обязанности президента республики Валерия Бганбы.
Общество
Британский принц Чарльз заразился коронавирусом
Врачи предполагают, что принц Чарльз заразился примерно 13 марта. Чарльз является прямым наследником британского престола.
Общество
Лоукостер «Победа» не может вывезти россиян из Дубая
Авиакомпания "Победа" не может вывезти россиян из Дубая (ОАЭ) из-за того, что власти Объединенных Арабских Эмиратов аннулировали выданное разрешение на рейс, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя перевозчика.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Политика
Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму
Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Наука
Французы испытали лекарство от коронавируса
Французы нашли лекарство от коронавируса.
Армия и оружие
Минобороны объявило о создании группировок для борьбы с коронавирусом
Войска Центрального и Западного военных округов начиная с 25 марта проведут проверку готовности к противодействию распространению коронавируса.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Транспорт
РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России
Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
Общество
Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса
Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Происшествия
Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака
Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология.
Здоровье
Пик смертей от коронавируса предсказали США
Ведущий эпидемиолог, консультирующий Центры по контролю и профилактике заболеваний Айра Лонджини заключил, что в ближайшие 3 недели в Соединенных Штатах случится резкий рост смертности на фоне коронавируса.
Хоккей
Российского хоккеиста Дьякова дисквалифицировали за кокаин
Бывший защитник хоккейного клуба «Адмирал» Кирилл Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Политика
Advance (Хорватия): из Москвы, Гаваны и Уханя с любовью. Герои прилетели в Италию и будут вознаграждены новым статусом в «завтрашнем мире» (Advance)
Най первым ввел и описал термин «мягкая сила», и он, разумеется, был уверен, что США станут той новой великой «мягкой силой», которая, руководствуясь означенными приоритетами, будет править миром.
Футбол
4 топ-клуба Бундеслиги выделят 20 млн евро для помощи другим клубам
"Бавария", дортмундская "Боруссия", "РБ Лейпциг" и "Байер" окажут финансовую помощь другим клубам Германии.
Музыка
Гудков и Варнава поддержали флешмоб Little Big
Ради нового ролика Варнава и Гудков облачились в костюмы в стиле 70-х годов прошлого века и поддержали запущенный клипом Little Big на песню Uno флэшмоб.
Единоборства
Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок
24 марта российский боец MMA Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой экс-чемпиона Bellator в средней весовой категории Александра Шлеменко.
Футбол
«Зенит» представил сборную из самых результативных футболистов
Самые результативные игроки в истории «Зенита» на своих позициях 💙🔝 pic.twitter.com/5TyZssoVRN — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) March 25, 2020 Накануне «Зенит» показал пятерку лучших голов команды, забитых головой в текущем сезоне.