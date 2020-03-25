Выходные продлятcя c 28 марта по 5 апреля. Работать будут только важные cтруктуры жизнеобеcпечения, мера предпринята, для предотвращения угрозы раcпроcтранения коронавируcа.

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Общество Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.

Общество В Ухане PSA Group возобновляет производство автомобилей Французский автомобильный концерн PSA Group (ранее PSA Peugeot Citroen) решил возобновить производство автомобилей на заводе в китайском городе Ухань, который стал очагом распространения коронавируса, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление совместного предприятия PSA Group и китайской автомобильной корпорации Dongfeng Motor.

Происшествия Новозеландский стрелок признал вину в убийстве 51 человека Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении теракта в мечетях новозеландского города Крайстчёрч, признал свою вину в убийстве 51 человека, сообщает газета New Zealand Herald.

Единоборства Шлеменко прокомментировал вызов от Емельяненко Ранее Емельяненко бросил вызов Шлеменко в своем Instagram, предложив сопернику бой по правилам бокса.

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Общество В Москве ограничат посещение церквей и мечетей из-за вируса Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве на следующей неделе коснутся не только ресторанов, кафе и парков, но и религиозных учреждений.

Общество В Китае мужчина умер от хантавируса В китайской провинции Юньнань местный житель скончался в автобусе по дороге на работу, у него диагностировали хантавирус.

Общество Льва Лещенко перевели в реанимацию Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.

Происшествия В Новосибирске из-за коронавируса госпитализированы ещё два ребёнка Отмечается, что в детскую больницу за сутки поступило два ребёнка с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Таиланда и Вьетнама.

Здоровье Названо смертельно опасное лекарство при лечении коронавируса Хлорохин врачи назвали смертельно опасным для лечения опасного вируса нового типа, данный препарат может вызвать серьезные проблемы с дыханием у заражённых вирусом пациентов.

Общество Число жертв коронавируса в мире превысило 20 тысяч По состоянию на 25 марта, число заразившихся коронавирусом нового типа в мире превысило 451 тыс. Скончались более 20 тысяч человек.