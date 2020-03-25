Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин объявил о мерах поддержки россиян из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин в своем обращении к нации предложил увеличить пособие по безработице до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Таким образом, сумма увеличится в полтора раза – с восьми до 12 тысяч 130 рублей в месяц.
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Обращение Владимира Путина к россиянам. Главное

РБКвчера в 10:57

Эксперты: предложенные Путиным меры поддержки граждан и бизнеса своевременны и оправданны

ТАССвчера в 14:02

Путин объявил о мерах поддержки россиян из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 11:01

Коронавирус в России и мире. Главное на 26 марта

Телеканал 360°вчера в 23:00

Неделя выходных и налоговые каникулы. Главное из обращения Путина

Дождьвчера в 10:19

Что предложил Путин для борьбы с коронавирусом в России. Список мер

URA.Ruвчера в 10:11

«Самое безопасное сейчас — побыть дома»: Владимир Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию и объявил следующую неделю нерабочей

Версия-Саратоввчера в 09:47
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 03:34, Ашберн
Общество

Собянин сообщил о начале пика заболеваемости коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пик заболеваемости новым типом коронавируса в столице еще не пройден.
РБК вчера в 15:35
Общество

Заемщики смогут уйти на «кредитные каникулы»

Президент Владимир Путин предложил установить для граждан "каникулы" по потребительским и ипотечным кредитам.
Российская газета вчера в 16:15
Происшествия

В Томске локализовали крупный пожар на кровле административного здания

Крупный пожар на кровле административного здания в Томске удалось локализовать на площади одна тысяча квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 03:09
Происшествия

В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя

Два судна были направлены в Черное море в районе упавшего Су-27 на поиски пилота после того, как была зафиксирована активность радиобуя.
Известия 00:27
Общество

Студентов российских вузов отправляют на каникулы

С 28 марта по 5 апреля текущего года в целях профилактики распространения коронавируса COVID-19 студентов российских вузов отправят на каникулы.
Вести.Ru вчера в 18:34
Происшествия

Главврач назвал число пациентов больницы в Коммунарке с коронавирусом

Порядка 380 пациентов находятся сейчас в больнице в поселке Коммунарка в Москве, у 104 из них тест на коронавирус положительный, сообщил на своей странице в соцсети Facebook главврач больницы Денис Проценко.
РИА Новости вчера в 02:46
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:03
Общество

В Челябинской области подтверждены еще три случая коронавируса

Всего, по данным на 26 марта, восемь жителей Челябинской области заражены коронавирусом.
Вечерний Челябинск 02:17
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Общество

Правительство поддержит сферы общепита и услуг

Правительство России попросило Минэкономразвития, Минфин и Минпромторг разработать план государственной поддержки сфер общепита и услуг, следует опубликованного на сайте кабмина документа.
Газета.Ru 01:43
Космос

Учёные определили эволюцию катаклизмических двойных систем

Исследование, проведённое израильскими учёными и специалистами музея естественной истории США, позволило определить эволюцию катаклизмических двойных систем.
OAnews 01:00
Политика

Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 13:20
Общество

Объявлен результат теста матери Собчак на коронавирус

Мать ведущей Ксении Собчак, член Совфеда Людмила Нарусова сдала тест на китайский коронавирус, его результат оказался отрицательный, передает «Интерфакс».
Lenta.ru 03:19
Политика

В МИД РФ рассказали об отношении к российским военным в Италии

Москва, 26 марта 2020, 10:08 — REGNUM Российских военных специалистов, которые прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, жители страны приветствуют тепло и радостно.
REGNUM 03:08
Театры

Домогаров решил покинуть МХАТ имени Горького из-за некрасивой ситуации

Evo-rus.com 03:17
Политика

Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму

Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Газета.Ru вчера в 14:32
Финансы

Курс доллара превысил 79 рублей. Евро вырос до 86 рублей

Курс доллара к рублю на Московской бирже поднялся на 1% - до 79,03 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.
ТАСС 03:24
Происшествия

На Урале рабочие уронили мотор лифта, разрушив три лестничных пролета

Речи об эвакуации жителей подъезда пока не идет, подчеркнул представитель администрации.
РИА Новости 03:18
Происшествия

Жительницу Липецка оштрафовали за ложную информацию о коронавирусе

Суд оштрафовал жительницу Липецка за распространение ложной информации о ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 16:58
Экономика

ВТБ решил реструктуризировать кредиты пострадавших от COVID-19 клиентов

По условиям программы все заемщики, ушедшие на больничный из-за коронавируса, смогут получить отсрочку платежа по кредитам наличными и ипотеке на срок до трех месяцев.
РБК 02:30
Шоу-бизнес

Актриса Жанна Болотова заразилась коронавирусом

Пятый канал вчера в 18:59
Экономика

Новосибирские рестораторы и отельеры просят помощи у Травникова

Новосибирские предприятия общепита просят губернатора Андрея Травникова о поддержке в условиях коронавируса.
Atas.info вчера в 23:02
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости вчера в 12:21
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Общество

Навка сравнила ситуацию с коронавирусом в России и США

Lenta.ru 00:51
Финансы

Рубль ускорил падение после начала выступления Путина

К 16:20 по Москве курс доллара составил 78,5075 рубля за единицу — лишь на 2,5 копейки выше уровня до начала выступления лидера.
News.ru вчера в 09:59
Политика

Россия и еще семь стран просят генсека ООН призвать к отмене санкций

Россия, Китай и еще шесть стран направили совместное письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу с призывом потребовать от ряда государств снять санкции, которые мешают национальным усилиям по борьбе с пандемией COVID-19.
Газета.Ru 03:28
Общество

Собянин ввел в Москве новые ограничения из-за коронавируса

В Москве появились новые ограничения из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:28
Здоровье

В России прогнозируют «взрывную» ситуацию с коронавирусом

Российские врачи готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава Николай Малышев.
RT на русском 01:00
Авто

Российский авторынок в апреле ждет масштабное падение

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