Коронавирус

Деснянская правдаДеснянская правдаВладимир Путин объявил cледующую неделю нерабочей

Выходные продлятcя c 28 марта по 5 апреля. Работать будут только важные cтруктуры жизнеобеcпечения, мера предпринята, для предотвращения угрозы раcпроcтранения коронавируcа.
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Российская газета16:24

Неделя выходных и отсрочка голосования по конституции. Главное о коронавирусе за 25 марта

ТАСС12:17

Путин объявил неделю выходных из-за коронавируса

Lenta.ru09:46

Путин объявил следующую неделю нерабочей

РБК09:47

Путин объявил следующую неделю нерабочей

Коммерсантъ09:27

Путин объявил нерабочую неделю из-за коронавируса

РИА Новости09:25

В Совфеде прокомментировали обращение Путина к россиянам

RT на русском11:11
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Политика

Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию

Голосование по поправкам в Конституцию будут перенесено с 22 апреля, объявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам в связи с распространением коронавируса.
Банки.ру 10:40
Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
RT на русском 12:24
Общество

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
РИА Новости 09:31
Общество

В Ухане PSA Group возобновляет производство автомобилей

Французский автомобильный концерн PSA Group (ранее PSA Peugeot Citroen) решил возобновить производство автомобилей на заводе в китайском городе Ухань, который стал очагом распространения коронавируса, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление совместного предприятия PSA Group и китайской автомобильной корпорации Dongfeng Motor.
РИА Новости 21:09
Политика

России предсказали новую позицию в мире после пандемии коронавируса

Именно поэтому позиция России в мире после победы над COVID-19 изменится, считают авторы статьи в хорватском издании Advance.
ТВ Центр 11:05
Общество

В Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Газета.Ru 13:32
Происшествия

Новозеландский стрелок признал вину в убийстве 51 человека

Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении теракта в мечетях новозеландского города Крайстчёрч, признал свою вину в убийстве 51 человека, сообщает газета New Zealand Herald.
РИА Новости 19:09
Единоборства

Шлеменко прокомментировал вызов от Емельяненко

Ранее Емельяненко бросил вызов Шлеменко в своем Instagram, предложив сопернику бой по правилам бокса.
Lenta.ru 15:58
Политика

Страны G7 обсудили ситуацию на Украине

Страны G7 призвали РФ соблюдать обязательства по минским соглашениям, заявил в среду на брифинге госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 13:25
Общество

В Москве ограничат посещение церквей и мечетей из-за вируса

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве на следующей неделе коснутся не только ресторанов, кафе и парков, но и религиозных учреждений.
РБК 15:59
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

В китайской провинции Юньнань местный житель скончался в автобусе по дороге на работу, у него диагностировали хантавирус.
Газета.Ru 03:31
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
Общество

Путин объявил выходные с 28 марта по 5 апреля

Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам объявил следующую неделю нерабочей.
Национальная служба новостей 09:25
Наука

114-летняя женщина пожертвовала стволовые клетки науке

114-летняя женщина пожертвовала стволовые клетки науке.
HotGeo 10:41
Хоккей

Умарк трогательно попрощался с «Салаватом Юлаевым»

ProstoProSport 13:25
Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне поднялась до $30,05 за баррель.
RT на русском 18:52
Происшествия

В Магадане стая собак напала на шестилетнюю девочку

РИА Новости 20:49
Экономика

Ритейлеры допустили падение потребительского рынка до уровня XIX века

По уровню потребительского рынка Россия может вернуться к показателям XIX или начала XX века.
РИА Новости 20:17
Экономика

Путин предложил отсрочку по налогам для малого и среднего бизнеса

Президент России Владимир Путин предложил ввести отсрочку по налогам, кроме НДС, для представителей малого и среднего бизнеса.
iReactor 09:36
Происшествия

В Новосибирске из-за коронавируса госпитализированы ещё два ребёнка

Отмечается, что в детскую больницу за сутки поступило два ребёнка с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Таиланда и Вьетнама.
REGNUM вчера в 23:44
Здоровье

Названо смертельно опасное лекарство при лечении коронавируса

Хлорохин врачи назвали смертельно опасным для лечения опасного вируса нового типа, данный препарат может вызвать серьезные проблемы с дыханием у заражённых вирусом пациентов.
Evo-rus.com 11:51
Гаджеты

Крупнейшие продавцы в России подняли цены на iPhone

Цены на iPhone подняли все крупнейшие продавцы. Эксперты полагают, что это не последнее повышение цен.
Газета DAILY 17:08
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:15
Хоккей

Российского хоккеиста Дьякова дисквалифицировали за кокаин

Бывший защитник хоккейного клуба «Адмирал» Кирилл Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев.
Полит.ру 14:15
Общество

Число жертв коронавируса в мире превысило 20 тысяч

По состоянию на 25 марта, число заразившихся коронавирусом нового типа в мире превысило 451 тыс. Скончались более 20 тысяч человек.
НТВ 14:42
Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
РБК 09:56
Здоровье

Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших

Руководитель Роспотренадзора в беседе с Владимиром Познером рассказала об иммунитете, который вырабатывается у переболевших коронавирусом.
Live24 08:53
Происшествия

Со дня трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» прошло два года

Кемерово, 25 марта 2020, 06:22 — REGNUM Прошло два года со дня трагедии в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» — 25 марта 2018 года пожар унёс жизни 60 человек, 37 из которых дети, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:22
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

Минобороны РФ опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57.
ТАСС 02:55
Политика

Выходная неделя не скажется на графике праздничных дней, сообщили в СФ

Президент Владимир Путин в обращении к гражданам в среду объявил, что следующая неделя в России будет нерабочей с сохранением заработной платы.
РИА Новости 20:19
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